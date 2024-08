Los Premios Turismo de Islas Canarias 2024 distinguen a seis personalidades y entidades del sector

Canarias/ En esta edición, el jurado ha reconocido la labor del medio de comunicación Tourinews; del empresario Thomas Smulders; SPEL Turismo de Lanzarote; la empresa agroecológica Serviagroc; la isla de El Hierro y Casas Heddy.

Los galardones se entregarán en un acto oficial el próximo 26 de septiembre.



El jurado de los Premios de Turismo Islas Canarias 2024, presidido por la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno autonómico, Jéssica de León, ha acordado distinguir a seis empresas, personalidades e instituciones del sector, en reconocimiento a la labor que desempeñan en la defensa, promoción, innovación, mejora de la calidad y sostenibilidad del destino.

En esta edición, el jurado ha reconocido al medio de comunicación Tourinews con el premio a la Excelencia Turística; al empresario Thomas Smulders en la categoría de Accesibilidad e Inclusividad; a la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL – Turismo de Lanzarote) con el galardón a la Trayectoria Turística; a la empresa agroecológica Serviagroc con el Premio Turismo al Empleo Sostenible; a la isla de El Hierro en la categoría de Destino Turístico Sostenible; y a Casas Heddy con el premio a la Innovación.

Jéssica de León felicitó personalmente a los premiados y destacó el trabajo que realizan cada día para construir un destino turístico más sostenible, que prioriza la calidad en el empleo y pone en el centro de su actividad el bienestar de los residentes. La consejera recordó que los seis galardonados han sido elegidos en una edición con récord de candidaturas, en la que se han valorado un total de sesenta y cuatro propuestas -frente a las cinco que se registraron en la convocatoria anterior-.

Se trata, además, de un año en el que se han reformulado los premios, tras la aprobación el pasado mes de abril de un nuevo decreto por parte del Gobierno de Canarias -a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo-. Una de las modificaciones introducidas ha sido el aumento de categorías, que pasaron de dos a seis, con el objetivo de crear modalidades que reconocieran específicamente a aquellas empresas o personalidades que trabajan por un modelo turístico más sostenible, tanto a nivel social, como económico y medioambiental.

Las distinciones se entregarán en un acto oficial que se celebrará en Infecar Feria de Gran Canaria, el próximo 26 de septiembre.

Tourinews, Premio Turismo a la Excelencia Turística

Tourinews es el único medio especializado en el sector turístico editado en Canarias. También es el único portal de comunicación de carácter nacional e internacional con sede en el archipiélago. Ofrece información de actualidad y análisis sobre los principales mercados emisores de turistas, así como de los destinos vacacionales, empresas y tendencias del sector. Tiene la firme vocación de ser el punto de referencia para los profesionales, dotándoles de una información rigurosa y veraz que les ayude cada día a tomar las mejores decisiones en sus negocios, tanto operativas como estratégicas.

SPEL-Turismo Lanzarote, Premio Turismo a la Trayectoria Turística

SPEL-Turismo Lanzarote ha jugado un papel destacado en el avance y desarrollo de Lanzarote y La Graciosa, tanto en la operativa turística del destino como en su diseño estratégico, cultivando una cultura de crecimiento continuo. Desde su creación, para el propio Cabildo Insular, SPEL-Turismo Lanzarote ha sido sinónimo de notables aciertos, al poder canalizar toda la acción promocional y turística bajo un ente plural, en cuyo Consejo de Administración están representados los principales actores del destino, tanto del ámbito municipal como del empresarial.

Serviagroc, Premio Turismo al Empleo Sostenible

Serviagroc es una empresa agroecológica de referencia en las islas, que basa su actividad en el modelo de Economía Circular, en una apuesta firme por la sostenibilidad medioambiental. Con capital cien por cien canario, desarrolla sus operaciones en la Finca Ecológica de Lomo del Balo, en Guía de Isora, Tenerife, donde lleva a cabo cinco actividades principales: servicio de gestión de residuos no peligrosos, comercialización de productos a partir de la gestión de residuos no peligrosos, agricultura ecológica, ganadería, visitas guiadas y formación. La empresa colabora en el proyecto 'Comunidades Turísticas Circulares', una iniciativa en la que se elabora compost biológico a partir de biorresiduos y restos de poda de establecimientos hoteleros.

Casas Heddy, Premio Turismo a la Innovación

Casas Heddy es un resort de salud y bienestar único, ubicado en Puerto del Carmen, Lanzarote. Con más de cuarenta y cinco años de experiencia, es totalmente accesible e inclusivo. Cuenta con un nuevo equipo de profesionales, especializados en la salud y la longevidad, que trabaja en diversos programas de salud, fitness, bienestar y rehabilitación, con servicios de fisioterapia, hidroterapia y masajes. Ofrecen productos y servicios que cumplen con los requisitos de accesibilidad universal que permiten atender a todas las personas con igualdad, dignidad y de manera independiente.

Thomas Smulders, Premio Turismo a la Accesibilidad e Inclusividad

Este reconocimiento destaca la incansable labor de Thomas Smulders durante cuatro décadas y su impacto significativo y positivo en el desarrollo del turismo en la isla de Gran Canaria, desde una perspectiva que ha priorizado el fomento de la integración, la tolerancia, la convivencia y el respeto. Prueba de ello es su apoyo a los migrantes que llegan al archipiélago y el impulso que ha dado a Gran Canaria y al sur de la isla como destino turístico para el colectivo LGTBI+.

Isla de El Hierro, Premio Turismo al Destino Turístico Sostenible

El Hierro destaca como destino turístico sostenible por implementar políticas y prácticas para preservar su entorno natural único, incluyendo la declaración de gran parte de su territorio como Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Es pionero en el uso de energías renovables, especialmente la energía eólica e hidroeléctrica. El Hierro cuenta con un sistema de generación eléctrica basado en energías limpias y sostenibles, reduciendo así su huella de carbono. Fomenta un turismo responsable y de bajo impacto ambiental, promoviendo actividades como el ecoturismo, el senderismo y la observación de aves, que respetan el entorno natural y cultural de la isla. La planificación turística se centra en el desarrollo sostenible, asegurando que el crecimiento del sector turístico no comprometa los recursos naturales ni la calidad de vida de los residentes locales.

