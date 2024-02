El PSOE califica de "nefasta" la gestión del Gobierno canario en la huelga del personal del Instituto de Medicina Legal de Tenerife

Cabrera intervino en una comparecencia solicitada por el Grupo Socialista sobre la situación del Instituto de Medicina Legal de Tenerife, con la presencia de parte del personal del organismo en el Parlamento canario, donde recriminó a la consejera regional que no se haya reunido con los trabajadores después de 49 días desde que se anunciara el preaviso de huelga.

La diputada socialista recordó la situación a la que se enfrenta la plantilla, como unas instalaciones que se han quedado pequeñas; una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que también es insuficiente; unas medidas organizativas "manifiestamente mejorables", y un clima laboral "en el que se ha quebrado la confianza entre dirección y empleados".

Para Cabrera, esto supone consecuencias en la prestación del servicio público, como las judiciales por dilaciones en los procedimientos; familias que esperan días o semanas "para enterrar a sus seres queridos", y consecuencias para los derechos fundamentales, como la encarcelación de dos adolescentes en una prisión de adultos a la espera de una prueba pericial.

Además, preguntó a la consejera el motivo por el que se cesó al anterior director general tras reunirse con el comité de huelga, y si están relacionados el cese y los acuerdos alcanzados con dicho comité de huelga.

Cabrera reiteró la "nefasta" gestión en esta huelga, con unos servicios mínimos superiores a los acordados para la huelga de justicia del pasado año, así como la paralización de las autopsias por la falta de formol y la adquisición de una ortopantomografía para las pruebas de los menores migrantes no acompañados "que está todavía dentro de la caja". "No sabemos dónde la van a ubicar, porque el único espacio plomado es la sala de autopsias, que está saturada y no es apta para esta atención".

En este sentido, apuntó que esta máquina no se ha sacado a licitación, por lo que se desconoce si se ha adquirido mediante declaración de emergencia. "Sin embargo, casualmente, el pasado viernes, ustedes sacan a licitación otra ortopantomografía para Las Palmas. ¿Por qué ese segundo aparato no está acogido a la declaración de emergencia si es para lo mismo?".

Batería de medidas

La diputada socialista animó al Gobierno canario a poner en marcha medidas para contar con un nuevo centro, la actualización de la RPT y la dotación de plazas en el presupuesto, así como convocar los procesos colectivos correspondientes, pero también reclamó soluciones "a corto y medio plazo" que busquen revertir la compleja situación en la que se encuentra el IML de Tenerife.

Estas propuestas también incluyen la creación de una unidad de valoración integral de menores migrantes no acompañados, y establecer un protocolo de almacenamiento de cadáveres, además de reunirse con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para agilizar la recepción de cuerpos por los ayuntamientos cuando nadie los reclame. Además, propuso un plan de residuos para los centros de Tenerife y La Gomera.

"A estas alturas, ya no cabe echar balones fuera, ni mirar para otro lado, ya no caben excusas ni responsabilizar a otros, a estas alturas ya llegamos tarde", añadió.