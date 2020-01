Costa Adeje insiste en el modelo que tiene que ver con la sostenibilidad, la inteligencia o la buena gobernanza

"Queremos mantener la posición destacada que tenemos como destino turístico y todo lo que significa, pero lo queremos hacer desde el dinamismo y la transformación constante que siempre nos han definido en nuestra adaptación a los nuevos paradigmas que demandan los turistas", así de claro y contundente se mostró José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje, durante la presentación oficial de Costa Adeje en la Feria Internacional de Turismo de Madrid a la que asistieron diferentes agentes que operan en el sector, empresarios, alcaldes y representantes de otras administraciones públicas y de los medios de comunicación.

El alcalde explicó que ese trabajo viene marcado por unas ideas muy claras que el municipio lleva poniendo en valor desde hace años. El modelo adejero es el de sol y playa, "debemos decirlo sin miedo", con una oferta hotelera de primer nivel mundial que ha definido la calidad del destino y que ha venido marcada por hoteles nuevos y la renovación del 90% de la planta existente. Junto al alcalde estuvieron en el acto el concejal de turismo, Adolfo Alonso, y el presidente de Ashotel y de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Jorge Marichal. La presencia del representante de los hoteleros se debió "al vínculo indispensable que cualquier destino debe tener con sus hoteles y, en nuestro caso, porque han marcado un camino en lo referente a transición digital y sostenibilidad que nosotros también iniciamos hace tiempo y en el que estamos obligados a ir de la mano", explicó el alcalde.

Las líneas de trabajo y las políticas turísticas impulsadas desde Costa Adeje serán las mismas de los últimos años, las que tienen que ver con la inteligencia turística, la sostenibilidad, la gobernanza, la formación para el empleo turístico y la innovación. "El compromiso medioambiental es un eje fundamental para nosotros, el uso responsable de nuestros recursos naturales, la diversificación de la oferta adaptándonos a las nuevas tendencias que marca la digitalización y el respeto ambiental es el camino", aseguró Rodríguez Fraga, que también indicó que Costa Adeje es consciente de que es un destino vacacional redondeado por grandes hoteles, con una oferta complementaria de máximo nivel, con gastronomía, cultura y tradiciones excelentes: "debemos ofrecer experiencias auténticas, profundas, que tengan que ver con nuestro arraigo o nuestras tradiciones y que son las que nos distinguen del resto de destinos y las que quiere el visitante que busca experiencias reales", comentó. Esas acciones tienen un doble sentido y utilidad porque las experiencias auténticas "las genera la población local que, a su vez, se ve beneficiada de esa circunstancia y de la riqueza que crea el turismo". Precisamente, la permeabilidad entre el destino y el municipio es otro aspecto básico del trabajo turístico de Costa Adeje.

Adeje ya ha puesto en marcha un amplio paquete de medias que tienen que ver con la reducción de la huella de carbono como son la adquisición de vehículos eléctricos para diversos servicios, la sustitución de las luminarias públicas por nuevas de bajo consumo, la red de saneamiento y aprovechamientos de aguas, el mapa del ruido, la creación del Parque Central, el gran bosque productivo, un proyecto de energías fotovoltaicas para comunidades que arrancará en breve o los planes de movilidad urbana sostenibles. "No es un trabajo nuevo, aunque es lento y su implementación lleva un ritmo determinado, pero avanzamos con paso seguro y lo seguiremos haciendo", dijo el alcalde.

Por su parte, el presidente de Ashotel y de CEHAT, que agradeció la invitación al acto cursada por el alcalde, insistió en la importancia del respeto ambiental, el compromiso absoluto que tienen las empresas hoteleras con el medio ambiente, el reciclaje, el aprovechamiento de los recursos, la economía de kilómetro cero o la movilidad de los trabajadores del sector, aplaudiendo el trabajo que en ese sentido a iniciado el municipio. "Los hoteles en Costa Adeje y en Canarias no somos sospechosos de no intentar ir por delante en la sostenibilidad, la económica, la ambiental y también la social, y no porque esté de moda, sino porque creemos en ella desde hace mucho tiempo", afirmó el representante de los hoteleros, quien insistió en que "cuando un empresario hace una inversión a largo plazo piensa que debe ser un negocio que perdure muchas generaciones porque para eso la sostenibilidad también es imprescindible y la llevamos en nuestro ADN".

