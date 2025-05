Parón en el sector del comercio en Las Palmas ante la negativa de la patronal a negociar un convenio digno

Las Palmas de Gran Canaria/ Los trabajadores y trabajadoras "no aguantan más" las actuales condiciones laborales y exigen una revisión inmediata del convenio laboral. 250506.- Los trabajadores y trabajadoras del sector del comercio en la provincia de Las Palmas convocan una huelga parcial el próximo 26 de mayo, así lo han anunciado en rueda de prensa el vicesecretario general de UGT Canarias y política sindical, Paco González, el responsable de acción sindical FeSMC, Álvaro García, el secretario insular de comercio de UGT Canarias, Jaime Romero, y Tenaida Medina, delegada sindical y miembro del comité de huelga. Este primer acto reivindicativo se llevará a cabo frente las puertas de los centros de trabajo entre las 11.00 y las 14.00 horas.



Se trata de una reivindicación con la que se quiere dejar constancia del actual malestar que existe entre los compañeros y compañeras de un sector que, junto al turístico, impulsan la economía canaria. "Paramos el sector y se va a notar. No podemos seguir de esta forma, los beneficios que genera esta industria son cada vez más altos, sin embargo, el salario de los compañeros y compañeras sigue sin tocarse. Es necesario que las patronales cedan y se sienten a revisar un convenio que esté a la altura de la situación económica y social que se vive en las Islas", ha apuntado González.

En total, según ha confirmado el secretario acción sindical de FeSMC, Álvaro García, "son ya 12 intentos que no han llegado a buen puerto" los que han provocado que se tome esta primera medida de presión. "A nosotros no nos pueden tildar de no agotar las vías de la negociación, hemos ido siempre de frente y con el diálogo por bandera, pero si no se dan soluciones solo queda salir a la calle y empezar a pelear por lo que creemos que es más que justo".

Desde la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Canarias se considera que ha llegado el momento de que se reconozca los derechos una plantilla sobrepasada por la carga laboral actual. En este sentido, el secretario insular de comercio ha subrayado "que no solo es una cuestión económica", sino que, además, es necesario que se alcancen acuerdos que protejan a los trabajadores de los riesgos psicosociales a los que están expuestos actualmente. En esta misma línea se pronunció Tenaida Medina, delegada sindical y miembro del comité de huelga, que denunció que "las situaciones de estrés son insoportables y continuadas".

Entre las reivindicaciones que se exigen a la patronal:

• La recuperación del poder adquisitivo perdido.

• Condiciones laborales que mejoren la vida de quienes sostienen el día a día de las empresas del sector.

• Turnos compatibles con la conciliación personal y familiar.

• Eliminación de los excesos de jornada.

• Plantillas ajustadas a la carga real de trabajo y necesidades del servicio.

• Ritmos laborales seguros que protejan la salud de los y las trabajadoras.

• Cobertura adecuada de bajas médicas sin sobrecargar al personal ya en activo.

• Reconocimiento real de las funciones desempeñadas a través de la adecuación de las categorías profesionales.

• Uso justificado y regulado de Empresas de Trabajo Temporal.

. Esta primera acción formará parte de un calendario de medidas que irán tomando, de forma consensuada con los trabajadores y trabajadoras, con el fin de que se reconozcan sus derechos.

