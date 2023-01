Economía y la AECP colaboran en la formación en digitalización de directivos y directivas de la construcción

Durante su intervención, Máñez incidió en que la digitalización "ya no es opcional, sino una obligación para todas las empresas, de cualquier sector, que pretendan mantenerse en el mercado". La consejera hizo especial hincapié en la necesidad de las empresas más pequeñas y las personas autónomas inicien ya un proceso "que evoluciona cada día y puede dejar obsoletos todos los modelos de negocio que no puedan competir con quienes tienen sólidos proyectos digitalizados". En este sentido, invitó a las empresas presentes a aprovechar todos los recursos y herramientas que la Consejería ha puesto a disposición del tejido productivo canario, "desde las subvenciones de Innobonos orientadas a la mejora tecnológica, hasta la formación 'a la carta' que ofrecemos a las empresas para recualificar a su personal o formar a las nuevas incorporaciones, pasando por programas como Diginnova, con el que pagamos prácticas no laborales a egresados y egresadas de universidades y FP superior para que ayuden con la digitalización, la transición verde o la innovación a las empresas, con tanto éxito en su primera edición que muchas empresas han decidido contratarles después".

María de la Salud Gil, remarcó la intervención de la consejera al hablar de la digitalización como una "necesidad inexcusable" para el sector y recordó que con el curso "iniciamos la segunda fase de un Plan de digitalización de la construcción a medio plazo, que comenzó el año pasado con un diagnóstico de la situación "en el que el sector hemos de reconocer que no sacó buena nota, ante una realidad que nos arrolla". De ahí que la presidenta de la patronal provincial considerase como "una de las partes más importantes de toda la transformación digital del sector, la formación de sus empresarios y empresarias y de su personal directivo, porque sin su implicación y sin que tengan el convencimiento de que es imprescindible, todo el proceso estará condenado al fracaso. En este sentido, recordó que con el plan, financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, adscrita a la Consejería, ya se han elaborado los planes directores de transformación digital del sector, que se implantarán en una tercera fase del proyecto, "con los que queremos llegar especialmente a las empresas pequeñas y muy pequeñas, que son la que tienen mayores dificultades para lograr la transformación digital".