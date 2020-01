La Compañía Loro Parque afianza su posición como grupo turístico de referencia en FITUR

Puerto de la Cruz/ La Compañía Loro Parque, conformada por Loro Parque, Siam Park, Poema del Mar, Loro Parque Fundación, Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden y Brunelli's Steakhouse, está presente, un año más, en la prestigiosa Feria Internacional de Turismo FITUR, que se celebra en Madrid con el fin de dar a conocer las novedades de los parques de ocio, hostelería y restauración.

Loro Parque, una impresionante embajada animal

Loro Parque es una impresionante embajada animal que ofrece la experiencia única de conocer la vida silvestre como nunca antes, con especies y ecosistemas de los cinco continentes, desde la frondosa selva amazónica hasta los fríos paisajes de la Antártida. Así, los visitantes podrán descubrir las maravillas y la espléndida belleza del mundo natural sin necesidad de viajar a todos estos rincones del planeta.

Entre sus principales atractivos se encuentran las impresionantes y educativas presentaciones de orcas y delfines, así como el legendario Loro Show, además de los tímidos pandas rojos, los majestuosos leones de Angola, o la reserva de papagayos más grande y diversa que existe en el mundo. Destacan también los hipopótamos pigmeos, cuyo hogar se adapta a la perfección a las necesidades de su especie, o los carismáticos lémures de cola anillada, tan queridos por su trayectoria cinematográfica. Es novedosa la granja de corales reproducidos de forma asexual, estrenada en 2019 y con la que los visitantes podrán observar de cerca el trabajo que realiza el Parque con estos organismos que ocupan un lugar absolutamente imprescindible para los océanos y la producción de oxígeno.

Así, no es sorprendente que Loro Parque cuente con un gran número de reconocimientos a nivel mundial, que premian su compromiso con la excelencia y su preocupación absoluta por el bienestar animal. En sus más de 47 años de historia y tras haber recibido a casi 50 millones de visitantes en sus instalaciones, el Parque cuenta con la Placa y la Medalla de Oro al Mérito Turístico que otorga el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España; la Medalla de Oro del Gobierno de Canarias; la de la ciudad de Puerto de la Cruz y la del Cabildo Insular de Tenerife, entre otros galardones. Loro Parque es, además, la única empresa de las Islas Canarias que ha conseguido ser reconocida con el Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial, así como el único zoológico de Europa que cuenta con la Certificación de Bienestar Animal "American Certified" de la respetada entidad American Humane (EEUU).

Para Loro Parque, estos reconocimientos implican una responsabilidad y, por eso, tiene una clara misión para la protección del medioambiente. Así, como centro de conservación de la vida silvestre, y a través de Loro Parque Fundación, ha logrado salvar a 10 especies de su inminente extinción. También, como parte de este compromiso, el Parque ha implementado desde 2018 una estrategia de eliminación del plástico de un solo uso, convirtiéndose en uno de los primeros zoológicos de Europa en sustituir las botellas de agua de plástico por otras biodegradables y compostables, dejando de producir estas botellas de un solo uso como residuos. En 2020, más del 90% de este material habrá sido eliminado.

En esta línea, el Parque entrega cada año su ya tradicional Premio Gorila, con el que pone en valor la responsabilidad ambiental, atendiendo a las estrategias y acciones para conservar la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos. En 2019, ha querido premiar a Steve Heapy, CEO de Jet2.com y Jet2holidays, por su política orientada al cliente, con un fuerte compromiso con la sostenibilidad ambiental, además de reconocer a Jet2.como como la primera línea aérea en reducir el uso de plástico a bordo.

También, como parte de esta filosofía, Loro Parque ha organizado, a finales de 2019, un evento de sensibilización sobre el impacto del plástico en el planeta, conjuntamente con la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Así, se instalarán esculturas confeccionadas con materiales reciclados en diferentes lugares de referencia de la isla, que servirán para despertar las conciencias de lugareños y visitantes y animarlos a cambiar de hábitos.

Más información en: https://www.loroparque.com/

Síguenos en: https://www.facebook.com/loroparque/ / https://www.instagram.com/loroparque/ / https://twitter.com/LoroParque

Siam Park: el mejor parque acuático del mundo por sexto año consecutivo está en España

No hay duda: Siam Park es el mejor parque acuático que existe sobre la faz de la tierra, y está en España. Así lo ha confirmado el Travellers' Choice Award, que Siam Park ha recibido durante seis años consecutivos gracias a las valoraciones positivas de sus visitantes en el prestigioso portal de viajes TripAdvisor. Siam Park es el único parque que ha logrado esta distinción tantas veces seguidas, y también el único que ha recibido este premio desde que TripAdvisor inaugurara la categoría de "parques acuáticos" hace seis años.

