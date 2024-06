Jéssica de León lanza un mensaje de tranquilidad a trabajadores e industria ante la quiebra del turoperador alemán

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, se refirió este martes a la quiebra del turoperador alemán FTI Group, lanzando un mensaje de tranquilidad al sector y a los trabajadores. A este respecto señaló que, "aun siendo el tercer turoperador para Canarias, representa el tres por ciento del total de nuestro turismo y no es equiparable a la situación de la quiebra de Thomas Cook, producida en septiembre de 2019", afirmó.

Jéssica de León recordó que, "aunque todavía no disponemos de datos por parte de la compañía, estimamos que puedan tener veinte hoteles en propiedad y 1.500 empleos aproximadamente entre Gran Canaria y Fuerteventura". Además, aseguró que "estamos pendientes de cómo pueda evolucionar la situación y en contacto con el grupo Meeting Point, filial de FTI en Canarias".

La consejera de Turismo y Empleo anunció que este miércoles mantendrá sendas reuniones con patronales turísticas y sindicatos para cuantificar los impagos que puedan tener con la empresa, así como con los cabildos insulares para estudiar la situación en cada una de las islas.

De igual forma, en la tarde de este martes la consejera y su equipo mantendrán una reunión con la Secretaría de Estado de Turismo, aunque adelantó que "los clientes con paquete comprado serán repatriados por el propio turoperador, y estamos pendientes de los clientes sin paquete tradicional, para que Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y la embajada alemana nos vayan trasladando la situación de sus compatriotas para poder ayudarles a volver a su país", subrayó. También señaló que "los viajes con paquete cerrado a partir de este martes hacia Canarias están ya cancelados".

Devengo del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)

Jéssica de León apuntó que "de la experiencia de la quiebra de Thomas Cook aprendimos de la dependencia que tiene la industria turística de la turoperación, y su fragilidad ante situaciones del exterior".

En este sentido, anunció que "de esa experiencia también aprendimos que los empresarios tenían que pagar el IGIC de facturas que no iban a cobrar, por lo que se modificó esta casuística en el año 2022 y se publicó el pasado mes de marzo de 2024. A día de hoy, los hoteleros podrán devengar el IGIC de esas facturas y no pagarlo hasta que no cobren sus deudas", confirmó.

La titular de Turismo y Empleo añadió que "es imposible cuantificar la cifra de afectados hasta que la compañía no facilite esos datos y, hasta el momento, ni Madrid ni nosotros hemos podido contactar". "Mientras tanto, estamos recopilando las cifras porque, no solamente son los hoteles que gestionan en propiedad, sino que operan con distintas cadenas hoteleras con las que hemos hecho una estimación mensual, pero no es un dato certero", explicó.

En cuanto a la conectividad aérea con Canarias, adelantó que "FTI Group no tiene compañía aérea propia, tiene asientos con otras líneas aéreas, por lo que afectará de forma indirecta a la conectividad, pero no directamente como ocurrió con Thomas Cook".

En relación con los puestos de trabajo, Jéssica de León manifestó que "desde la Dirección General de Trabajo, que dirige José Ramón Rodríguez, se está contactando con la Dirección de Trabajo en Madrid para que, en el caso de que se produzcan expedientes de regulación de empleo (EREs), estemos en contacto para habilitar o proceder a las ayudas que pudieran darse desde los distintos organismos públicos".

De León concluyó asegurando que "Canarias está en una situación turística inmejorable y somos optimistas para que esta situación sea pasajera", por lo que reiteró un mensaje de tranquilidad a empresarios, trabajadores y turistas.