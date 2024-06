Canarias/ El presidente de Cehat confirma que "los hoteles ya habían tomado medidas ante la grave situación que venía arrastrando". Defiende que "no es comparable a Thomas Cook", ya que "apenas representa un 5-7% en los destinos de sol y playa".

El sector hotelero español hace un nuevo llamamiento a la tranquilidad ante la reciente caída de FTI, uno de los gigantes turísticos de Alemania. El presidente de Cehat, Jorge Marichal, se alinea con la reciente postura del Gobierno de Canarias, señalando que "no es comparable a Thomas Cook", ya que "apenas representa un 5-7% en los destinos de sol y playa".

En declaraciones a Preferente, apunta que "siempre es preocupante la quiebra de un turoperador", pero explica que "los hoteles ya habían tomado medidas ante la situación que venía arrastrando". Cabe recordar que el grupo arrastraba pérdidas millonarias desde la pandemia. Certares había negociado la posibilidad de aportar liquidez a la empresa, pero el fondo estadounidense finalmente no ha invertido ni un euro ya que la compañía ha caído durante las negociaciones. (FTI se declara en quiebra: sobrevuela el fantasma de Thomas Cook).

De igual manera, Marichal subraya que "nos ha pillado en un momento menos complicado". En su opinión, "si hubiera ocurrido después de la temporada de verano, la situación habría sido mucho más difícil porque habría más dinero en juego".

No obstante, reconoce que "puede haber algunas empresas que sí estuvieran bastante conectadas con el turoperador, y es ahí hay donde hay que interceder". Para ello, ve imprescindible la llegada de "un fondo de préstamo blando", así como que se genere "una tabla de liquidez que ayude a las empresas más afectadas".

Otro aspecto que diferencia esta caída del grupo alemán de la de Thomas Cook son las medidas tomadas sobre el IGIC. En el año 2022 se fijó que los hoteleros podrán devengar el impuesto de esas facturas no pagadas y no tener que abonarlo hasta que no cobren sus deudas.

De momento, Cehat continúa recopilando información sobre el impacto real del derrumbe. Los únicos datos oficiales que se conocen son los difundidos en el día de ayer por la patronal hotelera de Mallorca (FEHM), que cifró el volumen de afectados en España (exceptuando Canarias) en 4.465 personas.