El Gobierno colabora con la Cámara para agilizar las ayudas a empresas y autónomos afectados por la erupción de La Palma

Desde la Cámara de Comercio provincial, su presidente Santiago Sesé agradece "la confianza depositada una vez más por el Gobierno de Canarias para que la Cámara gestione estas ayudas. Ahora mismo la prioridad es que este dinero llegue lo antes posible a sus destinatarios y ese es el objetivo que desde la Cámara de Santa Cruz de Tenerife nos hemos marcado, esperando repetir los buenos resultados obtenidos en la gestión de las ayudas COVID".

Todas aquellas personas o empresas interesadas en solicitar dichas subvenciones pueden informarse en la web de la Cámara (www.camaratenerife.com), llamando al teléfono 922 468 239, o solicitando cita previa en dicho teléfono para ser atendidos presencialmente en la delegación cameral de Los Llanos de Aridane.

El plazo de presentación de solicitudes estará activo hasta el 31 de diciembre de este año, por lo que desde la Cámara animan a solicitarlas cuanto antes: "sabemos que el tejido empresarial palmero está pasando un momento muy duro, pero desde la Cámara insistimos en no dejar pasar esta oportunidad, ya que el objetivo de estas subvenciones es, precisamente, poder aliviar al menos en parte la situación que estas empresas están atravesando desde el pasado mes de septiembre", recalca su presidente.

Asimismo, Sesé también recordó que "estas subvenciones son para paliar la situación actual, pero hasta que la erupción no llegue a su fin no podremos hablar de reconstruir la economía palmera. Ese será el momento donde la isla necesite un verdadero empujón que la ayude no solo a despegar de nuevo, sino a hacerlo de forma más sólida y resistente".

La Cámara, acompañando a las empresas desde el inicio de la erupción

La entidad cameral ha estado del lado de las empresas palmeras desde el inicio de la erupción, ofreciendo desde la web www.ayudasvolcanlapalma.com información sobre diferentes tipos de subvenciones y ayudas habilitados, así como elaborando un primer registro de afectados que se ha puesto a disposición de las Administraciones Públicas.

Además, desde la delegación palmera también se está impulsando el programa "Asesora una Pyme – Con las pymes de La Palma" junto a Attitude Academy, una iniciativa con objetivo de apoyar en materia de digitalización e innovación que no solo permite a las empresas afectadas beneficiarse de un servicio gratuito de asesoramiento, sino que también abre la puerta a empresarios de todo el Archipiélago a ofrecer su experiencia y conocimiento a quienes lo necesiten.