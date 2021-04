El cierre a las 23h, primer paso en búsqueda de la verdadera solución que la hostelería necesita

Las Palmas de Gran Canaria/ Buenos días a todos los asociados, federaciones y profesionales del sector de la restauración en general. La jornada de este jueves 22 de marzo fue un día donde las Federaciones Profesionales adscritas a este comunicado, conformantes de la Mesa de Sanidad para la Hostelería, lamentaron profundamente que las esperanzase e ilusiones que una gran parte del sector tenían sobre la posibilidad de la autorización para abrir los interiores de los locales en esta semana, haya sido truncada en esta ocasión. Queremos poner de manifiesto el tremendo daño y el estrangulamiento que para muchos supone esta situación, que ya suma demasiadas semanas consecutivas y con muchas dudas del porqué de la misma.



Sin entrar a valorar la decisión, que obviamente no podemos compartir, si acaso pudiera entenderse que ha sido adoptada por la actual situación de las UCI en las dos islas capitalinas, unido a la media de contagios aplicados en las últimas semanas impidió al Gobierno tomar la decisión que todos esperábamos. Nos gustaría dejar constancia de la situación que vive el sector hostelero acumulado en Gran Canaria y Tenerife, que suman más de dos meses largos cada una de ellas, con el interior de los locales cerrados si sumamos la Fase3, que ha sido aplicada en intervalos desde diciembre en la isla picuda y desde enero en la isla redonda. Si a eso le sumamos las 5 semanas que Lanzarote estuvo en fase4, resulta de extrema urgencia un movimiento definitivo al respecto. En ello seguirá trabajando la Mesa de Trabajo, conformada por Técnicos de Sanidad y representantes designados por ASOCIACIÓN DE BARES, CAFETERÍAS, RESTAURANTES Y OCIO NOCTURNO DE LAS PALMAS (FEHT Las Palmas), por Gran Canaria; AERO (Tenerife) y la Federación Turística de Lanzarote.

Con relación a la nueva medida anunciada, acerca de la obligatoriedad en fases 1 y 2 de pedir los datos de los clientes que accedan al interior de nuestros locales, hemos pedido más información al respecto y su inmediata paralización, ya que además de resultar sorpresiva, se imponen nuevas servidumbres a la ya complicada situación de las empresas, lo que supondrá un incremento de los costes económicos en formación y almacenamiento de esos datos, durante el tiempo exigido. En ningún momento esto ha sido tratado en la mesa de trabajo y tampoco comentado por el consejero, Julio Pérez, en la rueda de prensa. Únicamente se hizo constancia en la nota de prensa lanzada por Sanidad y de forma muy confusa, ya que también se hacía referencia en la fase3, lo cual fue aclarado con posterioridad.

Pese a todo, no se puede dejar de hacer mención, como aspecto positivo, a la importancia que para el sector tiene la decisión tomada por el Gobierno de Canarias de incluir en las nuevas normas restrictivas de la Fase3 la ampliación del toque de queda y por tanto de vida útil en la hostelería a las 23h. Esa, que era una de las peticiones urgentes de la mencionada mesa, por lo que significa al servicio de cenas, ha podido ser conseguido en solo una semana de trabajo, medida que ya ha entrado en vigor tras su publicación en el día de hoy en el BOC.

La mencionada mesa ya fue convocada en la misma tarde de ayer a una nueva reunión, que tendrá lugar a principios de la semana próxima, con la intención de seguir sumando medidas que ahondarán en la seguridad y calidad que la hostelería ofrece ya a sus comensales, teniendo muy en cuenta que las reglas del juego cambiarán a partir del próximo 9 de mayo con el decaimiento del Estado de Alarma, anunciado por el Gobierno Central.

Hay que agradecer al Gobierno de Canarias y a la Consejería de Sanidad, su predisposición, ganas y voluntad de seguir estos pasos iniciados. Es esencial reseñar que la mesa de trabajo, está compuesta por profesionales perfectamente conocedores del sector y de sus necesidades, como así lo acreditan los resultados obtenidos en el día de hoy. Y es por ello por lo que pedimos al sector confianza y unidad en esta andadura, habida cuenta que todas las inquietudes suscitadas en toda esta problemática, están siendo planteadas con las miras puestas en un marco regulatorio para el sector donde prime la seguridad en todos sus aspectos: el Juridico y el sanitario; y lo que es más importante, nos permita desempañar nuestra actividad con la mayor normalidad, teniendo en cuenta también al Ocio Nocturno, que sufre un cierre total desde el pasado 2020.

Queremos reconocer el esfuerzo y empeño que el Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo y el Director General del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez están poniendo en este proceso. Sin su vinculación y firme convencimiento en que ambas partes podemos trabajar juntas, no estaríamos ahora en este punto de encuentro del que aún queda un largo camino por recorrer. Está claro que la salud es lo primero y la hostelería quiere demostrar que, de una manera reglada, ordenada y convencida, puede ser un gran aliado para Sanidad y para la sociedad en general a la hora de poder dejar esta pandemia atrás. Hay mucha confianza en que esta próxima semana sea importante a la hora de seguir obteniendo más y mejores pasos a lo ya obtenido, sin dejar de mirar lo verdaderamente importante y objetivo primordial de la mesa, como es el poder conseguir un nuevo reglamento firme, estable y permanente en el tiempo que permita a los profesionales organizar sus trabajos y sus vidas.

