Hernández: "El Gobierno de CC y PP ha generado un panorama dantesco con la discriminación sin precedentes de Lanzarote y Fuerteventura"

Canarias/ El diputado del Grupo Parlamentario Socialista por Fuerteventura Manuel Hernández ha acusado al Gobierno de Canarias este miércoles [24] en el Pleno de la Cámara regional de generar un "panorama dantesco" con la discriminación "sin precedentes" de Lanzarote y Fuerteventura por no aprobar la bonificación al combustible como sí ocurre con las denominadas islas verdes, El Hierro, La Palma y La Gomera.

Hernández intervino en una interpelación del Grupo Socialista a la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea sobre las medidas a adoptar por el Gobierno de Canarias para extender la bonificación al precio final del combustible a las islas de Fuerteventura y Lanzarote, en la que hizo hincapié del apoyo socialista a la bonificación del combustible en 20 céntimos por litro en las islas verdes, pero sin entender el motivo de no extenderla al resto. "Este proceder es inaceptable y genera agravios comparativos entre las islas no capitalinas".

En este sentido, recordó la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Socialista en la Cámara regional para extender estas bonificaciones de forma proporcional a Fuerteventura y Lanzarote, cuantificando las mismas en al menos un 40% de las previstas para las islas verdes, que fue rechazada por los grupos que apoyan el Gobierno y por VOX.

El diputado socialista calificó de un "ejercicio lamentable" que Coalición Canaria plagiara esta iniciativa en febrero, pero con el condicionante de elaborar un estudio que verificara si las condiciones de mercado justificaban la extensión de las bonificaciones aplicadas a las islas verdes. "Luego la consejera habló de la creación de un observatorio de precios, y nos preguntamos que para qué, si se dispone ya del Instituto Canario de Estadística y el ISTAC".

Para Hernández, la intención del Gobierno canario es "ganar tiempo" para que transcurra el año, decaiga la bonificación a las islas verdes y "desaparezca" el problema.

Además, criticó que el Gobierno canario agravie a los habitantes de Fuerteventura y Lanzarote y que tampoco sean "capaces de velar" para que la bonificación de 20 céntimos llegue de forma efectiva a los bolsillos de la ciudadanía de El Hierro, La Gomera y La Palma. "Más de cuatro meses después de solicitarlo, Fuerteventura y Lanzarote sufren una discriminación sin precedentes, y eso es responsabilidad del gobierno de CC y PP".

El diputado socialista recordó que Fuerteventura y Lanzarote pagan el combustible más caro de toda Canarias, y que este Gobierno ha creado en nueve meses una "tercera insularidad", para convertir a la ciudadanía de estas islas en canarios y canarias de peor derecho que el resto.

Hernández reclamó al Gobierno canario "abandonar las excusas" y no generar una Canarias "a tres velocidades", además de pedirles que apliquen políticas para paliar la "doble insularidad" para todas las islas capitalinas y que "no marginen" a Lanzarote y Fuerteventura.

"Les exigimos que no traten como ciudadanos de tercera a los majoreros y majoreras, a los conejeros y conejeras; les exigimos una vez más que apliquen la bonificación al combustible en favor de los estudiantes, las trabajadoras y trabajadores, los jubilados y jubiladas, las empresas, los autónomos de Fuerteventura y Lanzarote, y que .apliquen esta medida no caprichosa, sino equilibrada y ponderada, porque los canarios y canarias de las islas orientales no son de peor derecho que los del resto de las islas", añadió.