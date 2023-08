"En Canarias tenemos que actuar con bisturí con el alquiler vacacional"

Jéssica de León es desde el pasado mes de julio la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo en esta nueva legislatura. De León, que sustituye a Yaiza Castilla, asume el reto de liderar uno de los departamentos de mayor relevancia del Ejecutivo autonómico.

Pregunta. ¿Cómo están siendo las primeras semanas tras su nombramiento?

Respuesta. Intensas. Aprovechando agosto para ponernos al día de cómo está el nivel de ejecución, devolución de créditos pendientes al Gobierno de España, desarrollando el proyecto normativo... normal, pero intenso.

P. ¿Cuáles son sus objetivos al frente de la consejería de turismo?

R. Pues la consejería debe pivotar en cuatro ejes fundamentales desde nuestro punto de vista. En primer lugar, la renovación legislativa de algunas normas de la comunidad que hay que traerlas a conceptos y prácticas de ODS en el marco de la Unión Europea y afrontar retos importantes que tenemos con respecto al vacacional, el turismo rural, etc. En segundo lugar, mejorar las infraestructuras públicas para seguir siendo competitivos y que la renovación que acomete el sector privado vaya aparejada a la renovación de lo público. En tercer lugar, la formación como pilar para la excelencia y, como siempre, una política de promoción del destino que vaya en consonancia con el patrimonio que atesora esta comunidad que va desde el clima hasta parajes inigualables.

P. ¿Qué deficiencias detecta respecto a la gestión del Gobierno anterior?

R. Quizás debieron acometer la reforma legislativa y, sin duda, ejecutar obra en espacio público turístico. Es verdad que Canarias es un destino líder en el mundo y también lo es gracias a su política de promoción y el excelente equipo de profesionales. Pero no se ha llegado a cumplir los objetivos en cuanto a las demandas de reformas legislativas en incentivos, vacacional, rural, campings, acampadas ni mucho menos en la consecución de infraestructura donde el nivel de ejecución es bajo.

P. En los últimos tiempos, muchas empresas vienen alertando de que no hay pisos para los trabajadores por los pisos de uso turístico ¿Frenará el crecimiento de estas viviendas turísticas en la isla?

R. Los pisos de uso turístico están chocando en Canarias con la unidad de explotación de los complejos. Si bien es cierto que el problema no estriba tanto en el uso residencial sino en aquellas personas que compraron un piso para ser residencial y ahora lo explotan como vacacional dentro de una unidad de explotación. Tenemos que actuar con bisturí porque el mercado de la vivienda está tensionado y corremos el riesgo de afectar a las personas más vulnerables y, a su vez, tenemos que ser conscientes de que estamos perdiendo camas turísticas en Canarias a pasos agigantados. Pero seremos valientes para intentar atajar el problema, estamos estudiando cómo regular de la mejor forma posible, hacer cumplir la ley, destensar el mercado, acercar posturas y tenemos varias reuniones pendientes en este sentido.

P. Por estas cuestiones anteriormente mencionadas, el precio del alquiler convencional se ha disparado. ¿Prevé impulsar algún tipo de auxilio económico para los residentes?

R. Entiendo que desde la Consejería de Vivienda o Asuntos Sociales se deben implementar este tipo de medidas porque, aunque turismo lidere la renovación del decreto vacaciona, no podemos poner solución a los precios de los alquileres sin una política integral en materia de vivienda y uso de suelo. Me explico. En nuestra opinión, la solución pasa por poner vivienda de forma urgente en el mercado que permita no seguir tensando los precios en zonas residenciales y eso debe hacerlo también Vivienda del Gobierno de Canarias y una firme defensa de la colaboración público privada. Además, debemos contar con los ayuntamientos para la regulación del suelo, que les afecta directamente. En definitiva, aunque lidere turismo porque lo tiene reconocida como actividad turística, necesitamos de una respuesta integral del Gobierno de Canarias, pero también de la administración local en su conjunto.

P. Ryanair está apostando fuerte por Canarias. ¿Se sienten cómodos con esta compañía? ¿No temen que pueda atraer mucho turismo low cost?

R. Ryanair no es la única compañía low cost con la que opera el destino. Existen otras muchas y todas traen un tipo de cliente que cada vez gasta más en el archipiélago: el gasto medio por turista y viaje creció un 44.5% mientras que el gasto medio por turista y día lo hizo un 39.2% con respecto a 2019. El turista que viene siempre es bueno, porque viene y gasta en destino, pero perseguimos hacer una apuesta en firme por la calidad.

P. ¿Promoverá la inversión hotelera en el archipiélago?

R. Por supuesto. Y aquí una de las claves para por la renovación y modernización de la planta alojativa con el objetivo de pasar de pasar a más llaves y estrellas o incluso cambiar llaves por estrellas. Para ello, seguiremos aplicando el sistema de incentivos a la renovación incluyendo cambios a la Ley de 2013 y agilizando los Planes de Modernización donde además una de las claves será repercutir también el proceso de modernización al espacio público turístico.

P. ¿Qué previsiones mantiene para el sector turístico canario para lo que queda de 2023?

R. El objetivo para este año 2023 será superar las cifras de 2018, situándonos en los 16 millones de turistas y 19 mil millones de facturación, pero hay que ser muy prudentes porque el mercado sigue siendo volátil y nuestros principales mercados emisores, Reino Unido y Alemania, han anunciado recesión técnica.