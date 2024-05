El PSOE califica de "claro retroceso" la decisión del Gobierno canario de revocar el Catálogo de símbolos franquistas en Canarias

La diputada socialista ha mostrado la "sorpresa negativa" por parte del Grupo Socialista ante la decisión del Ejecutivo autonómico de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) de "hacer lo que le pide" el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de revocar la aprobación del documento, que incluye 79 vestigios de la dictadura franquista que deben ser retirados de la vía pública. "Nos sorprende que hagan lo que le pide Bermúdez ante una cuestión ante la que lo que se debe hacer es resolver lo que dice la ley".

Para López Landi, el Gobierno canario, sustentado por CC y PP, se "suma" con esta decisión a la "ofensiva de la derecha" en contra de la preservación de la memoria histórica y la dignidad de las víctimas, "y lo hace además en una comunidad autónoma que se ha caracterizado por conseguir siempre el consenso de administraciones públicas de colores políticos distintos en estos temas. "Pretenden invisibilizar a las víctimas del franquismo".

Desde el Grupo Socialista aseguran que el paso dado por el Gobierno canario es un claro retroceso, porque "no sólo ha incumplido" sus obligaciones de actualizar progresivamente el Catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Canarias, conforme a la programación y estructuración por municipios e islas establecidas, sino que ahora abre expediente de revocación del Catálogo inicialmente aprobado en 2022, que incluye los símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

En este sentido, López Landi recuerda que la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 por el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres mandata a las administraciones públicas a desarrollar, con el objeto de preservar en la memoria colectiva los desastres de la guerra y de toda forma de totalitarismo, todas aquellas medidas destinadas a evitar que las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el golpe de estado, la guerra y la dictadura, puedan volver a repetirse.

El Gobierno del Pacto de las Flores firmó en su momento un convenio con la Universidad de La Laguna (ULL) para desarrollar los contenidos previstos en la Ley de Memoria Histórica de Canarias y la realización de este Catálogo, elaborado por profesionales que ya habían finalizado dichos contenidos, y presentado incluso el Catálogo de Las Palmas de Gran Canaria.

Entre estas medidas, ocupan un lugar principal las medidas precisas sobre los símbolos públicos, que deben tener como finalidad el encuentro de la ciudadanía en paz y democracia y nunca una expresión ofensiva o de agravio, que justifica la necesaria supresión de elementos de división entre la ciudadanía.

También destaca que, en el marco de una cultura de derechos humanos, la exaltación, enaltecimiento o apología de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, condenados por el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de fecha 17 de marzo de 2006, supone en todo caso un evidente menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, que es obligado combatir en respeto y preservación de su dignidad, como un ejercicio necesario de recordarlas y honrarlas.

Además, todo ello es una exigencia desde diversas instancias de protección de los derechos humanos en el orden internacional, como el informe del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias de 2014; el informe del relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; la resolución del Parlamento europeo del 25 de octubre de 2018 sobre el auge de la violencia neofascista en Europa, y la resolución de esta misma institución de septiembre de 2019, sobre la importancia de la memora histórica europea para el futuro de Europa.

"Esperemos que cuando llegue el nuevo Catálogo, compartamos todos que hay que eliminar los vestigios franquistas, porque si no, estaríamos hablando de otra cosa", añadió.