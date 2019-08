La III Feria del Atún y el Mar de Mogán consolida su éxito con más de 10.000 asistentes

El atún ha vuelto a reinar entre el viernes y el domingo en Arguineguín. Más de 3 toneladas de este pescado azul se han puesto a la venta a través de la variada oferta gastronómica de los puestos de restauración que han participado en esta tercera edición de la Feria, celebrada en la carpa permanente de la Plaza Pérez Galdós.

Capturado de forma artesanal con caña y anzuelo por los marineros y marineras del municipio, es un producto muy versátil del que se puede aprovechar todo –incluso su corazón–, permitiendo infinitas elaboraciones. Así podíamos encontrar el clásico atún embarrado, en mojo hervido, empanadas y croquetas, salpicón, ceviche e incluso atún ahumado.

La última jornada del evento comenzó con el entrega de reconocimientos a todas la entidades colaboradoras y participantes realizada por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, el director gerente del Patronato de Turismo de Gran Canaria, Pablo Llinares, el concejal de Pesca, Víctor Gutiérrez, la concejala de Cultura, Grimanesa Pérez, y la concejala de Participación Ciudadana, Consuelo Díaz.

Bueno agradeció al Gobierno de Canarias – representado en el acto por Pino González, diputada del Parlamento regional–, a Atún Fresco de Canarias, Grupo de Acción Costera de Gran Canaria, Patronato de Turismo del Cabildo Insular, a la Asociación Mojo Picón, GM Food Ibérica y a las empresas de restauración presentes.

Hizo Especial mención a la Cofradía de Pescadores de Arguineguín y a la de Playa de Mogán, ya que el objetivo principal de la Feria es "impulsar el valor del producto y el trabajo realizado por nuestros marineros y marineras para apoyar de esta forma al sector pesquero del municipio", señaló la edil.

Ponencias, showcookings y concurso 'Mejor Plato de Atún de Gran Canaria'

Durante la mañana se desarrolló el showcooking de 'cocina de toda la vida' ofrecido por las vecinas del municipio Fabiola Cabrera y Maria Alonso, que cocinaron el tradicional atún en adobo.

Uno de los momentos destacados llegó con la ponencia del chef Erlantz Gorostiza, que dirige el restaurante M.B con 2 estrellas Michelín del célebre Martín Berasategui en el hotel Ritz-Carlton Abama de Tenerife. Goroztiza realizó toda una demostración de las técnicas y usos de los túnidos canarios en la cocina de su restaurante a través de tres platos: tartar de atún rojo con salsa kimchi, fideos de ponzu y cítrico y granizado de jengibre y cerezas; ventresca de barrilote con tomates braseados, cebolletas encurtidas rellenas y cremoso de coliflor a la nuez moscada; y bonito escabechado.

La siguiente ponencia vino de la mano de Rosalía Díaz Cieza, del aclamado restaurante Qapap, que trató el uso del atún en la cocina peruana recreando platos como la causa limeña de papa bonita, atún y espinaca.

Por segundo año consecutivo tuvo lugar el concurso para profesionales al 'Mejor Plato de Atún de Gran Canaria', patrocinado por GMFood Canarias, en el que 6 chefs de reconocidos restaurantes de la isla se subieron por turnos al escenario principal para presentar una receta realizada con atún listado.

El ganador, Joel Trujillo (Summun), con el plato 'Atún curado con caviar de algas, aire de jengibre encurtido y pepino y puré de zanahoria encurtido', asistirá en noviembre a la final de concurso GMChef que se celebrará en Madrid con un jurado de excepción.

Un empate en las puntuaciones del jurado dejó como segundos clasificados a Abraham Ortega (El Santo), que presentó un 'Atún canario con beurre blanc y shots de guisantes y crujientes de trufa', y a Antonio Pérez, con "Ravioli de atún relleno de boloñesa de atún, acompañado de tacos de su propio corazón en caldo de atún con jengibre, limón y té verde". Ambos cocineros disfrutarán de una experiencia gastronómica en uno de los mejores restaurantes de la isla.

El resto de participantes fueron Richard Díaz (El Santo), Carlos Alia (restaurante La Terraza del Gabinete Literario) y Adrián Noguera (Maroa Club de Mar).

El jurado estuvo formado por el chef Erlantz Gorostiza (restaurante M.B Hotel Abama), Rosalía Díaz Cieza (Qapaq), Andrés Palacios (La Barra y The Brasserie by Traddiction) Juan Santiago (Hestia), y los periodistas gastronómicos Xavier Agulló (7 Canívales), Elena Barrios (El Mundo), Francisco Belín (huleymantel.com del Grupo Atlántico Hoy) Antonio Luis González (A fuego lento de Gastronomía 7 Islas), Begoña Novillo (La Hora In & Out), Manena Munar (Condé Nast Traveler), Javier Suárez (A la hora de comer) y Ana Rojo (Periodista Digital).

Cada chef dispuso de 5 minutos de tiempo para explicar su plato ante el jurado, que puntuó la selección de ingredientes, habilidades, talento, estética y el mensaje o visión del mismo.

Puestos gastronómicos y talleres infantiles

Los puestos gastronómicos volvieron a ofrecer sus propuestas en la última jornada de la III Feria del Atún y el Mar de Mogán como hicieron durante los dos días anteriores. Participó el restaurante Casa Enrique, Canario de Oro, Bar La Jaca, El Paseo 21, Échale Mojo, Mr. Croquet Gourmet y La Vintage Food Truck, además de vinos Jeribilla, la bodega Higuera Mayor y Productos Trabel. Asimismo, el alumnado del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) Mogán Apetece de la Administración local sirvió de apoyo prestando servicio durante todo el evento.

Los presentes disfrutaron con las diferentes tapas creadas para la ocasión y el jurado profesional votó por su favorita, la realizada por el Bar La Jaca: 'Atún con parmentier de papa y coliflor'.

Por último, los más pequeños se acercaron a los productos del mar promocionados en la Feria a través de los tallares infantiles impartidos por los cocineros Richard Díaz y Abraham Ortega de la Asociación Mojo Picón. Cocina y diversión fueron de la mano para que los menores experimentaran y probaran la excelente calidad y las propiedades del atún y otros frutos del mar que traen a tierra los marineros y marineras de las cofradías del municipio.