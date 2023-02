Las matriculaciones de enero crecen de manera extraordinaria hasta el 64% por los vehículos que estaban pendientes de entrega

Si analizamos las ventas por canales, crece también el mercado particular en un 25% con 1.708 vehículos matriculados porque, según apunta el presidente de Faconauto Canarias, "aún no se notan los efectos de la subida de los tipos de interés porque corresponde a ventas de 2022, pero sí lo empezaremos a ver a partir de ahora".Se disparan las matriculaciones en el canal de empresas al 264,3% debido al cambio de modelo a la hora de adquirir vehículos para Rent a car, que ahora se hace a través de este canal. Y como consecuencia, asistimos a esa leve caída en las matriculaciones del canal de Rent a car de un 9% con 433 vehículos matriculados.La patronal advierte de que esta no va a ser la tónica de 2023. Y así lo explica Manuel Sánchez: "Los datos de este mes de enero responden a una situación excepcional, porque se han matriculado todos los vehículos que estaban pendientes de entrega, debido a la falta de stock que hemos sufrido y también por los problemas de transporte que estamos padeciendo. De hecho, es muy probable que en febrero volvamos a tener cifras positivas, porque se están produciendo ahora las entregas de ventas anteriores".

Respecto al resto de mercados, las ventas de vehículos comerciales crecen un 33,5% con respecto a enero del año pasado con 486 unidades. En el mercado de guaguas y vehículos industriales, las matriculaciones crecen un 42% respecto a enero de 2022, con 50 unidades matriculadas. Los vehículos de dos ruedas crecen también respecto al mismo periodo en un 24%, con 872 motos matriculadas.