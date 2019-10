Una apuesta clara por el comercio local que ofrece oportunidades para toda la familia, con el mismo trato cercano y amable que caracteriza las zonas comerciales de Arona. Empresas de todo el municipio expondrán sus artículos durante esta feria de más de 20 horas, en la que los visitantes, además de poder realizar sus compras a precios muy competitivos, también podrán disfrutar de un amplio programa de actividades de ocio y dinamización, zona infantil y área gastronómica con diferentes Food Trucks.

Expo-Outlet se caracteriza por su gran variedad de productos que estarán divididos en Moda y Complementos (ropa, calzado, bolsos, bisutería, joyería y relojería, etc.), Decoración y Hogar (electrodomésticos, menaje, mantelería, ropa de cama, telas, mercería, floristería, mobiliario, productos de decoración, ferretería, etc.), Electrónica e Informática (venta y distribución de equipos informáticos, telefonía, videojuegos, etc.), y Mundo Infantil (moda y complementos infantiles, zapatería infantil, juguetería y decoración infantil, etc.)

Una cita con la que el área de Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona pretende ofrecer a las empresas comerciales del municipio un espacio con el que puedan liquidar sus excedentes de mercancía no deteriorados, sin perder la calidad. Gracias a esta característica más de 20.000 personas visitaros y realizaron compras durante las ediciones anteriores, que gracias a la excelencia del producto a logrado consolidarse como una de las ferias de saldo más importantes de la isla.

La concejala de Promoción Económica, Dácil León, ha asegurado que "Expo-Oulet Arona ha logrado ser una referencia, dentro de las ferias de saldos, por la calidad de los productos que se ofrecen. El impulso de este evento en los últimos años ha demostrado su éxito con más de 20.000 visitantes en ediciones anteriores" -a lo que ha añadido- "desde el grupo de gobierno siempre hemos apostado por el comercio local que, además de contar con productos de muy buena calidad, también ofrecen ese trato cercano y amable con el que el cliente se siente como en casa, por ello es una apuesta firme para las empresas locales, que pueden liquidar su mercancía de una forma más rápida, pudiendo ofrecer además oportunidades inigualables para los visitantes, lo que lo hace irresistible" .