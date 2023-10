La Cámara de Comercio ofrece un paquete de certificaciones profesionales gratuitas para jóvenes

Así, desde la corporación cameral se facilita la obtención sin coste alguno de las certificaciones de "Manipulador de Alimentos", "Prevención en riesgos laborales", "Manejo de carretillas elevadoras" y "Mozo de Almacén", competencias demandadas por las empresas de la demarcación cameral y que los participantes podrán obtener e incorporar a su currículum de manera completamente gratuita.

"Como organismo intermedio entre las empresas y los jóvenes desempleados, desde la Cámara tenemos la capacidad de detectar las necesidades existentes en este momento en ambas partes", afirma el responsable del programa PICE de la Cámara, Xuancar González. "Esto nos permite adaptar nuestra amplia oferta formativa de manera que hacemos posible que la formación se traduzca en oportunidades tangibles y acceso a empleos de calidad".

Este enfoque centrado tanto en el estudiante como en las necesidades de las empresas no solo fortalece las perspectivas de empleo, sino que también da respuesta a las demandas laborales de las empresas, que actualmente no están encontrando personal para sus vacantes. "Con iniciativas como esta", prosigue González, "no solo estamos certificando competencias profesionales, sino también poniendo a disposición de los empresarios personal formado y cualificado para sus negocios".

Mejorando la empleabilidad del colectivo juvenil

El programa PICE está enmarcado dentro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil del Ministerio de Trabajo y Economía Social y es gratuito para los participantes gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo y del Cabildo de Tenerife, a través del FDCAN dentro del programa MEDI.

Además de recibir formación sin coste alguno, los participantes de este programa también se benefician de otras ventajas útiles a la hora de encontrar trabajo como, por ejemplo, un servicio gratuito de orientación laboral, se les da a conocer diferentes herramientas para una búsqueda activa de empleo o consejos para superar exitosamente entrevistas de trabajo, entre otros.

Una vez el alumno completa el proceso de orientación y las dos fases formativas, troncal y específica, finaliza su paso por este programa habiendo adquirido conocimientos que dan respuesta a las necesidades de las empresas de su entorno, y habilidades para encontrar empleo y superar un proceso de selección.

Las empresas, también protagonistas en el Programa PICE

Durante sus ocho años de actividad, el Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) ha diseñado sus planes formativos basándose en las necesidades de las 524 empresas adheridas a esta iniciativa, pertenecientes a sectores como los recursos humanos, el comercio, la aviación, los servicios profesionales o el turismo, entre otros, y que también pueden participar de manera activa en este programa cameral.

Entre las ventajas de las empresas adheridas se cuenta la posibilidad de acceder a perfiles profesionales cualificados que cubran sus vacantes, pudiendo recibir un incentivo a la contratación de 5.000 € si contratan a un alumno PICE.