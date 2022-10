La Cámara acerca los Objetivos de Desarrollo Sostenible a las empresas de la provincia

El Director General de Promoción Económica, Laureano Pérez, ha recalcado "la importancia de la colaboración público-privada para acercar la Agenda Canaria 2030 a emprendedores y empresas de la provincia, tanto en el presente como en el futuro. La incorporación de los ODS en todo tipo de empresas consigue que exista una mayor sostenibilidad, no solo económica y financiera, sino también social y medioambiental".

Por su parte, Lola Pérez, directora general de la Cámara, ha recalcado que esta iniciativa complementa el Programa de Tutorización, puesto en marcha desde 2008, y que cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias para inculcar a las empresas su compromiso con la estrategia de las ODS. Con respecto a las empresas, asegura que "implantar estas medidas les aporta un beneficio que les ayuda a desarrollar su Responsabilidad Social Corporativa, generando mejoras no solo para el conjunto de la sociedad, sino para ellas mismas. Asimismo, hemos comprobado que gracias al apoyo de este programa, ha aumentado la ratio de éxito de las empresas participantes".

Se trata de una novedosa iniciativa que tiene el objetivo de incentivar que los autónomos y empresas de nuestra provincia incorporen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a sus empresas a través de un servicio de consultoría integral gratuito y personalizado, de acuerdo con la situación de cada empresa. Para ello, la Cámara de Comercio provincial pone a disposición de los beneficiarios una red de consultores expertos en diferentes temáticas que darán un asesoramiento individualizado en diferentes acciones.

Este proyecto de sensibilización está destinado a todos aquellos empresarios/as de la provincia, con independencia de dónde y cuándo hayan tramitado su alta empresarial, y que quieran introducir los ODS en el día a día de sus negocios. De manera adicional, a través del Programa de Tutorización y Apoyo a las Empresas de Reciente Creación, podrán beneficiarse de asesoramiento y formación personalizada en temática fiscal, laboral, económica y financiera, así como información sobre ayudas y subvenciones a las que pueden acogerse, entre otros temas de relevancia empresarial.

'Haz tu empresa más sostenible' es el reclamo de este proyecto que favorece el cumplimiento de los ODS y que están vinculados a las metas canarias de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 (ACDS). El objetivo es que las empresas puedan alcanzar el desarrollo sin comprometer a futuras generaciones, garantizando el equilibrio empresarial entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.

El periodo de inscripción ya está abierto y estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2022, con previsión de continuidad para el año que viene. El autónomo o empresa que desee beneficiarse de este programa puede remitir un email mostrando su interés en participar en dicho proyecto y especificando en qué acción o acciones de asesoramiento de los ODS están interesados. Tras una valoración inicial se remitirán los datos del empresario/a beneficiario a cada consultor para que puedan llevar a cabo el asesoramiento.

La Cámara ha seleccionado algunas acciones de formación de acuerdo a las necesidades de las empresas y los ODS vigentes como, por ejemplo, la incorporación de medidas de responsabilidad social en la empresa y sus beneficios, así como la protección del medioambiente (análisis de la factura eléctrica del negocio) o la incorporación de medidas de igualdad y sus ventajas. Adicionalmente, se ofrece apoyo en temas como la acreditación de la experiencia como autónomo o la planificación de la jubilación, lo que permite no solo ayudar a fortalecer el proyecto empresarial en el presente, sino también garantizar el futuro de la persona emprendedora.

Añadiendo esta iniciativa como complemento del programa de tutorización empresarial, la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife refuerza su objetivo de consolidar la supervivencia de las empresas que se crean en nuestra provincia. Asimismo, busca mantener al empresario actualizado y contribuir a una mayor cultura empresarial, dotándolos de una mayor independencia y capacidad de decisión en el desarrollo de su actividad.