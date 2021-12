Mujeres, inmigrantes y personas con la segunda etapa de la educación secundaria y/o FP, los colectivos más beneficiados con la recuperación parcial del empleo en Canarias

El fin de este Monitor Adecco es analizar los puestos de trabajo que se están creando o destruyendo en la región desde diferentes ángulos sociodemográficos y económicos. En esta primera entrega se analiza el perfil demográfico de la ocupación en Canarias: sexo, edad, nacionalidad y nivel de formación alcanzado.

Además, en aquellos puntos en los que sea relevante la información se ha establecido una comparativa entre los datos de 2021 con los de 2008 –año en que comenzó la anterior crisis económica en nuestro país- para comprender mejor el impacto que ambas recesiones han dejado en la ocupación española y canaria y si las consecuencias de ambas han sido muy diferentes.

La primera conclusión de este análisis es que aún no se han recuperado todos los empleos destruidos por la crisis del coronavirus en el archipiélago (a pesar de que Canarias es la segunda autonomía donde más ha crecido el empleo y que, de media, a nivel nacional sí que se ha producido ya esa recuperación).

La segunda conclusión es que las mujeres, los mayores de 25 años, los inmigrantes y las personas que han superado la segunda etapa de la educación secundaria y/o FP son los más beneficiados por la creación de empleo en Canarias, como muestran sus incrementos interanuales.

Si bien en el caso de los inmigrantes la destrucción de empleo fruto de la COVID-19 había sido especialmente intensa, no lo fue en el caso de las mujeres (los hombres canarios se vieron más perjudicados por la caída del empleo), los adultos (el empleo juvenil cayó más de un 46% en las islas frente al -6% adulto) y las personas con la segunda etapa de la secundaria (los niveles educativos inferiores sufrieron una pérdida mayor de empleo), quienes ahora ven mejorar su situación relativa tras la recuperación parcial del empleo.

En palabras de Javier Blasco, director del Adecco Group Institute: "Aunque la recuperación del empleo sigue avanzando a buen ritmo y estamos ya en niveles de ocupación superiores a los de antes de la pandemia, no podemos hablar de una recuperación económica completa. Los riesgos siguen siendo elevados y sesgados a la baja. Además, no podemos quitar el ojo de un nuevo actor que está irrumpiendo con fuerza: la inflación, cuyos efectos empiezan ya a hacerse notar en los bolsillos de trabajadores, autónomos y empleadores".

Canarias es la segunda región con mayor creación de empleo

En el último año , el número de ocupados en el archipiélago canario ha alcanzado la cifra de 878.300 personas, ya que, en los últimos doce meses, el número de ocupados se ha incrementado en 59.000 (+7,2% interanual). Aunque resulta el segundo mayor incremento del conjunto de comunidades autónomas, no ha sido suficiente para recuperar el nivel de empleo previo a la pandemia (un año antes, Canarias había sufrido la caída del empleo más profunda de todas las regiones españolas).

Por lo tanto, la subida del empleo en Canarias es claramente superior a la registrada en el conjunto de España (+4,5%), sin embargo, para el total nacional sí ha sido suficiente para superar el número de ocupados previo a la pandemia.

El empleo ha crecido en todas las comunidades autónomas. Las autonomías que proporcionalmente más han aumentado sus respectivos colectivos de ocupados son Castilla-La Mancha (+8,2% interanual), Canarias (+7,2%, como acabamos de ver) y Extremadura (+6,9%).

Comparando la distribución geográfica del empleo ahora con la de 2008 (un periodo de 13 años), se observan mejoras en cinco autonomías, caídas en otras cinco y el resto se mantiene en los mismos valores, más o menos.

Andalucía y Baleares son las regiones que más espacio ganan en el empleo total, con un incremento de 4 décimas en ambos casos, hasta, respectivamente, el 15,7% y 3,1% de la ocupación nacional. La Comunidad de Madrid, Canarias y la Región de Murcia son las otras tres "ganadoras", cada una con un incremento de 3 décimas en su participación en el empleo total, que ahora es, respectivamente, de un 15,6%, 4,4% y 3,3%.

Entre las regiones que pierden participación, Galicia exhibe el peor resultado, con una reducción de 4 décimas hasta el 5,6% del empleo total.

