La Cámara reclama ayudas al transporte en Canarias como medida para luchar contra la inflación

Esta cercanía entre las cifras del Archipiélago y la media nacional se ve incrementada aún más si analizamos la inflación subyacente, indicador que excluye la energía y los alimentos no elaborados. Así, este indicador crece mensualmente en Canarias un 0,8%, una décima por encima de la variación mensual del conjunto del país (0,7%). Esta proximidad se aprecia también en las tasas anuales, que en Canarias se posiciona en un 5,4%, estando las Islas en esta ocasión una décima por debajo del 5,5% que experimenta la media nacional.

Para Santiago Sesé, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, "la inflación es el principal problema al que nos enfrentamos, habiéndose registrado una subida histórica en el mes de junio que arrastra al conjunto de bienes de la cesta de la compra, tal y como vemos en el aumento de la inflación subyacente que hemos conocido en el día de hoy con una variación inédita del 5,4%".

Teniendo en cuenta que Canarias es una economía netamente importadora y el hecho de que los transportes son el grupo que mayor crecimiento experimenta, Sesé insiste en la necesidad de que las Islas cuenten con medidas específicas para controlar el aumento en este servicio que acaba arrastrando al conjunto de bienes de la cesta de la compra: "habrá que ver si las medidas anunciadas ayer por el Gobierno nacional son verdaderamente una solución, pero en cualquier caso es urgente que se arbitren medidas y bonificaciones al transporte en Canarias, sobre todo al de mercancías".

"De no ser así", concluye Sesé, "nos encontraremos en una situación complicada donde las familias verán reducido su poder adquisitivo y las empresas experimentarán incrementos en sus costes de explotación de forma notable, con las consecuencias que ello traerá sobre la actividad económica y, en última instancia, en el mantenimiento de nuestro tejido empresarial".

Lo que más sube y baja de la cesta de la compra en Canarias

Estudiando las variaciones de manera desglosada observamos cómo en el último mes los grupos más inflacionistas han sido "Transporte" (2,9%), que se posiciona en primer lugar por encima de "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" (2,5%), quedando en tercer lugar "Ocio y cultura" (2,2%). Por el lado contrario, solo se producen tímidos descensos en los grupos "Sanidad", "Comunicaciones" y "Vestido y Calzado", con una caída del 0,1% de cada uno de ellos.

Observando las variaciones de forma interanual, "Transporte" vuelve a ocupar la primera posición (13,9%) y "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" el segundo lugar (13,4%). Por su parte, el tercer grupo con un mayor crecimiento respecto a 2021 es "Alimentos y bebidas no alcohólicas" (13,3%). En la otra cara de la moneda, interanualmente solamente se producen descensos en "Vestido y Calzado" (-2,6%) y "Comunicaciones (-0,3%).