IUC insta en la necesidad de tomar medidas urgentes en Vivienda

Canarias/ La formación insiste en que las acciones propuestas desde el Gobierno Canario no atienden al grave problema que tienen las islas.

Los Canarios y las Canarias encuentran enormes dificultades para acceder a una vivienda. El alquiler de una vivienda se sitúa en el mejor de los casos por encima del 30% de los salarios medios, pero puede llegar a suponer más del 50% en las zonas tensionadas, que son precisamente los espacios donde se concentra la oferta de empleo. Y por otro lado el acceso a una vivienda en propiedad se percibe como algo imposible, dados los precios del m2 de vivienda construida, que han sufrido un notable incremento en los últimos años arrastrados por la compra de vivienda por parte de extranjeros.



La gravedad del problema de la vivienda en Canarias es de tal magnitud, que el Gobierno de Canarias ha declarado la "Emergencia habitacional". Es decir, que es

un problema extremadamente grave que está sufriendo la población ahora mismo y en consecuencia necesita de soluciones urgentes. Desde IUC consideramos, sin embargo, que las acciones que se proponen desde el gobierno no atienden la "emergencia" del problema, puesto que necesitan años para ser efectivas,

(construcción de viviendas desde la iniciativa privada, o regulación de la vivienda vacacional con un periodo de carencia mínimo de 5 años) y que por lo tanto no solo no resuelven el problema, sino que lo agravan. Y es que además el gobierno de Canarias da la espalda a la posibilidad de poner en marcha medidas con un carácter más inmediato como la declaración de zonas tensionadas que le permite la Ley de Vivienda

Sin embargo, en Canarias existen unas 211.000 viviendas vacías. IUC considera necesario desarrollar urgentemente; una política adecuada de incentivación del

alquiler (con las garantías necesarias para los arrendadores) podría aliviar de forma rápida la situación. Además, parte de estas viviendas son de titularidad pública (en manos del SAREB) y deberían incorporarse de manera inmediata a la oferta de alquiler social.

Los salarios medios son bajos en el Archipiélago los segundos por la cola en el estado español, y los alquileres son altos. Los y las trabajadoras tienen muy difícil

acceder a una vivienda y llegar a fin de mes, los jóvenes tienen casi imposible emanciparse, ... Ante la Emergencia Habitacional se precisan acciones urgentes de

eficacia inmediata, el Gobierno tiene mecanismos para limitar los precios de los alquileres y los debe poner en marcha ¡YA!

Desde IUC consideramos que es fundamental para la población canaria que las soluciones inmediatas al problema de la Vivienda en Canarias constituyan un tema

central del debate de las elecciones europeas y comprometan a todas las Administraciones europeas, estatales y canarias en su resolución.