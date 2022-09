UGT-SP lamenta que el Gobierno de Canarias sea cómplice del caos de la Seguridad Social en las Islas

Canarias/ Canarias solo dispone de 388 funcionarios/as para atender a más de dos millones de ciudadanos y ciudadanas.

Desde UGT Servicios Públicos de Canarias no se entiende la actitud del Gobierno de Canarias al no tomar medidas más contundentes de cara a exigir al Estado la ampliación de la plantilla que la Administración General del Estado (AGE) tiene actualmente en las Islas. "Urge una actuación más directa, más clara, no entendemos esta complicidad entre el Ejecutivo regional y el nacional. Lo único que queda claro es que desconocen las cifras actuales de la AGE en Canarias", denuncia Francisco Bautista, secretario general de UGT- SP Canarias.