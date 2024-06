López Aguilar: "Hay partidos políticos que no dedican ni una sola palabra a explicar a la ciudadanía lo que está en juego, que es una Europa social o en involución"

"Estamos hablando de Europa. Hay partidos políticos que no están dedicando ni una sola palabra a explicarle a la ciudadanía lo que está en juego, que es una Europa social o de involución en derechos y libertades".

López Aguilar advirtió que tan solo queda una semana para "estar votando" por el Parlamento europeo, y que las y los socialistas tienen "absolutamente claro" que la elección es dirimente. "O votas una Europa unida, una Europa social, una Europa con derechos y libertades, una Europa con empleos estables, con salarios justos y condiciones de trabajo dignas y con un pilar social fuerte, que sea capaz de marcar la diferencia en el mundo globalizado, particularmente en el continente africano, o votas una Europa fragilizada y una Europa en involución".

"La otra opción es una Europa en retroceso de derechos, una Europa irrelevante e inane, que es la Europa a la que nos conduciría la derecha aliada con la extrema derecha, que quiera reventarla por dentro. Por tanto, la elección es muy clara", añadió.

Para el eurodiputado, el PSOE se dirige por el contrario a todos y todas los que crean que Europa "nos ha mejorado, que Europa complementa a nuestra ciudadanía como canarios, canarias y como españoles y españolas, y que Europa sigue siendo promisoria".

En este sentido, subrayó la importancia que tiene en las comarcas agrícolas y del norte de Canarias el mensaje sobre una Europa cohesiva y garante de solidaridad, y particularmente de una política agrícola que garantice la sostenibilidad y la rentabilidad del sector agroalimentario, que no es incompatible con la Europa verde, sobre la que afirmó que es "absolutamente inaplazable".

Para el candidato socialista, una economía descarbonizada no solamente no está en contradicción con el sostenimiento de los productores agrícolas y ganaderos y del sector pesquero, sino al contrario, "es absolutamente una condición imprescindible para que podamos garantizar el sostenimiento del sector primario".

"Porque, de otro modo, en una Europa devastada por el calentamiento global, en una Europa que no sea capaz de descarbonizar su economía, no habrá futuro. Y ese es un mensaje relevante para la gente joven, que también está convocada a votar en esta urna del próximo 9 de junio".