Este reconocimiento reiterado es, sin duda, resultado de la constante innovación y reinversión de la Compañía Loro Parque en todos sus proyectos, con los que siempre persigue la excelencia. Además de ser referencia en los premios TripAdvisor, también cuenta con el reconocimiento internacional de organizaciones como la publicación líder y referente en la valoración de parques temáticos Kirmes & Park Revue, que ha galardonado a Siam Park con el European Star Award a Mejor Parque Acuático de Europa por octavo año consecutivo, entre muchos otros.

Además de sus espectaculares atracciones, la belleza de este parque es, en sí, un atractivo incomparable, y nada es equiparable a poder disfrutar de atracciones únicas en el mundo, en una apuesta sin precedentes en un entorno de exuberante vegetación y de diseño y decoración tailandesa. Los visitantes podrán experimentar en primera persona las sensaciones que producen Tower of Power y su tobogán de 28 metros de altura; Singha, y muchas otras impresionantes atracciones de última generación sin las que unas vacaciones en Tenerife no estarían completas.

Y para los que busquen relax en un ambiente exclusivo, Siam Park ofrece Siam Beach, la playa con olas artificiales más paradisiaca de Canarias, donde rompen las increíbles olas de The Wave Palace. Siam Park, situado en Adeje, en Tenerife, es un lugar en el que el buen clima y la diversión están asegurados todo el año y es, por tanto, otra visita obligada si se viaja a Canarias.

Más información en: https://siampark.net/

Síguenos en: https://www.facebook.com/siampark/ / https://www.instagram.com/siampark/ / https://twitter.com/siampark

Poema del Mar, el espectacular acuario de Las Palmas de Gran Canaria

Poema del Mar, uno de los acuarios más espectaculares del mundo, inaugurado en 2017, ha convertido a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en una localización de interés estratégico para el turismo.

Así, con tan solo dos años de su apertura, este gran acuario ofrece a sus visitantes una oportunidad única: hacer un viaje al océano más profundo con su exhibición Deep Sea, que cuenta con el ventanal de exhibición curvo más grande del mundo, con 36 metros de ancho y 7,35 de alto, así como 39 centímetros de grosor. Con una profundidad total del tanque de 8,5 metros y 5,5 millones de litros de agua, Deep Sea permite observar, en un entorno inigualable, las maravillas de las profundidades de los océanos, y alrededor de 3.000 ejemplares de hasta 40 especies diferentes que nadan en sus aguas oscuras.

Además, una vez dentro del acuario, el visitante comenzará el recorrido sumergiéndose en la primera de las zonas, La Jungla, que reproduce paisajes de todo el planeta en un homenaje a los cinco continentes. A continuación, Arrecife le invitará a un paseo alrededor de un enorme cilindro con un volumen de 400.000 litros de agua que exhibe una gran variedad de coral y de peces y, finalmente, podrá descubrir el mencionado Deep Sea.

Poema del Mar tiene un firme compromiso con la innovación, la conservación de la biodiversidad y la excelencia en el turismo sostenible. No en vano, las autoridades de las Islas Canarias lo han considerado "de interés estratégico para la región", lo que refuerza la promoción de Gran Canaria, y de todo el archipiélago, como uno de los mejores destinos turísticos a escala internacional.

Más información en: https://poema-del-mar.com/

Síguenos en: https://www.facebook.com/poemadelmar/ / https://www.instagram.com/poema_del_mar/ / https://twitter.com/poemadelmar

Loro Parque Fundación: 25 años de compromiso y amor por la naturaleza

En el año 1994, Loro Parque consolidó su firme compromiso con la labor medioambiental a través de la creación de Loro Parque Fundación, una organización internacional sin ánimo de lucro especializada en la conservación y la protección de especies de loros y mamíferos marinos, entre otros animales, que se encuentran en peligro de extinción.

Cada año, y gracias a la financiación por parte de Loro Parque de los costes operacionales de la Fundación, el 100% de las donaciones que se reciben se destina directamente a proyectos de conservación y/o educación in situ y ex situ. Así, "100% para la naturaleza" no es solo un lema, sino que va mucho más allá: es una realidad.

Sus números y sus resultados hablan por sí solos: más de 21,2 millones de dólares estadounidenses invertidos en casi 200 proyectos en los cinco continentes, y 10 especies de loros directamente salvadas de la extinción inminente.

Además, Loro Parque Fundación mantiene un firme compromiso con la biodiversidad marina de las Islas Canarias y dedica importante parte de sus recursos a su protección a través de proyectos con Loro Parque Fundación y con el acuario Poema del Mar. Entre ellos, destaca CanBio, un programa de investigación financiado conjuntamente por Loro Parque y el Gobierno de Canarias y a través del que diferentes grupos de investigación de la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria estudian el cambio climático en el mar y la acidificación oceánica y sus efectos en la biodiversidad marina de Canarias y la Macaronesia, especialmente sobre los cetáceos, tortugas marinas, tiburones y rayas.

