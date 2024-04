NC-BC cree que el acuerdo para la distribución de los menores migrantes "no es el idóneo, pero da seguridad"

Canarias/ Luis Campos pide "altura de miras" al Congreso de los Diputados y al resto de los territorios para concretar y hacer realidad el acuerdo ultimado.

El portavoz parlamentario de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, al término hoy de la una reunión del pacto migratorio, cree que el acuerdo ultimado, ayer lunes entre el Gobierno canario y el Ejecutivo estatal para la distribución obligatoria de los menores migrantes no acompañados entre todos los territorios del Estado, "no es el idóneo, pero da seguridad" al Archipiélago y al resto de las comunidades. El diputado canarista pidió "altura de miras" al Congreso de los Diputados, fundamentalmente a los dos grupos mayoritarios (PSOE y PP) y al resto de los territorios para concretar y hacer realidad el acuerdo ultimado.



Luis Campos se pronunció así al término del encuentro desarrollado entre los portavoces parlamentarios y el Ejecutivo en el Parlamento para analizar el resultado de la reunión de la bilateral Canarias-Estado, que se volverá a reunir, dentro de 15 días, para definir si el acuerdo se tramitará, en las Cortes Generales, vía real decreto ley o una proposición de ley

"Nos acercamos al final de un camino que hace algunos meses parecía que era imposible", declaró el portavoz de NC-BC. Sin embargo, el documento concluido entre ambas administraciones, para Luis Campos, "no es el idóneo" aunque es "mucho mejor que la situación que teníamos".

Desaparecen las incertidumbres, agregó, sobre la capacidad de acogida y tutela de Canarias, sobre la preservación de los derechos de los menores migrantes no acompañados y la corresponsabilidad de todas las comunidades. Es un texto, remarcó, que viene "a dar seguridad, garantía y, a grandes rasgos, responde a las demandas que desde Canarias veníamos haciendo".

NC-BC se decanta por la elaboración y tramitación de un real decreto ley pero la formulación legislativa final decidida, tal y como puntualizó, "no puede ser el obstáculo". Recordó que llegar a este momento "ha costado muchísimo", como para ahora discutir que una vía es más rápida (decreto ley) que la otra (proposición de ley).

En opinión de Campos, hay un elemento más importante a definir, la asignación de la tutela de manera inmediata a un territorio y que sea el Estado el que financie y se responsabilice en ese intermedio, con independencia de la guarda y custodia que asume Canarias u otro territorio de primera acogida.

Para el portavoz parlamentario canarista, a partir de este momento, debe primar la altura de miras de los partidos políticos en el Congreso de los Diputados, fundamentalmente los dos mayoritarios (PSOE y PP), y en cada una de las comunidades. "Hoy nos ha tocado a nosotros. Hace años era Andalucía y podrán ser otros", después.

Con este acuerdo para la distribución obligatoria de los menores migrantes no acompañados y la capacidad de acogida de cada uno de los territorios, Luis Campos hizo hincapié en que se busca una solución de "fondo pensando siempre en los menores, pero también en la solidaridad y atendiendo a las necesidades de cada uno" de los territorios del Estado.