CCOO Servicios Canarias exige que la recuperación del turismo vaya unida al fin de la precariedad laboral en el sector

Canarias/ La Federación de Servicios de CCOO de Canarias, advierte que las cifras récord que sigue batiendo la temporada turística, alcanzando números pre pandémicos, no van a servir para abordar el desbloqueo en la negociación colectiva o la falta de conciencia de patronales y sindicatos verticales que firman una pérdida de derechos abismal.

CCOO exige a las patronales del sector turístico que estén a la altura y que la (después de la) recuperación ocupacional y las altas ocupaciones que se están viviendo, repercuta directamente sobre las personas trabajadoras, eliminando la precariedad y mejorando las condiciones de trabajo, sobre todo que se refleje en una subida salarial que haga que el sector no se vea avocado a una pérdida de poder adquisitivo.



"Hemos visto como Ashotel, Aero (Patronal de restauración) y su sindicato (SB) han firmado el Convenio de Hostelería de la Provincia de Tenerife en solitario y con la total repulsa de CCOO y UGT. Lo que supone una gran pérdida de derechos, como ha sido la desmejora de (vendiendo) las condiciones de trabajo de todo el personal de restauración, dándole potestad absoluta a la patronal para cambiar las condiciones de trabajo a la carta."

"Por no hablar, de la situación de las camareras/os de pisos, ya no les bastaba con que se vieran discriminadas salarialmente como establece el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cuestión que no se ha corregido con la nueva firma, sino que ahora establece un artículo de movilidad funcional que les permite acordar la polivalencia con el empresario, vulnerando una vez más, otra sentencia del TSJC. Lo que es una victoria para la clase trabajadora, los "negociadores" lo convierten en miseria."

"Como la demagogia del Observatorio de la Prejubilación a los 58, situación que lo único que consigue es ocultar una pérdida derechos a las personas trabajadoras y una falta de actividad preventiva eficaz por parte de las empresas. En vez de luchar por que tengan un trabajo digno, que se cumplan con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que repercuta en unas cargas de trabajo asumibles, se prefiere apostar por la palabrería, siempre es más fácil la demagogia que la lucha por conquistar derechos para la clase trabajadora."

"Por otro lado, vemos en la provincia de Las Palmas una patronal que ve como los números post pandemia baten récords y lleva un año y medio "negociando". Creemos que ya es hora de poner en valor la profesionalidad de las personas trabajadoras del sector, que son los verdaderos artífices de la recuperación.

Por lo tanto, este día Internacional del Turismo exigimos que las patronales estén a altura y que estos datos se suscriban en acabar con la precariedad laboral en el sector, en salarios y en condiciones dignas para las plantillas."

"Hay poco que celebrar y mucho por lo que luchar en este sector que genera tanta riqueza a este territorio, riqueza que sólo ven unos/as pocos/as."

Desde CCOO "seguiremos trabajando para recuperar los derechos perdidos, los que nos hacen perder otros/as y luchar por nuevos."