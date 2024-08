El sector turístico exhibe su fortaleza y pone el punto de mira en los "nuevos retos" del futuro

"Sin lugar a dudas estamos ante unos datos muy positivos cuya repercusión en la economía de las Islas es más que evidente, el turismo sigue mostrando su fortaleza y esto se ve reflejado en el resto de los subsectores que, en cierto modo, depende de forma directa o indirecta de su buena salud", señaló Santiago Sesé, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife.

Durante este primer semestre, las Islas recibieron 7.538.860 turistas extranjeros, un 10,6% más que los entrados en el primer semestre de 2023, mientras que el gasto realizado también superó las cifras de hace un año en un 16,3%.

Unos datos históricos que para el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, ponen de manifiesto "el dinamismo" que está mostrando el sector en los últimos años. Una tendencia que obliga al tejido empresarial del Archipiélago a adaptarse de forma continua a las nuevas exigencias y necesidades de los turistas.

Viajar y tener experiencias se ha convertido en una prioridad para los ciudadanos de todo el mundo tras el duro golpe que supuso la pandemia. Por eso, si ya teníamos desafíos que afrontar como destino antes de la pandemia, ahora con este cambio de paradigma las necesidades se agudizan para continuar siendo un referente turístico mundial, además de un destino sostenible con capacidad de dar respuesta de calidad a las exigencias del mercado.

"Nuevos retos que van a marcar el futuro del sector y de nuestra economía, los empresarios y empresarias tenemos la obligación de estar a la altura de estos cambios apostando por la sostenibilidad, el cuidado del entorno y la mejora de la gestión de los recursos", apuntó el presidente cameral. En esta misma línea, Santiago Sesé, puntualizó que este cambio "pasa por el compromiso político, empresarial y social a largo plazo".

Asimismo, entre los retos y objetivos a alcanzar para mejorar la competitividad del sector, desde la Cámara se apunta a aspectos que van desde la cualificación del personal o la reducción de las tasas de absentismo laboral, hasta la solución de problemas estructurales como la inversión en infraestructuras, la mejora de la movilidad, la falta de vivienda o la renovación de las instalaciones eléctricas, actualmente obsoletas.

"Estamos obligados a planificar y a reflexionar sobre el modelo turístico que queremos para los próximos años y debemos hacerlo de cara a compatibilizar las diferentes modalidades de alojamiento, pero de forma ordenada y sujeta unas sustanciales exigencias de calidad. No vale todo, Canarias siempre ha sido un destino ligado a la excelencia y ese es el camino que debemos continuar", destacó el presidente. En este sentido, Santiago Sesé apuntó al esfuerzo que se ha hecho desde el sector para mejorar las instalaciones y adecuarse a los nuevos criterios de modernidad y sostenibilidad. "Es necesario que esta inversión privada esté acompañada de la pública, porque ahora mismo existe un déficit en infraestructuras que está generando un malestar social que se achaca al sector y esto no se corresponde con la realidad", puntualizó.

El personal empleado en el sector hotelero aumentó un 10% respecto al mismo trimestre hace un año

Estos datos positivos se reflejan también en la mayor actividad que la registrada un año antes que también se observó en las contrataciones pues el personal empleado en establecimientos hoteleros, contabilizado por el INE en su Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos, registró un aumento interanual del 10% en el promedio del segundo trimestre.

El alojamiento en los establecimientos hoteleros continuó mostrando también una dinámica de crecimiento, aunque mucho más moderada al de la entrada de turistas. Los viajeros alojados en los hoteles canarios, contabilizados por el INE, aumentaron durante el segundo trimestre un 2,1% respecto a los de hace un año. Este incremento se debió, exclusivamente, a los viajeros residentes en el extranjero (4,6%), ya que los residentes en España descendieron un 4,8%.

La estancia media en el trimestre fue un 1,2% superior a la del segundo trimestre de 2023 y el número de pernoctaciones aumentó un 3,5%. El índice de ocupación sube 4,3 puntos y se sitúa en el mes de junio en un 72,1%, por encima de la ocupación media nacional (65,5%). En cuanto a los ingresos por habitación disponible, fueron superiores en cada uno de los meses del trimestre a los obtenidos en 2023 (5,8% abril, 12,7% mayo y 9,7% junio).

Si no solo se tiene en cuenta al sector hotelero, sino al conjunto de actividades agrupadas en la hostelería, que engloba alojamiento y restauración, se observa como los afiliados a la Seguridad Social, aumentaron un 5,5% de media en el segundo trimestre respecto al año anterior, alcanzado a 30 de junio los 163.310 afiliados, 9.348 más que en 2023 (6,1%). Por su parte el paro registrado en hostelería experimenta un descenso medio del 5,3% respecto al mismo período del año 2023. El número de desempleados al finalizar el trimestre ascendía a 24.955 parados, cifra que supone 1.088 menos que hace un año (-4,2%).

Tendencia a la moderación en los próximos meses

De cara a los próximos meses desde la Cámara de Comercio se apunta a la estabilidad, con datos positivos en cuanto al crecimiento, pero no tan acentuados como hasta ahora, permitiendo retroalimentar el avance de la economía y el empleo de las Islas en el segundo semestre del año.

Unas previsiones positivas a corto plazo que también muestra el último Indicador de Confianza Empresarial de los establecimientos de transportes y hostelería que, a pesar de haber retrocedido un 8,7% en la encuesta de julio, una tendencia normal en esta época del año, siguen arrojando porcentajes de respuestas optimistas, elevados en comparación con el resto de sectores de actividad que mejoran, atendiendo a las previsiones para el tercer trimestre en comparación con la actividad registrada en el segundo.

Una encuesta en la que un 32% de las empresas afirmó haber mejorado su actividad durante el segundo trimestre del año, frente al 59% del primer trimestre, mientras que las expectativas para el verano vuelven a hacer repuntar este porcentaje de respuestas favorables hasta el 40%. Por el contrario, el 21% de los establecimientos sostuvo que su actividad había empeorado en el segundo trimestre y este porcentaje baja hasta el 14% en las previsiones para el tercero.