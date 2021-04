Más de 250 empresas vinculadas al sector en las Islas apoyan #salvemoselTURISMOcanario

En total, a día de hoy, son 266 las organizaciones que se han sumado a la iniciativa a través de la web www.salvemoselturismocanario.com y que están relacionadas directa o indirectamente con el sector turístico, que genera en el Archipiélago el 35% de la riqueza (PIB) y que emplea al 40% de la población activa.

Del total de empresas, entidades, asociaciones u organizaciones de diversa índole, la mayoría (101) son establecimientos alojativos, muchos de ellos afectados especialmente por la asfixia económica a la que están sometidos, en concreto por el pago de tributos de servicios que en muchas ocasiones no se prestan, como la tasa de residuos, que responde al principio de equivalencia, y que en muchos municipios se sigue cobrando igual que cuando el establecimiento estaba abierto o a pleno rendimiento y altas ocupaciones.

En ese sentido, la iniciativa se presentó el pasado 9 de marzo con la campaña ¡Vengo a cobrar!, dentro de la cual se ha desarrollado una especie de barómetro denominado Cumpliómetro 2021, una herramienta viva que permite visualizar las medidas adoptadas por cada ayuntamiento para rebajar la presión fiscal que soportan las empresas turísticas durante esta etapa de pandemia.

Con el objetivo de ser transparentes, la herramienta recoge datos de los municipios en los que las patronales tienen asociados, por lo que no están representados todos los ayuntamientos canarios. El objetivo del Cumpliómetro 2021 es, por una parte, visibilizar qué consistorios se han significado con exoneraciones y bonificaciones tributarias al sector turístico y, por otra parte, ser una herramienta que motive a hacer lo mismo a aquellos otros ayuntamientos que aún no hayan adoptado medidas de este tipo.

A día de hoy, y según los criterios consensuados entre todas las patronales a la hora de catalogar las acciones realizadas por los ayuntamientos y que se pueden consultar en este enlace https://salvemoselturismocanario.com/cumpliometro/, tan solo las corporaciones locales de Adeje, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz, Las Palmas de Gran Canaria y Antigua cuentan con semáforo verde, aquellas que han aprobado para el ejercicio 2021 medidas de alivio fiscal de impacto en la cuenta de resultado de las empresas turísticas, como la rebaja de la tasa de basura, el IBI o el IAE, entre otros impuestos y tasas de impacto para la cuenta de resultados de las empresas turísticas.

En el color ámbar se sitúan 12 de los 47 municipios referidos en el Cumpliómetro 2021. Son aquellos que adoptaron medidas durante 2020 pero no continuaron su aplicación este año, igual o más difícil para los equilibrios financieros de las empresas, o que han rebajado tributos de menor impacto para la cuenta de resultados del sector en este 2021. Son los siguientes: Yaiza, Tías, San Bartolomé, Arrecife, Tejeda, San Bartolomé de Tirajana, Mogán, San Sebastián de La Gomera, Alajeró, Barlovento, Garachico y Arona.

Finalmente, en color rojo están los 29 municipios restantes: La Oliva, Pájara, Puerto del Rosario, Haría, Teguise, Tinajo, Telde, Santa Lucía de Tirajana, Agaete, Valle Gran Rey, Hermigua, Tazacorte, Santa Cruz de La Palma, Los Llanos de Aridane, Fuencaliente, Breña Baja, Vilaflor, Santiago del Teide, San Miguel de Abona, Los Realejos, La Orotava, Güímar, Guía de Isora, Granadilla de Abona, Buenavista del Norte y Arico.

El Cumpliómetro 2021, al igual que la propia campaña '¡Vengo a cobrar!', no es un chantaje a las administraciones locales; su objetivo no es otro que realizar un ejercicio de transparencia que sirva de ejemplo para aquellas corporaciones que aún no han adoptado medidas al respecto. La herramienta está viva y podrá irse completando con la suma de las medidas que adopten todos los ayuntamientos canarios, los cuales podrán comunicar directamente a través de la web de esta iniciativa sus novedades sobre bonificación o exoneración de tasas y otros impuestos a las empresas turísticas.