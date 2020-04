Román Rodríguez considera "claramente insuficientes" los acuerdos del Eurogrupo ante la crisis por el Covid19

Román Rodríguez advirtió de que "no debemos deslumbrarnos" por las cantidades, que son globales y estarán sujetas a condiciones que aún no se han concretado. Los fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), 200.000 millones de euros en total para propiciar liquidez mediante avales a las empresas afectadas, vienen a sumarse a los del Instituto de Crédito Oficial (ICO) ya habilitados por el Gobierno estatal por un importe de hasta 100.000 millones de euros. Por tanto, van en la línea de aportar liquidez a las empresas, tal y como puntualizó el dirigente nacionalista.En segundo lugar, los 100.000 millones totales de reaseguro para mantener el empleo con medidas como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en España, indicó que solo están enunciados, es decir, pendientes de desarrollo legislativo y, como precisó, "no parece claro que vaya a ser ventajoso" adherirse a ellos, como ha reconocido la propia vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transición Digital, Nadia Calviño.

Los créditos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) supondrán para España un máximo de 24.000 millones de euros con destino finalista a atender los gastos sanitarios ocasionados por la crisis del Covid-19. Una cantidad "menor", según el presidente de NC, si se tiene en cuenta la reducción de ingresos fiscales y sociales que va a tener el Gobierno español.

Rodríguez enfatizó que la única solución para afrontar la reconstrucción económica y social tras la crisis sanitaria, reto "imprescindible e inaplazable", es un gran plan de inversiones financiado mancomunadamente. Ese plan, además, ha de incluir un impulso especial y diferenciado para el turismo, en definitiva, para Canarias, dado el peso del sector servicios en la economía y el empleo de las Islas, y "nuestra condición" de Región Ultraperiférica (RUP) con derecho a un trato singular y compensatorio por desventajas objetivas.

Sobre el citado gran plan, que considera clave para el futuro a medio y largo plazo, observó que, "por ahora, no hay nada" en los acuerdos del Eurogrupo. El presidente de NC espera que el Gobierno estatal mantenga la exigencia a la UE de un fondo para la recuperación que contribuya a reactivar la economía.