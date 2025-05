La Cámara advierte del riesgo de implantar una tasa turística sin evaluar su impacto en la economía y el empleo de Tenerife

En este sentido, aclaró que la Cámara apoya la implantación de tasas como la que está prevista en el Parque Nacional del Teide, que tiene un carácter finalista al destinarse la recaudación al cuidado del entorno y a la puesta en marcha de servicios como las guaguas lanzaderas. "Sin embargo, el anuncio realizado hace unas horas no detalla su finalidad, ni a quién se le va a aplicar o cómo lo va a pagar", dijo.Desde la entidad cameral se defiende que toda decisión que pueda afectar a este sector estratégico debe adoptarse con transparencia y diálogo, contando con la opinión del empresariado, las personas profesionales del sector y el conjunto de la sociedad. Además, Santiago Sesé considera que "cualquier medida recaudatoria debe de adoptarse desde el consenso, midiendo previamente su impacto socioeconómico y teniendo clara su finalidad""Si se trata de una tasa pensada para que la paguen las personas que duermen en un hotel, se acabará convirtiendo en un impuesto a la pernoctación, sin tener en cuenta que no todos los turistas se alojan en establecimientos hoteleros".De hecho, según el Informe Sectorial de Turismo correspondiente al primer trimestre de 2025, que elabora el Servicio de Estudios de la entidad, el número de turistas que llegaron a Canarias incrementó un 2,1% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que la ocupación hotelera se mantuvo prácticamente igual, con un ligero crecimiento del 0,8%. "Una parte importante del número de personas llegadas está alejándose en otros lugares que no son un hotel", afirmó.Para el presidente, llama la atención que no se haya tenido en cuenta la pérdida de competitividad que puede suponer para la isla respecto al resto del territorio regional, sin contar otros lugares que son competidores directos de Canarias.Por otro lado, Santiago Sesé aprovechó para asegurar que "la ciudadanía es consciente del papel tan importante que desempeña el sector turístico en la economía, la creación de empleo y el mantenimiento del estado del bienestar en Canarias"."Frente a la demonización de un sector sin el que el Archipiélago no tendría las oportunidades sociales y de desarrollo económico actuales, debemos resaltar la conciencia de quienes defienden que es un motor que genera puestos de trabajo e impulsa a miles de pequeñas y medianas empresas del conjunto de sectores productivos de la isla".Santiago Sesé confirmó que "las estadísticas demuestran esta realidad", en referencia a la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica publicada por el Istac, que indica que casi el 70% de los canarios y canarias es consciente de los beneficios de la actividad turística al atraer inversión.En este punto, apeló de nuevo a la colaboración público-privada "para que este reconocimiento de la sociedad canaria conviva con el reto de avanzar hacia un modelo económico sostenible, que sea respetuoso y que esté comprometido con el progreso social". "El turismo es parte de la solución y no del problema", dijo e insistió en que cualquier decisión debe tomarse desde el consenso, porque "de lo contrario, se conseguirá generar más ruido alrededor del motor económico de Canarias y desviar la atención sobre los retos que se han de afrontar tanto desde el sector público como desde el privado" .Los datosEl informe del Servicio de Estudios Económicos demuestra la buena marcha de todos los indicadores durante el primer trimestre de 2025. En este sentido, recoge que, durante los tres primeros meses del año, las islas recibieron 4.361.596 turistas extranjeros, cifra que se traduce, como detalló el presidente, en un aumento del 2,1% respecto al mismo periodo del año anterior. No obstante, este crecimiento se sitúa casi cuatro puntos por debajo de la media del crecimiento experimentado a nivel nacional (5,7%).Respecto al mismo periodo de 2024, también crece el gasto turístico total en un 5,5%, así como el gasto medio diario, que solo en marzo se situó en los 186 euros por persona y día.Sin embargo, a pesar de haber recibido más visitantes, los turistas alojados en los hoteles canarios apenas aumentaron durante el primer trimestre un 0,8% respecto a los de hace un año. Un avance que se debió exclusivamente a los viajeros residentes en el extranjero (1,3%), ya que los visitantes españoles descendieron un 1,9%.

El informe también recoge que la estancia media en el trimestre en los establecimientos canarios fue un 1,3% inferior a la del primer trimestre de 2024 y el número de pernoctaciones disminuyó un 0,5%. El índice de ocupación baja 1,9 puntos y se sitúa en el mes de marzo en un 74,9%.

Se trata de unos datos de actividad se reflejan en el crecimiento del personal empleado en establecimientos hoteleros, con un aumento interanual del 5,3% en el promedio del primer trimestre según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos, pero que también arrastra al conjunto de la hostelería que incluye alojamiento y restauración, según se desprende de los datos de afiliaciones a la Seguridad Social, que aumentaron un 3,9% de media en el primer trimestre respecto al año anterior.

A 31 de marzo, existían 170.494 afiliados, 4.114 más que en 2024 (2,5%) y la actividad con mayor número de trabajadores afiliados de Canarias. Además, el número de desempleados al finalizar el trimestre ascendió a 23.446 parados, cifra que supone 526 menos que hace un año (-2,2%).Como conclusión del informe, el presidente de la Cámara destaca el dato del Índice de Confianza Empresarial de lal s empresas de transporte y hostelería que, a pesar de ser las más optimistas de conjunto de empresas de las islas en cuanto a la evolución de su actividad, experimentaron un descenso del 1,6%, en la encuesta de abril.

Un descenso que, en el corto plazo, estaría justificado por la moderación de la actividad turística que se produce en el segundo trimestre de cada año respecto al primero. De cara al segundo semestre y a las previsiones para el próximo año, este estará condicionado por la incertidumbre económica que se está produciendo entre los empresarios del sector por la desaceleración progresiva en los ritmos de crecimiento de la actividad, también por la deriva final que pueda traer la guerra de aranceles declarada por Estados Unidos en las economías y el empleo de los países emisores de turistas a Canarias.