En todo caso, Cataluña continúa siendo la autonomía donde hay más gente trabajando, con poco más de 3,48 millones de ocupados (17,4% del conjunto de España). Le siguen Andalucía (3,15 millones de ocupados, 15,7%) y la Comunidad de Madrid (3,13 millones; 15,6%), que intercambian posiciones con respecto a hace un año.

Desde el tercer trimestre de 2008 hasta el actual se encuentra una ganancia acumulada de empleo del 4,4% en Canarias -la tercera mejor entre las autonomías- y que contrasta con la pérdida de un 2,6% sufrida en el conjunto español.

Son 13 las autonomías que exhiben un menor número de ocupados ahora que los que tenían hace trece años. Baleares, Canarias y la Región de Murcia son las únicas autonomías que presentan ahora un nivel de empleo superior al de 2008 (+13,7% en el caso balear, +4,4% en el canario -como acabamos de ver- y +5,7% en el de Murcia). Además, está el caso de Castilla-La Mancha, con una ganancia de apenas 200 empleos (+0,02%). En la situación opuesta, Asturias (-16,1%), Galicia (-8,5%) y el País Vasco (-8,4%), son las regiones que están más lejos de recuperar el nivel de empleo total de 2008.

La ocupación por sexo: más empleo femenino en Canarias

De los 878.300 ocupados que hay en Canarias actualmente, 471.900 son hombres y 406.400 son mujeres. En el último año, el 55% de los nuevos empleos ha beneficiado a mujeres. Mientras ellos han conseguido 26.500 empleos (+5,9% interanual, que es el cuarto mayor incremento autonómico, y un 45% del total de puestos creados), ellas se han hecho con 32.500 puestos (+8,7%, también el cuarto mayor incremento interanual autonómico y un 55% del total). Solo Castilla-La Mancha (+11,6%), la Región de Murcia (+9,6%) y Andalucía (+9,2%) presentan mejores incrementos en relación con el empleo femenino.

Esta situación es similar, aunque menos acentuada, a la que se produce de media en España donde 6 de cada 10 nuevos puestos de trabajo han sido ocupados por mujeres.

Aunque en proporciones variables, 16 autonomías imitan el patrón general, con creación de empleo para ambos sexos. La excepción es Navarra, donde se han perdido empleos masculinos (3.000 ocupados menos; -2% interanual), que han sido más que compensados por la contratación de 8.800 mujeres (+6,8%).

Entre las autonomías que han creado empleo para ambos sexos, los dos casos extremos son Baleares y La Rioja. En el caso balear, el 78,2% de los nuevos empleos corresponden a varones (28.400 plazas más; +9,4%), en tanto que el restante 21,8% ha beneficiado a mujeres (7.900 contrataciones netas; +2,9%). En cambio, en la autonomía riojana, 9 de cada 10 puestos de trabajo creados pertenecen a mujeres (3.500 empleos más; +2,9%), en tanto que el restante 7,9% estaba ocupado por hombres (300 puestos; +0,4%).

La distribución de los puestos de trabajo entre sexos en Canarias es muy parecida a la del total del país: un 53,7% de ellos están ocupados por varones, frente a un promedio nacional de un 53,8%. En todas las comunidades los hombres ocupan más de la mitad de los puestos de trabajo.

Como hemos visto en el anterior apartado, cuando se comparan los datos con 2008 se encuentra una ganancia acumulada de empleo del 4,4% para Canarias. Pero el análisis es diferente cuando se desagrega la información por sexo, ya que el saldo es mucho más favorable para las mujeres. Mientras en el caso masculino hay una pérdida de empleo acumulada de un 2,3% desde 2008 (resultado que es más benigno que la pérdida de un 8,9% nacional), en el caso de las mujeres hay un incremento de un 13,6% (la tercera mayor variación a nivel autonómico, que más que duplica la media nacional de un +6,1%).

Empleo por sexo y edad: el lastre del empleo juvenil

Apenas 1 de cada 10 empleos creados en los últimos doce meses en el archipiélago canario ha beneficiado a personas de 16 a 24 años de edad. El número de ocupados de esa franja de edad ha crecido en 6.100 personas (+24,5%), mientras que el de aquellos de 25 años y más edad lo ha hecho en 52.900 (+6,7%, el tercer mayor incremento a nivel autonómico). Mientras el aumento del empleo juvenil es algo menor que la media nacional, que ha aumentado un 26,4%, el de los adultos supera dicha media, que ha sido de un 3,4%.

