Canarias acude a Fitur tras cerrar 2023 con 22.000 millones de facturación turística y un 6% más de afiliaciones en el sector

Canarias/ "La fidelidad del mercado peninsular y la fuerte apuesta de las aerolíneas quedan en evidencia este verano, cuando las islas tendrán la mayor conexión de su historia con el resto del territorio nacional, con 3,9 millones de plazas y 111 rutas regulares", explica Jéssica de León.

Turismo de Canarias aterriza en Ifema acompañado por 352 empresas, 27 más que en la última edición, y 1.172 agentes del sector turístico acreditados, 400 más que el año pasado.



"Reducimos un 7% la huella de carbono por metro cuadrado de nuestro stand aun habiendo aumentado su superficie para acoger presentaciones de los siete cabildos y de la Consejería y ampliado la zona destinada a la prensa", asegura el gerente de Turismo de Islas Canarias

Turismo de Canarias acudirá a Fitur 2024 tras cerrar el 2023 con un nuevo récord de facturación turística. Así lo explicó la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, en la rueda de prensa en la que detalló la presencia del archipiélago en este evento y en la que estuvo acompañada por el director gerente de Turismo de Islas Canarias, José Juan Lorenzo.

"Cerramos 2023 con un balance que no puede ser más positivo, logrando una afluencia de turistas superior a los 16 millones y una facturación turística de 20.000 millones de euros, que asciende a 22.000 millones si tenemos en cuenta el turismo interno de los canarios, que sigue movilizando recursos entre las islas y que supone un 10% de la facturación turística de Canarias", explicó De León.

"A estos buenos datos -añadió la consejera- se suma la evolución satisfactoria de los indicadores de empleo, pues la afiliación en ramas características del turismo creció más del 6% y el paro registrado se redujo por encima del 9% respecto a diciembre de 2022".

Además, los indicadores de negocio en el sector alojativo, el ADR (tarifa media diaria) y Revpar hotelero (ingresos por habitación disponible) mostraron un extraordinario crecimiento respecto a 2022, que hasta noviembre fue del 10,6% y 14,3%, respectivamente. "A pesar del entorno inflacionista en el que se ha desenvuelto la economía durante los últimos años, que podemos suponer que habrá repercutido en los costes, el resultado no deja de reflejar un aumento importante de márgenes de beneficio para el sector alojativo", aseguró De León.

Aunque Fitur es una de las ferias turísticas más importantes del ámbito internacional, en ella el mercado peninsular cobra un protagonismo especial. A este respecto, la consejera explicó que en 2023 este mercado mantuvo su fortaleza, con un crecimiento del 1% respecto a 2023 y 1,95 millones de turistas peninsulares, casi el nivel máximo alcanzado en 2019, cuando esta cifra llegó a los 1,97 millones.

"La fidelidad del mercado peninsular y la fuerte apuesta de las aerolíneas por nuestro destino quedan en evidencia este verano, cuando las islas tendrán la mayor conexión de su historia con el resto del territorio nacional, no sólo con los dos 'hubs' de Madrid y Barcelona, sino también con otros 23 aeropuertos a través de 111 rutas regulares y 3,9 millones de plazas", anunció la consejera.

Para la temporada estival que arrancará en abril, la programación regular que las aerolíneas han puesto a la venta registra un aumento del 14% respecto al mismo mes de 2023, lo que supone más de 400.000 asientos adicionales.

Por aerolíneas, la que más crecerá el próximo verano será Binter, con 226.000 plazas que se sumarán a las otras 188.000 que ya operaba en el mismo periodo de 2023, y que conectarán diversos puntos de la geografía española con Gran Canaria y Tenerife.

Por su parte, Iberia Express reforzará su programación con más de 120.000 nuevos asientos, a los que se sumarán las 70.000 nuevas plazas de Vueling, que se ha convertido en el primer operador del mercado nacional hacia las islas, con más de 1,3 millones de plazas para el próximo verano, un 33% del total.

Como novedades, Binter comenzará a operar a partir de febrero de 2024 con Madrid desde Tenerife Norte y Gran Canaria con cuatro vuelos diarios en cada ruta. Además, la conexión de Volotea entre Bilbao y Tenerife Sur, que empezó este invierno, se extenderá también a la temporada de verano.

Una tendencia positiva que ya se ha percibido también en la actual temporada de invierno. "A pesar de que el peninsular se trata de un mercado bastante estacional, con un pico en los meses de verano, estos últimos años ha ido mejorando paulatinamente la conectividad también durante los meses de invierno", detalló la consejera, que puso como ejemplo la prolongación de rutas veraniegas a los meses de más frío, como por ejemplo el trayecto entre Valladolid y Gran Canaria o entre Vigo y Tenerife Norte.

En términos cuantitativos, esta mejora de la conectividad aérea desde la península se traduce en un crecimiento del 7% de las plazas en este invierno en curso respecto al anterior. En cuanto a las islas, La Palma (12,7%), Gran Canaria (10,7%) y Tenerife (11,2% en Tenerife Norte y 6,8% en Tenerife Sur) son las que más aumentan.