Costa Adeje acude a esta feria y desarrolla todas sus acciones turísticas durante el año de la mano del resto de administraciones regionales e insulares y forma parte de organizaciones que están teniendo un papel fundamental "en la conformación de Tenerife y Canarias como destinos turísticos mundiales", aseguró el concejal de turismo, quien explicó que esas organizaciones son la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias y la Alianza de Municipios de Sol y Playa a nivel nacional, de las que "formamos parte y a las que aportamos nuestra experiencia y trabajo".

Cuarta edición de la Costa Adeje Fashion Beach

El propio alcalde adejero, junto al presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, presentaron la cuarta edición de la "Tenerife Fashion Beach Costa Adeje", que se ha convertido en un referente de las últimas tendencias del sector de la moda especializada en baño y un punto de encuentro de expertos en la materia a nivel internacional.

La pasada edición de esta pasarela batió récords de participación en todos sus actos, generando cerca de 27 millones de impactos directos, con un valor de comunicación que superó los 3,5 millones de euros en promoción para la isla de Tenerife y para su sector textil, lo que supone un crecimiento en cuanto a la edición del 2018 del 68%.

Rodríguez Fraga y Martín, que estuvieron acompañados por los organizadores y por los responsables de las áreas de turismo del Cabildo y el Ayuntamiento, destacaron que en esta nueva edición se renueva el compromiso con la defensa de los océanos bajo la causa solidaria "Plastic Free", que promueve acciones de promoción y concienciación con el objetivo de tejer un futuro más sostenible con la eliminación del plástico de un solo uso en la moda y en todas sus actividades. Durante el acto se presentaron algunos de los prototipos que desfilaron en la pasada edición realizados con tejidos sostenibles elaborados a partir de botellas de plástico recicladas en una exposición con una muestra de los participantes en la pasada edición.

Este año, la semana de la moda baño tinerfeña se desarrollará del 19 al 25 de octubre y estará acompañada por otros actos ya consolidados como el "Casting Fresh Face", el "Bloggers Meeting", "Shootings in live" a la vez que se revalidarán pasarelas como "La pasarela Comercial y New talents", que tiene como objetivo impulsar el emprendimiento y los nuevos talentos creativos.

Propuestas musicales y deportivas

Respecto a lo que ocurrirá en la jornada de este jueves en la feria, el concejal Adolfo Alonso explicó que Costa Adeje pondrá en valor, durante la jornada de este jueves, ante medios de comunicación y agentes del sector toda su oferta complementaria, destacando en esta ocasión las propuestas musicales para el año 2020 con la presentación de las actividades más relevantes del amplio programa del municipio. El stand de Expo Vida acogerá una presentación con la presencia de artistas, productoras y una muestra de citas como la de la Orquesta Sinfónica, el concierto de un artista de primer nivel mundial como es Alejandro Sanz o la primera edición del Festival "Mujer.es", que tendrá como colofón un importante concierto con cantantes y grupos del panorama nacional e internacional. También se celebrará la presentación del Rally Villa de Adeje Trofeo Cicar que, de nuevo en este 2020, será prueba puntuable para la Copa de Europa.

Detallamos a continuación parte de la agenda de Costa Adeje para el resto de la semana:

Jueves, 23 de enero:

11.00 horas.

El alcalde, junto a el resto de alcaldes de la AMT, participa en el Debate "Transformación Del Modelo Turístico: Thomas Cook" en el

marco del Foro Fitur Tech. Pabellón 10. Pasillo B. Stand 05.

12.00 horas.

Presentación del Rally Villa de Adeje. Puntuable para la Copa de Europa. Stand de Cicar.

Jueves, 23. 13.00 horas.

Presentación de los conciertos y festivales culturales que se celebrarán en Adeje en 2020. El alcalde y el concejal estarán acompañados por el grupo Sweet California y los promotores de los conciertos de Alejandro Sanz, el festival Mujeres, el Costa Adeje Sinfónico Especial Lustrales y otros festivales musicales del municipio. Stand Expo Vida.

Viernes, 24 de enero:

10.00 horas

Visita a diferentes stands nacionales e internacionales

Viernes, 24. 11.00 horas.

Presentación de la línea de promoción turística relacionada con el deporte profesional y amateur de Costa Adeje. Stand de Expo Vida.