Hace un año, la destrucción de empleo canaria fue mucho más profunda entre los jóvenes, que perdieron más de un 46% de sus puestos, por lo que aún se está lejos de recuperar esos niveles de ocupación entre los jóvenes de las islas.

En otras 15 comunidades autónomas -además de Canarias- se registra una evolución similar a la media nacional en los últimos doce meses, es decir, creación de empleo para ambos grupos de edad. La excepción es el País Vasco, donde ha aumentado la ocupación de jóvenes (+59,5%, el mayor incremento), pero ha bajado ligeramente el número de adultos con empleo (-0,1%).

Cuando se desglosan los datos anteriores por sexo se observan diferentes matices. El empleo de hombres de 16 a 24 años de edad en Canarias ha tenido un aumento interanual de un 47,9% (el tercer mejor dato a nivel autonómico, equivalente a 5.600 plazas más, explicado por el gran retroceso de hace un año), que más que duplica la subida media nacional, de un 19,9%. En cambio, el número de mujeres con empleo de ese grupo de edad ha mostrado un incremento mucho más suave, de un 3,8% interanual (equivalente a la creación de 500 puestos de trabajo), que es una décima parte del aumento promedio de todo el país, de un 34,9%.

En el caso de los adultos, los resultados son un poco más homogéneos entre sexos. La cantidad de mujeres de entre 25 y más años de edad con empleo ha subido un 8,9% en Canarias, el segundo mejor resultado entre todas las comunidades autónomas, tras la contratación neta de 32.000 personas. A nivel nacional se ha producido un aumento de un 4,6%. Algo similar ocurre en el caso de los varones de esa franja de edad: han conseguido 20.900 puestos de trabajo, que suponen un aumento interanual de un 4,8%, que es el cuarto mejor resultado entre todas las autonomías y que también más que duplica la media nacional de +2,3%.

Empleo por nacionalidad

En Canarias, el número total de ocupados ha aumentado un 7,2% interanual, como ya hemos visto. Esta variación es el resultado de un incremento de un 6,9% en la cantidad de ocupados de nacionalidad española y de un aumento de un 8,6% en el número de ocupados inmigrantes. Los inmigrantes han ganado 11.200 puestos de trabajo frente a 47.800 empleos que han obtenido las personas de nacionalidad española.

Sin embargo, hay una diferencia entre los dos principales grupos de inmigrantes: en tanto que el número de personas ocupadas procedentes de otros países de la UE se ha incrementado un 54,6% (23.800 empleos más), el de aquellas originarias de terceros países se ha reducido un 14,6% (12.600 empleos menos).

En el conjunto de España, nacionales e inmigrantes se están beneficiando en una medida similar de la recuperación del empleo: +4,9% los inmigrantes y +4,4% los españoles. La evolución del empleo de los dos grandes grupos de inmigrantes ha ido en dirección contraria a la de Canarias: los inmigrantes procedentes del resto de la UE han perdido empleos (-9,2%), al mismo tiempo que aquellos del resto del mundo los han ganado (+12,3%).

El caso general, en el que se incluyen diez autonomías (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia), es el aumento simultáneo del número de ocupados españoles e inmigrantes. En las siete regiones restantes (Cantabria, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra, el País Vasco y La Rioja) hay una caída en el número de inmigrantes ocupados, que es más que compensada por la contratación neta de españoles.

Es decir que la evolución del empleo de españoles ha oscilado entre un incremento de un 2,1% en el País Vasco y un aumento de un 7,2% en Cantabria. La variación del empleo de inmigrantes ha sido mucho más volátil: no solo, como acaba de decirse, ha caído el empleo de inmigrantes en siete autonomías (desde un -0,9% interanual en Galicia hasta un -10,7% en Navarra), sino que entre las diez comunidades en que ha crecido, el incremento ha oscilado entre apenas unas centésimas en Aragón hasta el +54,8% registrado en Extremadura.