Novedades del stand

Turismo de Canarias acude a Fitur 2024, que se celebra en Ifema entre los días 24 y 28 de enero, acompañado por 352 empresas, 27 más que en la última edición, de las que 50 contarán con un espacio de reunión individualizado, frente a las 35 del año pasado. Además, hay 1.172 agentes del sector turístico canario acreditados, 400 más que el año pasado, lo que supone un aumento del 51%.

"Acudimos a una de las ferias más importantes del mundo con un triple objetivo: consolidar las buenas perspectivas para la temporada de verano, seguir trabajando por el incremento del valor añadido de nuestra actividad turística y mostrar nuestro firme compromiso con la acción climática", concluyó la consejera.

El stand, cofinanciado con fondos Feder, cuenta con 1.545 m2, 120 m2 más que en la edición del año pasado. El director gerente de Turismo de Islas Canarias, José Juan Lorenzo, explicó las razones de este aumento de la superficie: "Este año tenemos una importante novedad, pues hemos habilitado un área para conferencias y ponencias para 30 personas que albergará las presentaciones de los siete cabildos y de las empresas públicas de la Consejería, además de que ampliamos la zona destinada a los medios de comunicación para facilitar la cobertura de la feria".

En esta edición de Fitur, habrá una nueva zona claramente diferenciada con 14 mesas para entrevistas de libre acceso para prensa acreditada, que se sumarán a las 12 existentes en otras ediciones. Además, se contará con una gran sala de reuniones para 12 personas con sistema inalámbrico de audio y tecnología de infrarrojos y se ampliará también el espacio de encuentros para las empresas con 25 mesas, 11 más que el año pasado.

Mayor sostenibilidad

La sostenibilidad vuelve a ser clave en la presencia de las Islas Canarias en Fitur. "Reducimos un 6,97% la huella de carbono por metro cuadrado de nuestro stand, que pasa de 28,17 kg de CO2e a 26,21 kg, aun habiendo aumentado su superficie para acoger presentaciones de los siete cabildos y de la Consejería y ampliado la zona destinada a la prensa", aseguró el director gerente de Turismo de Islas Canarias.

En cuanto a la huella de carbono de la presencia global de Islas Canarias en Fitur, ésta asciende a 126,77 toneladas de dióxido de carbono equivalente, de las que 40,49 toneladas corresponden al stand. Para calcularla, se han empleado los datos del consumo eléctrico, la climatización, el transporte, el hospedaje y los residuos. El 65,7% de esta huella se debe al transporte, con un total de 83,36 toneladas, de las que 74,78 toneladas son generadas por el transporte aéreo, pues más del 90% de los asistentes al stand acuden a Ifema desde Canarias.

Además, se ha medido la huella de carbono de las 349 personas que estarán en el stand, tanto representantes de las empresas que participan en los boxes, como de las instituciones públicas y los colaboradores, y se ha calculado que cada una de ellas dejará una huella de 366,23 kg de CO2e.

También los residuos generados se han minimizado al máximo, ya que el 80% de los materiales utilizados en el stand son reutilizables y más del 90% reciclables. "Nuestra intención es continuar con las acciones de reducción de emisiones con una mayor reutilización de materiales, que se prevé cercana al 85% sin menoscabo de la calidad final del stand", añadió Lorenzo.

Con el objetivo de seguir evitando el uso de papel, Turismo de Canarias volverá a ofrecer en Fitur la aplicación digital que permite a los usuarios tener una experiencia más personalizada e individualizada del destino. Esta app cuenta con mejoras en su funcionalidad y con más contenido que en anteriores ferias, pues incorpora todos los recursos turísticos de las ocho islas, incluidos los establecimientos alojativos, que superan los 1.600.

'Show cooking' con Hecansa

El stand vuelve a caracterizarse por desplegar un importante potencial comunicacional, alta calidad de diseño y un enfoque innovador, además de contar con varios reclamos visuales para generar notoriedad. El principal de estos reclamos son los 20 escaparates aéreos en forma de cubos transparentes, de gran impacto visual, que funcionarán como enormes escaparates de la oferta turística canaria y donde se proyectarán imágenes audiovisuales de las ocho islas, así como de cuatro segmentos: sol y playa, activo y de naturaleza, de cultura y patrimonio y gastronómico.

El stand cuenta además con cinco escaparates colgantes con jardines de inspiración canaria y flora autóctona. La instalación de equipos y dispositivos electrónicos y de alumbrado se realiza con tecnología LED, que consigue mayor luminosidad con menor consumo de potencia eléctrica.

Como cada año, se celebrarán las tradicionales actividades de naturaleza participativa y dinamizadora, como la zumería de frutas típicas canarias y la zona de degustación de productos locales y catas de vinos de las islas a cargo de la empresa pública GMR, adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias.

Asimismo, el fin de semana, cuando la feria abrirá al público, se celebrarán diversas actividades, entre ellas un 'show cooking' en colaboración con Hecansa, una interpretación de piezas musicales canarias con coreografía de danza contemporánea o un taller artesano de hojas de platanera para niños y adultos.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)