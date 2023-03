Economistas y asesores fiscales denuncian el "pésimo" funcionamiento de la sede electrónica de la ATC

Canarias/ El Colegio de Economistas de Las Palmas, el Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife, el Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife, la Asociación Española de Asesores Fiscales, la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias y el Registro de Economistas Asesores Fiscales han enviado una carta a la directora de la Agencia Tributaria Canaria, Raquel Peligero Molina, en la que denuncian el "pésimo" funcionamiento de la Sede Electrónica de esta institución.



Estas instituciones, que forman parte, junto con otras entidades, del Foro Tributario de la Agencia Tributaria Canaria, aseguran en su misiva que "trimestre tras trimestre, sufrimos en primera persona innumerables problemas en la presentación de los modelos tributarios. La página se bloquea, es lenta, se desconecta, no reconoce la firma digital, pide identificarse continuamente, y un sinfín de errores más que alargan y hacen muy engorroso el proceso de completar las presentaciones".

Asimismo, los firmantes de esta reclamación indican que han presentado sus quejas, de forma reiterativa, desde la primera reunión del Foro de la ATC, en noviembre de 2019, quejas que han sido desoídas, pues "no sólo no percibimos mejora alguna en el funcionamiento de la sede, sino que, en este último mes de febrero ha sido totalmente caótico, superando con creces las reclamaciones y quejas de nuestros colegiados y asociados".

Este grupo pide, por tanto, "una solución inmediata a estas incidencias que se llevan repitiendo periódicamente desde hace años, creando incertidumbre, dificultades y malestar en los economistas y asesores fiscales, y, por ende, en los contribuyentes canarios". Y para ello, han hecho extensible su petición al vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez.