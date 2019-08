La Cámara de Comercio demanda recuperar la inversión pública para frenar el deterioro del mercado de trabajo en las islas

Del mismo modo, la media de afiliados a la seguridad social retrocede en 4.465 ocupados, la mayor bajada en este mes desde el año 2008 y sitúa la cifra total en las 806.375 afiliaciones. Un descenso que se produjo tanto en el régimen general (-0,7%), como en el de autónomos (-0,1%).

Desde la Cámara de Comercio se ve con preocupación la evolución de ambos indicadores que vienen a confirmar la desaceleración que está experimentando la economía de las islas desde hace un año y medio. Una tendencia que, a juicio del presidente cameral, Santiago Sesé, "es necesario frenar con medidas de estímulo económico que permitan consolidar el empleo creado en los años de recuperación. Medidas privadas, pero también públicas, que se han ido demorando en el tiempo y que comienzan a tener consecuencias en la actividad económica y en el empleo de las islas".

En este sentido Sesé opina que "tras el convulso periodo electoral vivido estamos en el momento ideal para sentar las bases de una política económica que estimule el crecimiento productivo, con la que garantizar no solo el sostenimiento de las empresas y de sus trabajadores, sino también la sostenibilidad de las cuentas públicas parar mantener el estado del bienestar". Para ello, continúa afirmando, "es importante contar con un buen presupuesto para Canarias, que atienda, en materia de gastos, las carencias en inversión productiva para que se sea capaz de generar efectos multiplicadores sobre el conjunto de sectores productivos y que, a su vez, desde el lado de los ingresos, analice de manera integral y con cautela, la política fiscal prevista para que no genere impactos no deseados en la economía".

El sector servicios el más castigado por el aumento del paro

Durante el pasado mes, el retroceso en el número de parados en la "Hostelería" propiciado por el inicio de la temporada estival (-690 parados), no ha podido compensar los mayores descensos, también propios de este mes, de otras actividades como la "Educación", por el final del curso escolar (1.896 parados más) o el aumento desempleo en la "Administración Pública y Defensa; Seguridad Social Obligatoria" (996 parados más).

Agregados por grandes sectores de actividad, el paro ha subido en todos salvo en "Agricultura y Pesca" que experimenta un retroceso mensual del 4,5%. Así en número de desempleados creció un 0,5% en "Industria", con 39 parados más que en junio; un 1% en "Construcción", con un aumento de 189 parados, y en la rama de "Servicios" con un significativo aumento no solo en valores relativos, un 1,6%, sino en valores absolutos por lo que representa en la economía de las islas, 2.403 desempleados más. Por su parte el colectivo de "Parados sin empleo anterior" retrocedió en el mes un 2,7% con 441 parados menos.

Las variaciones anuales continúan siendo positivas, pero se desaceleran

Los comportamientos anuales continúan siendo favorables con un 1% menos de parados que hace un año (2.085 parados menos) y un 2,5% de afiliados más. Sin embargo, las tendencias siguen siendo a la baja y en ambos casos inferiores a los comportamientos medios nacionales donde el paro cae a una tasa anual del 3,6% y los afiliados crecen al 2,6%. Una desaceleración en los ritmos de crecimiento del empleo que acompañan a los del conjunto de la economía y que vienen a confirmar lo que desde La Cámara de Comercio ya se adelantaba en el Boletín de Coyuntura del primer trimestre del año, que la economía y el empleo de las islas crecerían menos que el conjunto del Estado.

Por lo que se refiere a las tasas anuales, en todos los sectores descendió el desempleo siendo la caída más acusada la registrada en el colectivo "Sin empleo anterior" (-4%), seguida de Agricultura y Pesca (-2,2%), Construcción (-2,1%), Industria (-2%) y Servicios (-0,5%).