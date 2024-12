Ashotel galardona a 86 profesionales de sus establecimientos asociados por su dedicación y buen hacer en su labor diaria

Camareras de pisos, valets, gobernantas, responsables de mantenimiento, maîtres, recepcionistas, cocineras y cocineros, jefes de sector, de calidad, administrativos, jardineros o responsables de compras, entre otros puestos, son algunas de las categorías profesionales de las personas homenajeadas este mediodía, reconocidas por su excelente desempeño.

La bienvenida corrió a cargo del gerente de Ashotel, Juan Pablo González, quien también fue el conductor del acto, y en el que participaron el concejal de Presidencia y Planificación del Territorio del Ayuntamiento de Adeje, Manuel Luis Méndez; la consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García; y el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Manuel Sanabria, quienes intervinieron junto al presidente de Ashotel, Jorge Marichal. Asimismo, asistió la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, además de otros representantes del Consejo Directivo de Ashotel, establecimientos asociados, sindicatos y colectivos profesionales vinculados al sector hotelero.

Manuel Luis Méndez dio la bienvenida a Adeje y felicitó a las personas galardonadas, de las que dijo "son un ejemplo de entrega y buen hacer de las personas que se dedican a la principal industria de las islas". "No nos cansaremos de decir que el turismo tiene sentido si genera riqueza que repartir en la sociedad y oportunidades, en este caso laborales, para la ciudadanía; nada sería posible sin los trabajadores y trabajadoras, y debemos seguir apoyando su formación y su labor a través de iniciativas de este tipo, que destacan la entrega profesional y sirven como incentivo y ejemplo a seguir".

Por su parte, Eulalia García felicitó en primer lugar a todas personas galardonadas y centró su intervención en su ámbito de actuación, que está relacionado con la sostenibilidad y competitividad turística. Comentó que, como principal institución de Tenerife, el Cabildo "tiene la responsabilidad de garantizar una infraestructura que permita un flujo ágil de personas y mercancías; si queremos mejorar la experiencia de nuestros visitantes debemos optimizar la red de transporte público y promover una movilidad sostenible, y esto incluye mejorar nuestras carreteras, apostar por el transporte público eléctrico y sostenible, y fomentar un uso responsable del coche privado". Se refirió al proyecto piloto 'Ashotel Movilidad Compartida', en el que participa la corporación insular y que persigue sustituir el vehículo privado por guaguas a demanda para trasladar al personal a sus puestos de trabajo.

También Jorge Marichal mostró su alegría compartida. "Ustedes son lo principal de nuestra industria y siempre digo que este es uno de los días más bonitos del año de ser presidente de Ashotel: el reconocer el trabajo de todos ustedes, porque gracias a ustedes logramos ser líderes como industria turística", dijo, y calificó al personal como "embajadores del destino". Hizo también referencia al debate actual en Canarias en el que "se ha culpabilizado de todo al turismo; no deberíamos ser chivos expiatorios, sino avanzar juntos y corregir las disfunciones de un crecimiento de población enorme de estas dos últimas décadas, que ha derivado en la falta de vivienda o en los problemas de movilidad". Finalmente, se mostró convencido de que lo más importante para que un negocio triunfe "es el capital humano; sin personas no hay empresas".

José Manuel Sanabria, finalmente, se mostró muy agradecido de poder participar en este evento y resaltó la importancia "de este tipo de reconocimientos del empresariado al personal, que es también el reconocimiento a uno de los pilares que ha dado prestigio y éxito a este destino turístico nuestro, que no es otro que los trabajadores y trabajadores del sector, que honran con su día a día las diferentes profesiones turísticas". "Son ustedes los representantes de todos los trabajadores de Canarias, que tira de la riqueza y el desarrollo del Archipiélago", añadió.

Al término de las intervenciones, Juan Pablo González, procedió a nombrar a las personas reconocidas, quienes salieron a recoger una placa conmemorativa, de manos de los representantes hoteleros e institucionales.

"Orgullosa de ser camarera de pisos"

Magdalena García Padilla, camarera de pisos de Coral Compostela Beach, intervino en nombre de todas las personas homenajeadas.

En nombre de todas las personas reconocidas intervino Magdalena García Padilla, camarera de pisos de Coral Compostela Beach. Relató sus inicios profesionales, con 19 años, con una ilusión que se ha mantenido hasta hoy. "Este es un trabajo exigente, pero sin esa exigencia los clientes no podrían disfrutar de sus vacaciones en nuestros alojamientos". "Esa misma ilusión de entonces me hace levantarme cada día para acudir a mi hotel, el Coral Compostela Beach, y ver a otra mi familia, tomar ese café a primera hora en el comedor con mis compañeras para iniciar mi jornada laboral con las pilas cargadas", comentó. "Han pasado ya años desde aquellos inicios y ahora que veo en el horizonte el fin de mi vida laboral me siento orgullosa de ser camarera de pisos, un departamento lleno de grandes hombres y mujeres, de grandes seres humanos y profesionales", añadió emocionada.

Como reconocimientos especiales, Ashotel quiso ensalzar toda la contribución al sector y a la propia asociación de cuatro personas que formaron parte de los orígenes de la patronal hotelera: Germán Ortega (propietario del hotel Taburiente), Manuel Fernández Cantador (histórico director del hotel Don Manolito), Carmelo Pérez Abreu (Meliá en Canarias) y Enrique Talg Wyss (hotel Tigaiga), los dos últimos a título póstumo. Su visión y apuesta no solo por el negocio hotelero sino también por construir el destino han sido motivos destacados por Ashotel para reconocer públicamente su labor.

Germán Ortega, con casi 98 años, fundador de Ashotel y del hotel Taburiente, recoge su reconocimiento.

También se premió a tres cadenas y a tres de los profesionales que más uso han hecho este año del transporte colectivo que ha puesto en marcha Ashotel, en su apuesta por una movilidad más sostenible, para trasladar a personal hotelero a sus puestos de trabajo. El proyecto Ashotel Movilidad Compartida, impulsado también por el Cabildo tinerfeño y que cuenta con la colaboración de la Dirección General de Transportes del Gobierno de Canarias, ha permitido desde mayo sustituir unos 13.000 viajes que se realizaban antes en coche particular y reducir un 79% las emisiones de CO2 de esos viajes. Las empresas que más han apostado por la iniciativa y hoy reconocidas por ello son Adrián Hoteles (con el trabajador Juan Bosco), Dreamplace Hotels & Resort (con Yerisleidy Pérez) y GF Hoteles (con Lázaro Pérez).

"Un millón de gracias"

Finalmente, la vicepresidenta en la zona sur, Victoria López, quien felicitó a todos los homenajeados, puso el broche final al acto. "El turismo es parte fundamental de la vida de nuestras islas y los que nos dedicamos a esto, que somos muchos, somos responsables de que sea así; por eso queremos mantenerlos cerca de nosotros, porque nos inspiran, son maestros, que nos han enseñado que la base del éxito es que la disciplina y el respeto convivan con la alegría y la camaradería", dijo López, quien aprovechó la ocasión para dar "un millón de gracias" a todas las personas reconocidas. "Y lo digo con la emoción de esperar que sigamos celebrando la vida todos juntos en este mundo maravilloso del turismo", añadió.

Casi 500 profesionales del sector alojativo de la provincia han sido reconocidos por Ashotel en estos años, personas seleccionadas por sus empresas por muy diversos motivos relacionados con el desempeño de su trabajo, pero el principal, por ser buenas personas.