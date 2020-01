Yaiza Castilla confirma en Fitur el incremento de capacidad aérea entre Península y Canarias para el verano

Castilla reconoció desde la Feria Internacional de Turismo de Madrid que "estamos especialmente satisfechos con los resultados de Fitur". Destacó al respecto la reunión con el Ceo de Iberia Express, Carlos Gómez, quien le anunció un crecimiento de la compañía del 6,4% para este verano en su tráfico con Canarias y que afectará a todas las islas con las que opera, La compañía perteneciente al grupo IAG ofertará poco más de 800.000 asientos entre Península y Canarias (1.882.000 plazas en ambos sentidos, 100.000 más en relación al verano de 2019).

Yaiza Castilla celebró esta apuesta de la compañía en todas las Islas y el hecho de que "como ellos mismos nos han dicho, si tuvieran más aviones pondrían más vuelos con Canarias, lo que demuestra el gran interés que tiene nuestro destino para las aerolíneas".

Además destacó que Iberia Express no es solo importante en sus conexiones con el territorio nacional, sino que se ocupa de buena parte de los vuelos en conexión con Europa, por lo que el Gobierno de Canarias les ha trasladado la posibilidad de llegar a acuerdos para incentivar la conectividad con destinos europeos, especialmente Alemania y Francia, "permitiéndonos garantizar mayores flujos de turistas hacia las islas"

Castilla destacó que "veníamos a consolidar la conectividad y vemos que tenemos capacidad para crecer en el turismo Peninsular", explicó. En este sentido, la compañía Vueling ha incrementado también un 22% sus plazas aéreas con Canarias, al programar 1.147.630 asientos

Nuevas rutas de Ryanair

La consejera se refirió especialmente a Ryanair, con la que hay ya confirmadas la oferta de rutas que no existían la temporada pasada de verano, como las que unirá destinos insulares con Milán, Londres, Berlín, Bolonia, Liverpool, Oporto, Colonia y Bruselas además de las ciudades españolas de Valencia y Málaga".

Con respecto al tráfico con el territorio nacional, Castilla llamó la atención en que el hueco dejado por Ryanair al cerrar sus bases en Canarias y retirar rutas "ya se ha llenado por otras compañías, y ya contamos con la misma oferta de asientos que el verano pasado, y aún quedan meses para que aumente la conectividad".

"No hay que olvidar", recordó Castilla, "que Ryanair mantiene además 431.298 asientos con Canarias y, como hemos dicho siempre, y estamos empezando a constatar, sin duda, volverá con su propia marca o con otra".

Otra de las buenas noticias de la jornada la ha dado la aerolínea Norwegian de la que "esperábamos su retirada de Canarias por sus problemas internos y hemos visto que ya ha programado 97.836 plazas con Canarias, una oferta de vuelos que no esperábamos".

Por último señaló que no hay que olvidar a nuestra compañía Binter Canarias que, en su dimensión, tiene un importante crecimiento del 133% en su oferta de asientos con Península, con 64.608 plazas para el verano.