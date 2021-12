Turismo de Canarias desarrolla una estrategia para captar al turista 'silver' de larga estancia y duplicar su facturación

La consejera de Turismo, Yaiza Castilla, y el director de Proyectos de Comunicación y Marketing de Turismo de Islas Canarias, Alberto Ávila, presentaron esta estrategia, que gira en torno al concepto comunicativo 'Take a life break in the best climate of the world' ('Date un respiro en el mejor clima del mundo').

El visitante 'silver plus' es uno de los tres segmentos de turistas de larga estancia, junto con los trabajadores remotos y el turismo deportivo profesional, a los que Turismo de Canarias destinará en 2022 un presupuesto global de 1,5 millones de euros "que refleja una apuesta de diversificación que no tiene precedentes", tal y como afirmó la consejera.

En particular, el turismo 'silver plus' contará con una dotación de al menos de 500.000 euros el año que viene, si bien ya en 2021 se ja comenzado la ejecución de acciones de posicionamiento, con un presupuesto adicional en torno a los 250.000 euros para el presente mes de diciembre.

"Ya hemos comenzado a posicionarnos en la mente del consumidor potencial y desde ayer el mercado español está recibiendo los primeros impactos dirigidos a los turistas 'silver plus', en una acción muy capilar que llegará a todas las provincias del país y que este domingo tendrá un segundo impacto potente que busca situar a Canarias como el destino idóneo de larga estancia para estos viajeros", explicó la consejera.

"Estamos decididos a trabajar intensamente segmentos nicho de alto interés para la marca Islas Canarias por su nivel de gasto y por su larga estancia, que proporcionan una menor dependencia de la conectividad aérea y un consumo de recursos más sostenible, además de una facturación turística mayor y mejor distribuida para conseguir un destino más soberano", añadió Castilla.

La consejera señaló que la economía sénior supone el 25% del PIB en Europa y más del 45% del consumo mundial, por lo que los expertos la definen como un nuevo motor económico. Además, la Organización Mundial del Turismo (OMT) calcula que la población de 60 años en adelante llegará a realizar más de 2.000 millones de viajes internacionales en 2050, por lo que "Canarias debe ser un destino prioritario para estas personas, se trata de una oportunidad de desarrollo económico y social que el destino no puede perder", aseguró Castilla.

De hecho, el archipiélago ya cuenta con unas cifras considerables en llegada de turistas sénior, que en 2019 representaron 4.514.000 personas, un 34% del total de los visitantes que recibió el archipiélago. Una cuota de mercado que es aún mayor si se hace referencia a la facturación que representa, pues este turista se caracteriza por un mayor gasto. En 2019, generó 5.360 millones de euros de facturación, un 35,52% del total de la cifra de negocio del turismo en Canarias.

"Pero, claramente, creemos que este es un segmento con bastante mayor recorrido; no tanto en número de turistas, sino en las posibilidades que ofrece de estancias largas", prosiguió Castilla. Con la nueva estrategia puesta en marcha, Turismo de Canarias persigue mejorar las cifras de turistas 'silver plus' o de larga estancia, que ya reciben las islas. En 2019, el año previo a la pandemia, llegaron 131.600 visitantes pertenecientes a este segmento, cuya estancia media fue de 49,58 noches y su facturación anual, de 383 millones de euros.

El objetivo del plan de acción es que a medio plazo el número de turistas 'silver plus' que vengan a Canarias sea de 200.000 anuales, es decir, un aumento de alrededor del 50%. Además, con la colaboración del sector privado en el desarrollo de un producto acorde a los 'silver plus' se pretende alargar su estancia media y, por lo tanto, aumentar así su facturación anual, que pasaría de 383 millones de euros a más del doble, 770 millones de euros.

El turista 'silver plus'

El turista 'silver plus' que ya escoge Canarias como su destino vacacional lo hace por su pertenencia a Europa, por el entorno ambiental, los paisajes, la gastronomía y la red de senderos, así como por la oferta comercial y cultural. Su estancia media es de 50 días, frente a los nueve días del conjunto de visitantes. Además, gasta por viaje un promedio de 2.907 euros, frente a los 1.137 euros del resto.

Un 80% de los visitantes 'silver plus' no contratan su viaje a través de un paquete turístico, sino que mayoritariamente compran el vuelo directamente a la compañía aérea (un 73%) y reservan su estancia con el alojamiento (54,1%).

Además, se trata de un turista que viaja en pareja, visita más de una isla y es un gran repetidor del destino; de hecho, sus visitas anteriores le sirven para organizar mejor su viaje. Además, el visitante 'silver plus' se encuentra por encima de la media a la hora de recorrer las islas por su cuenta, visitar bodegas, mercadillos, museos y degustar gastronomía canaria.

El plan de acción

El plan de acción para la categoría de turismo 'silver plus' emplea diversas herramientas que permiten abordar a este cliente sin envejecer la imagen del destino, tal y como explicó el director de Proyectos de Comunicación de Marketing de Turismo de Islas Canarias, Alberto Ávila. "Se desarrollarán campañas masivas que no centren el target en la edad, sino en las ventajas del destino para largas estancias", explicó Ávila.

"El objetivo es generar contenido periodístico de marca sobre el destino, su estilo de vida desenfadado y amable, las ventajas de tener el mejor clima del mundo durante todo el año y la garantía de contar con seguridad personal y sanitaria", añadió el director de Proyectos de Comunicación.

La estrategia pretende, además, vincular la propuesta de valor de Islas Canarias para esta categoría a la información afín que se publique en los medios periodísticos de cabecera de los principales mercados mediante campañas de contenidos de valor patrocinados.