Los 878.300 ocupados que hay ahora en la autonomía canaria se corresponden con 737.200 ocupados de nacionalidad española y 141.100 extranjeros. Este último grupo se compone de 67.400 personas procedentes de otros países de la UE y de 73.700 inmigrantes de otros lugares del mundo.

Los inmigrantes equivalen al 16,1% del total de ocupados de la región, dos décimas más que hace un año y cuatro décimas por encima del nivel que esta proporción tenía en 2008. La proporción de ocupados extranjeros de Canarias es más alta que la media nacional, que se sitúa en un 12,2%.

Canarias es la segunda comunidad con mayor participación de trabajadores procedentes del exterior, solo por detrás de Baleares, con un 23,2% del total de ocupados.

Solo hay cinco autonomías en las que la participación de los inmigrantes en el empleo es ahora mayor que en 2008. Además de Canarias, se trata de Andalucía (2 décimas más), Extremadura (aumento de 6 décimas), Galicia (5 décimas más) y Cantabria (un aumento de apenas unas centésimas).

La ocupación según el nivel formativo alcanzado

Una última perspectiva demográfica para analizar el empleo es la formación. Para ello utilizamos cuatro grandes categorías: 1) Primaria (que incluye a quienes hayan acabado o no esa etapa educativa además del pequeño número de analfabetos); 2) Primera etapa de educación secundaria; 3) Segunda etapa de formación secundaria y/o Formación Profesional y 4) Superior (incluye a quienes hayan completado todo o una parte de un grado universitario, además de a quienes tengan maestrías y/o doctorados).

En los últimos cuatro trimestres, en Canarias ha crecido el número de ocupados de los tres niveles formativos más altos. Concretamente, han sido contratadas 18.400 personas con formación superior (+5,4% interanual), 27.200 personas con la segunda etapa de la educación secundaria o FP (+12,1%) y otras 18.700 más que cuentan con la primera etapa de la educación secundaria (+9,9%; el tercer mayor incremento autonómico). Estas contrataciones han sido en parte compensadas por el despido neto de 5.300 personas con educación primaria (-8,3%).

A nivel nacional, en cambio, ha crecido el número de ocupados de todos los niveles formativos. Concretamente, el grupo con educación primaria ha aumentado un +1,7% interanual, el de aquellos con la primera etapa de la educación secundaria lo ha hecho un +2,2%, el de las personas que cuentan con la segunda etapa de la educación secundaria o FP ha avanzado un +6,4% y, finalmente, el colectivo con formación superior ha crecido un +5%.

Solo la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha replican el caso general, con aumento del empleo en las cuatro categorías de formación. El caso más común (caída del empleo entre las personas con formación hasta primaria y aumento en los tres grupos formativos superiores) se reproduce en seis autonomías, además de Canarias: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y la Región de Murcia.

Los datos ratifican la importancia clave de la formación a la hora de encontrar empleo: el número de ocupados con formación superior ha tenido un incremento interanual en todas las autonomías. En cambio, el de aquellos con educación primaria solo ha crecido en siete (Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid y Navarra).

Desde este ángulo, los 878.300 ocupados canarios se desagregan en 58.300 con no más que educación primaria, 208.400 con la primera etapa de la secundaria, 252.600 con la segunda etapa de formación secundaria o FP y 359.000 con formación superior.

La importancia fundamental de la educación como medio de maximizar las oportunidades de empleo queda aún más evidenciada cuando se comparan los datos del tercer trimestre de 2008 con los del mismo período de 2021: en los últimos trece años, en Canarias solo ha aumentado el número de personas trabajando con educación superior y con la segunda etapa de la educación secundaria y/o FP, mientras ha caído el de trabajadores con menores niveles de formación. Cuanto menor el nivel formativo, más profunda ha resultado la pérdida de empleo.

En efecto, a lo largo de estos años, la cantidad de ocupados con formación superior ha crecido en la comunidad en 109.600 personas (+43,9%) mientras que la de aquellos con educación primaria se ha reducido en 95.200 (-62%). Al mismo tiempo, el número de quienes trabajan y cuentan con la primera etapa de la secundaria se ha contraído en 24.000 personas (-10,3%), en tanto que el de los que tienen la segunda etapa de formación secundaria ha aumentado en 47.000 (+22,9%).