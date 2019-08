Ryanair amedrenta a los trabajadores de Las Palmas y Tenerife en unas asambleas informativas en las que les anuncia el cierre irreversible

En ellas, "Ryanair nos ha informado de que cerrará las bases el 8 de enero y que no tiene ninguna intención de reabrirlas a medio plazo. Además, nos ha tratado de amedrentar anunciándonos que habrá despidos en enero, sin garantizar la posibilidad de recolocación. No cuantifican esos despidos, pero aquí hay unos 200 trabajadores", anuncia Jairo Gonzalo, secretario de Organización de la sección sindical de USO en Ryanair y tripulante de cabina de Tenerife Sur.

Entre las supuestas justificaciones que Ryanair ha utilizado en las asambleas están "que, según ellos, el próximo año tendrá 30 aviones menos y ha decidido moverlos de las bases menos rentables y recolocarlos en otros países y aeropuertos con planes de crecimiento. Como si fuera posible justificar que Canarias es poco rentable, cuando todos los aviones están llenos y los billetes vendidos con muchísima antelación", continúa Gonzalo.

Lo que sí han sacado en claro los trabajadores, explica el responsable de USO-Ryanair, es "que podrían estar usando esta situación para presionar a los gobiernos y conseguir subvenciones. El director de Estrategias de Recursos Humanos ha dejado caer que la idea de cerrar podría cambiar si se recibiese algún tipo de ayuda económica, en un sucio chantaje hacia las plantillas".

Por otro lado, Ryanair les ha asegurado que cumplirá con la legislación laboral española y que abrirá los correspondientes procesos de despido colectivo, "lo que nos ha hecho reír. Hemos escuchado tantas veces que van a cumplir con la legislación española, lo han llegado a poner por escrito y ni han cumplido con ella ni las máximas autoridades en materia de Empleo en este país han hecho que cumplan. Todo lo dejan en manos de nuestra capacidad de movilización y de resistencia, no se obliga a Ryanair a cumplir la ley. Con esa movilización se van a encontrar, la empresa y los ministerios que no nos defienden. No nos queda otro camino que la huelga y en los próximos días decidiremos las fechas", apostilla Jairo Gonzalo.