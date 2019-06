Ashotel urge a hacer sostenibles destino y establecimientos hoteleros canarios como estrategia de posicionamiento turístico

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Ashotel, ha planteado hoy la urgencia de hacer sostenibles nuestro destino y establecimientos hoteleros en las Islas como estrategia de posicionamiento turístico clave. "Ser el primer destino que pueda certificar que sus hoteles solo consumen energía limpia tendría mucha más penetración que cualquier campaña de marketing", considera Jorge Marichal, presidente de la patronal hotelera, en su Encuentro Anual con Medios de Comunicación, celebrado esta mañana en el hotel Silken Atlántida Santa Cruz. En la octava edición de este desayuno informativo, que pudo seguirse en directo a través del canal de Facebook de Ashotel, intervinieron también los vicepresidentes Victoria López, Gabriel Wolgeschaffen, Enrique Talg y Carlos García, así como el gerente, Juan Pablo González, quienes comentaron varios asuntos de la actualidad turística de la provincia.

La sostenibilidad del destino se muestra como eje estratégico con el que Ashotel pretende liderar un compromiso ambiental, económico y social de todos los agentes turísticos, convencida de que es la última oportunidad para coger el tren que permita la conservación de nuestros recursos y el desarrollo de un sector que siga siendo el motor económico del Archipiélago.

En esta línea, y como una de las primeras iniciativas de compensación de la huella de carbono, Ashotel trabaja en un proyecto para la instalación de una planta fotovoltaica en Tenerife que abastezca de energías limpias al mayor número posible hoteles. La idea es ir sustituyendo progresivamente nuestra dependencia de energía fósil y reducir nuestra huella de carbono. El proyecto está en fase de búsqueda de localización con la capacidad de acogida adecuada para una instalación con potencia de 50 megavatios para cubrir una parte importante de las necesidades eléctricas y sustituir el consumo de combustibles fósiles, incrementando así la eficiencia energética de un grupo notable de establecimientos. Este modelo debe irse replicando, incluso con otras fuentes renovables, que finalmente cubran las necesidades de energía eléctrica del conjunto de la planta alojativa.

Se trata de una iniciativa que se enmarca en el seno de una estrategia más amplia con vistas a 2030 y diseñada sobre cinco ejes: energía, agua, residuos, consumo de producto local y movilidad sostenible. El objetivo concreto pretende para ese año citado reducir en un 20% el consumo de energía, agua y generación de residuos y elevar por encima de un 20% el consumo de productos locales, así como incrementar hasta un 20% el uso de los sistemas de transporte colectivo y de vehículos compartidos. Ashotel entiende que son objetivos valientes y asumibles por el sector, pero deben comprometerse todos: turoperadores, gobiernos y empresas.

Jorge Marichal se refirió a la tendencia del mercado nórdico, que cae, entre otras cuestiones por el fenómeno Greta y por el denominado flysgkam o 'vergüenza de volar'. "Tenemos que ser pioneros, ser valientes y dar un paso adelante, mediante la certificación de nuestros hoteles para compensar al máximo esa huella de carbono que generan los aviones que nos traen clientes", añadió el presidente de Ashotel.

Renovación y empleo

El gerente de Ashotel, Juan Pablo González, expuso durante el encuentro algunos datos sobre cómo están los principales competidores y mercados emisores, así como la evolución del empleo que crea el sector, a pesar del momento de desaceleración económica e incertidumbres que acechan al turismo. El debate sobre la vivienda vacacional; la acertada estrategia de renovación hotelera en la que están inmersos hace años los establecimientos obsoletos; o la diversificación del producto turístico fueron otros asuntos abordados en el desayuno informativo.

Las principales variables que da una idea de la importancia del turismo y lo que representa en el conjunto de la economía en Canarias se mostraron en un vídeo (Descarga tu archivo o visualiza en este enlace https://youtu.be/TYuFsHHsaqs).

González indicó que las claves de la evolución de la oferta de alojamiento en Tenerife pasa por seguir apostando por la renovación ‒entre 2017 y 2020 se habrán renovado y recualificado 60 establecimientos, 28.000 camas, según datos de Turismo de Tenerife‒; mayor valor al destino –"no tanto más turistas sino nuevos turistas"‒; y que continúa la prevalencia en la Isla del modelo hotelero frente al extrahotelero.

La estadística de empleos registrados en el sector de la hostelería y en el subsector de alojamiento (hotelería: hoteles y apartamentos) no falta nunca a esta cita anual. En esta ocasión, el primer trimestre de 2019 cerró con 146.444 empleos registrados en hostelería, según datos del Instituto Canario de Estadística (Istac), frente a los 122.090 del mismo periodo de 2015, es decir, un crecimiento del 19,9%. Esta evolución, en el caso de los hoteles y apartamentos, fue de los 56.197 de 2015 a los 68.077 empleos registrados de este primer trimestre de 2019, es decir, 11.880 empleos más, lo que presenta un crecimiento del 21,1%.