Más información en: http://www.loroparque-fundacion.org/

Síguenos en: https://www.facebook.com/loroparquefundacion/ / https://www.instagram.com/loroparque_fundacion/ / https://twitter.com/lp__fundacion

Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, elegancia y confort

El Hotel Botánico 5***** Gran Lujo asegura la máxima calidad al pertenecer a The Leading Hotels of the World. Situado en Puerto de la Cruz, al norte de la isla de Tenerife, ofrece unas vistas incomparables al Teide y al Océano Atlántico. También cuenta con una amplia colección de cuadros de varios artistas canarios que hace sentir a sus clientes que se encuentran en un lugar único.

Recientemente, ha recibido los premios TUI Holly 2020; TUI Environmental Champion 2020, y Condé Nast Johansens 2019 a mejor destino Spa de Europa y del Mediterráneo, que han llegado para sumarse a otra amplia lista de reconocimientos. Así, el Hotel Botánico ha visto reforzada, una vez más, su posición como una apuesta segura y de calidad a la hora de pasar unas vacaciones en Tenerife.

Su oferta de relax y belleza se reverdece en su exclusivo The Oriental Spa Garden, con nuevos tratamientos antiestrés y détox, realizados con aloe vera y ayurveda. Además, ofrece tratamientos de belleza con el prestigioso Dr. Krulig. Unas vacaciones extraordinarias en uno de los entornos más bellos del norte de Tenerife serían, sin duda, un auténtico regalo.

Más información en: https://hotelbotanico.com/

Síguenos en: https://www.facebook.com/hotelbotanico/ / https://www.instagram.com/hotelbotanico/ / https://twitter.com/hotelbotanico

'Botánico Slim & Wellness', un concepto único de alta cocina dietética en Tenerife

Bajo la dirección de Patrick Jarno, que se ha hecho un nombre en la Bretaña francesa con su concepto de alimentación, el Hotel Botánico ha lanzado este año su concepto Botánico Slim & Wellness, unas vacaciones que solo pueden ser posibles en Puerto de la Cruz, en Tenerife, un lugar conocido por contar con el mejor clima del mundo los 365 días del año.

Una cuidada propuesta, elaborada junto a reputados chefs de la región francesa de Bretaña, elimina grasas, promueve el consumo inteligente de proteínas e hidratos de carbono y potencia los sabores primarios de los ingredientes y la frescura de los productos. Estos, cocinados en la proporción adecuada, aportan sensación de saciedad sin renunciar al placer de comer.

La dieta se basa en la separación de los alimentos en tres grandes grupos –alcalinos, ácidos y neutros- y se complementa con la realización de ejercicio físico moderado. Al mismo tiempo, se puede disfrutar de la naturaleza y los paisajes únicos de la isla de Tenerife, o de los magníficos parques de los alrededores, gracias a agradables caminatas.

Igual de importante es la utilización de productos frescos y de excelente calidad, procedentes de cultivos biológicos propios, que se transforman, gracias a esmeradas técnicas culinarias, en recetas meticulosamente estudiadas en las que los alimentos conservan todos sus nutrientes con un sabor potenciado.

Con esta propuesta, que incluye clases de taichí, yoga, qigong, pilates y meditación en The Oriental Spa Garden –reconocido como el mejor destino Spa de Europa y del Mediterráneo-, es posible recuperar una figura esbelta y una vitalidad y una energía que proporcionan bienestar y equilibrio en cuerpo y mente.

Más información en: https://hotelbotanico.com/ y https://slimandwellness.com/

Síguenos en: https://www.facebook.com/hotelbotanico/ / https://www.instagram.com/hotelbotanico/ / https://twitter.com/hotelbotanico

Brunelli's, cuatro años ofreciendo la mejor carne a este lado del Atlántico

El restaurante Brunelli's, situado frente a Loro Parque, está de enhorabuena porque ha sido considerado como el "referente de las grandes carnes en Canarias" por importantes suplementos de gastronomía como lo es Metrópolis, de El Mundo, y como "el mejor restaurante de carnes de Tenerife" por TripAdvisor en 2018. Además, recientemente se ha alzado con el Plato 2020 en la nueva Guía Michelin.

Así, desde su apertura hace cuatro años, este establecimiento al estilo de los típicos steakhouses americanos, ha revolucionado la oferta gastronómica de Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, con su impresionante oferta de carnes: chuletón de Ávila, entrecot de buey Black Angus, etc. –los mejores cortes cocinados de una forma muy especial. Todo esto, gracias a que Brunelli's cuenta con un horno único en Canarias, capaz de hacer la carne a 800º, manteniendo todo el sabor con una textura de lo más jugosa.

Su oferta se completa con una excelente carta de vinos, variados postres, un cuidadoso servicio, y la posibilidad de contemplar las mejores puestas de sol de la isla desde su gran terraza abierta al mar. Por eso, Brunelli's es conocido por tener la mejor carne a este lado del Atlántico: en Puerto de la Cruz, al norte de Tenerife.