CCOO prevé que el producto interior bruto canario crecerá en 2019 al 2,0% interanual

Canarias/ Nos encontramos en un bienio 2018-2019 con cierta ralentización en la economía respecto a la etapa de recuperación vivida desde 2014, sin embargo, asistiremos a un crecimiento positivo y estable. El último dato oficial estimado recae en el segundo trimestre de 2018 que apuntó un crecimiento real de PIB Canario a precios constantes, en un 2% interanual, y nos situamos en predicciones bajo el consenso del 2,3 y 2,0% en 2018 y 2019 respectivamente.



Canarias alberga posibilidades de crecimiento al margen del turismo, con un auge en la construcción privada y los servicios.

El sector público cuenta con un amplio margen de actuación en relación a la oferta de empleo público, como por ejemplo, las 7.000 plazas del Servicio Canario de Salud que serán convocadas en forma gradual así como las 1.210 nuevas plazas de los Acuerdos en la Mesa Sectorial de Educación para 2019. En otra instancia, se ha producido una leve disminución de las inversiones reales, concretamente en 0,36 en la propuesta de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2019. Las licitaciones públicas han caído un 0,84% entre octubre de 2017 y 2018. No obstante, los presupuestos se muestran expansivos, con un 6,8% más respecto al ejercicio anterior, significado un nominal de 560 millones de euros más, que conformarán el incremento del gasto público con el consecuente efecto multiplicador económico en la demanda agregada interna del archipiélago. Además, aún está pendiente la resolución de la solicitud instada por el Gobierno de Canarias, en cuanto a la posibilidad de incrementar la partida de gastos, en los importes de los superávit presupuestarios de los ejercicios 2017 y 2018. Los gastos consolidados por funciones e impulsores de esta expansión los lideran las Actuaciones de Carácter General, las Actuaciones de Protección y Promoción Social (Servicios Sociales, Empleo y Vivienda), seguidos de Actuaciones de Carácter Preferente (Pymes, Subvención Transportes, I+D+i, Infraestructuras, Otras). A este respecto, cabe señalar, que los presupuestos están supeditados a los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que desde 2017 vienen marcando la senda del techo de gasto, el cual limita la capacidad expansiva de la economía por la vía del gasto público. Aún con ello, la significativa expansión de las cuentas públicas durante los ejercicios de 2018 y 2019, también viene de la mano de la amplitud de recursos del Estado mediante transferencias corrientes.

Por sectores, en el turismo, nos visitan menos pero los que vienen gastan más. El volumen de turistas ha caído un 2,08% en el tercer trimestre de 2018 respecto al mismo trimestre del año anterior, pero el gasto medio por turista ha crecido un 1,4%. La construcción experimenta un auge desde 2017, con variaciones que oscilan entre el 8 y 11%. Según los últimos datos del Ministerio de Fomento, los visados de obra nueva residencial acumulado en 2018 ascienden a 862 frente a los 697 de 2017, este dato se manifiesta en Canarias y, en 2018 es el sector que más está creciendo con dato oficial de tasa interanual del 4,97% en el segundo trimestre.

La inminente subida del salario mínimo interprofesional dejará caer sus efectos sobre la demanda de los hogares a través del consumo privado fortaleciendo la demanda agregada en todo el archipiélago.

El panorama fiscal y tributario cuenta con un escenario renovado, gracias al nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias que dota de mayor cobertura al REF, a pesar de no ser tan enérgico en la creación de empleo, goza de una calurosa acogida en el sector empresarial con especial significación, en la menor carga tributaria indirecta, además de la disminución de la presión fiscal (tramo autonómico), en los primeros tramos del IRPF, que coadyuvará en fortalecer la senda de la recuperación del consumo. Se entiende que su misión es la dinamizar la economía del archipiélago, potenciando el consumo por la vía del poder adquisitivo, y en consecuencia, mejorar la calidad de vida de los residentes, potenciando la cohesión y la igualdad social.

Sobre el empleo, habrá un aumento debido a la pirámide demográfica en Canarias, de la población activa, factor que incide sobre la tasa de paro en su perjuicio. Según estimaciones del INE para 2018 y 2019 la población entre 16 y 65 años en Canarias se incrementará un 1,35%, pasará de 1.536.104 a 1.556.846 personas. Este incremento es más de 5 veces superior al de la media estatal, que pasaría de 30.768.468 personas a 30.848.663, es decir, un incremento del 0,26%.

Los últimos años de crecimiento económico 2015-2017, no han sido motores para generar empleo dada una correlación de 0,02 entre el incremento del PIB y la poca creación de empleo, (significando un ahorro de costes laborales intensificando la productividad de los empleados, y enervando sustanciosas cuentas de resultados empresariales). En otro orden de cosas paradójicamente, se destruyó empleo, en la época de la recesión, entre 2008-2014 con una correlación que fue de 0,84.

Esto quiere decir que la creación de empleo está vinculada al PIB pero sus efectos son más palpables a largo plazo, por consiguiente debemos aprovechar las ventajas de esta expansión económica, para reforzar el tejido productivo no en la vía de congelación salarial sino en la vía de recuperación del poder adquisitivo de la clase trabajadora. Todo ello para adverar las teorías macroeconómicas que mediante el impulso de la demanda a través del consumo interno, (especial atención a materia de dependencia, las subvenciones a la creación de empresas, subvenciones al transporte de viajeros favorable) se consiga maximizar el estado del bienestar y cohesión social con pleno empleo.

Comisiones Obreras sigue defendiendo que la mejora del poder adquisitivo de los salarios es imprescindible para la población y responde tanto a una idea de equidad, como a la necesidad del sostenimiento del consumo y la actividad económica, paradigma necesario para fortalecer la cohesión social.

En este sentido y haciendo honor a los pactos firmados con el IV AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva), el pasado 5 de julio, instamos a las organizaciones empresariales a la instauración progresiva del salario mínimo del convenio en los 14.000 euros anuales, y a subidas salariales por encima del 2%, (aproximándose al 3%, para dar cumplimiento a dicho acuerdo) sin que sirvan de excusa previsiones de crecimiento bastante alejadas de las cifras de consenso.