Evolución por zonas turísticas

El vicepresidente de Ashotel en la zona norte de Tenerife, Enrique Talg, comentó que en Puerto de la Cruz "hemos hecho la tarea" y destacó el proyecto en el que se involucró Ashotel para una mejor gestión de los residuos, mediante la nueva tasa de basura aprobada y puesta en marcha por el Ayuntamiento, que cobra por la generación, no por cama. Informó también de que el Consorcio de Rehabilitación de Puerto de la Cruz va a poner en marcha un segundo Plan de Mejora y Modernización (PMM), con 80 actuaciones; y aplaudió la próxima reapertura del hotel Taoro, instalación emblemática, que data de 1890, tras el concurso ganado por una cadena hotelera para su renovación y apertura próximo al mercado. Con respecto a la nueva corporación local, Talg pidió "la misma profesionalidad" con la que ha trabajado el anterior equipo y pidió "el mismo cariño para el sector". Finalmente, solicitó también la apertura al público de la segunda fase del Jardín Botánico, cerrada "por problemas burocráticos", una instalación, dijo, de gran interés para nuestro cliente.

Por su parte, Victoria López, vicepresidenta de la zona sur, se detuvo en el continuo problema de la movilidad y la comunicación viaria. "Más de medio millón de viajes diarios se realizan en toda la zona sur, 135.000 viajes de trabajadores solo en Arona y Adeje", aportó. López insistió en el hartazgo que genera a toda la población residente y turista las colas diarias, motivadas por la "falta de inversión". Y dio más datos: el 76% de los turistas que vienen a Tenerife se alojan en el sur de la isla y el 30% de trabajadores lo hace en el sur, "así que si el sur no va bien, Tenerife no va bien", de ahí que apuntara también el interés de Ashotel en planes de movilidad para los trabajadores del sector, algunos de los cuales ya están elaborados, pero que para que tengan éxito es necesario estar alineados con las administraciones públicas. La falta de personal formado en idiomas o las dificultades de acceso a una vivienda en condiciones no abusivas son impedimentos también para la incorporación de más profesionales al sector. de verdad, la falta de buena comunicación viaria hace que mucha gente no pueda ir al sur, tampoco hay viviendas suficientes.

Gabriel Wolgeschaffen, vicepresidente del área metropolitana, recordó que "la capital también existe, y aunque somos los más pequeños, contamos con una serie de camas y un trabajo muy duro que venimos desarrollando desde Ashotel en pro del turismo en esta zona". "Vamos por el camino adecuado, a Santa Cruz y La Laguna se las escucha", dijo Wolgeschaffen, quien mostró su esperanza de que los nuevos equipos de gobierno locales de ambos municipios hagan una buena labor en turismo. "No queremos perder el claim de que somos 'el corazón de Tenerife', y eso se consigue siendo firmes y sin un solo paso atrás en el camino andado". Por eso, cara al futuro, "mano tendida total y absolutamente a los nuevos regidores; tiren de nosotros lo que quieran, consúltennos y déjense informar y asesorar", instó, al tiempo que pidió una regulación pronta para el alquiler vacacional en la capital tinerfeña.

Islas Verdes

En La Palma, Carlos García, vicepresidente de Ashotel en esta isla, la situación lleva al menos dos años estancada. Con caídas de varios puntos en las ocupaciones medias con respecto a años anteriores, García criticó de nuevo la inseguridad jurídica para los inversores interesados en la isla y recordó que todos los estudios económicos sitúan al turismo como el motor del desarrollo, puesto que el sector del plátano no es posible que crezca y el tercer eje en que se sustenta la economía palmera, el del funcionariado, tampoco da más riqueza. Además, aseguró que la Ley de las Islas Verdes se ha mostrado ineficaz para La Palma, una isla que no puede considerarse de tamaño pequeño y que requiere una ley específica que le permita un desarrollo turístico acorde a sus necesidades.

Marichal expuso también brevemente la situación en El Hierro y La Gomera, centrada en el primer caso en las dificultades de la conectividad. "En El Hierro sigue siendo positiva la influencia del 75% de descuento de residente, pero seguimos demandando para el no residente la tarifa punto a punto, para que al no tener un aeropuerto nacional ni internacional, llegar a esta isla no sea tan caro", dijo Marichal, quien apuntó también al necesario anillo de conexión entre La Palma, La Gomera y El Hierro como islas verdes que comparten muchas similitudes. Finalmente, que se permita la venta de billetes de barco con más de seis meses de antelación es otra de las demandas del sector hotelero para turistas europeos que programan con mucho tiempo sus vacaciones.

En el caso de La Gomera, dijo, la situación no es mala, goza de una conectividad vía marítima muy importante, con bastantes rotaciones diarias, pero puso el acento en la necesidad de mejorar las infraestructuras turísticas públicas.

Thomas Cook

Finalmente, sobre la situación del turoperador británico Thomas Cook, que atraviesa momentos complicados, el empresario hotelero José Barreiro, miembro del Comité Ejecutivo de Ashotel y muy conocedor de la actualidad de la turoperación en Canarias, restó alarma a la polémica sobre la caída en bolsa y recordó que es el segundo turoperador en importancia en Canarias, detrás de TUI. "Es un gigante empresarial, no es un turoperador cualquiera, con 175 años de historia y 21.000 empleados en todo el mundo; el problema reside no en un problema de liquidez, sino de deuda contraída que tienen que ir liquidando", explicó y se mostró convencido de que saldrá de este bache.