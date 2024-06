NC-BC censura la irresponsabilidad de Candelaria Delgado con la crisis de la acogida de menores migrantes

Canarias/ Santana exige a Madrid que disponga de las instalaciones de Defensa para el acogimiento y reclama el compromiso "real" del PP con el acuerdo de los gobiernos estatal y canario.

La parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Natalia Santana censuró la irresponsabilidad de la consejera de Bienestar Social de CC en el Ejecutivo, Candelaria Delgado, con la crisis de la acogida de los menores migrantes no acompañados que afronta el Archipiélago. La diputada canarista exigió a Madrid que disponga de las instalaciones del Ministerio de Defensa para el acogimiento de estos jóvenes para evitar las "carpas de la indignidad" anunciadas por el jefe del Ejecutivo de las derechas canarias, Fernando Clavijo. Al PP le reclamó un "compromiso real" para cumplir el acuerdo entre los gobiernos del Estado y de Canarias para la distribución de los niños entre todas las comunidades españolas.



Natalia Santana calificó como "graves" las declaraciones de la responsable canaria en materia de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. "Inadmisible", recriminó, que Candelaria Delgado compare la crisis para la acogida de los menores migrantes que afronta Canarias con una guerra.

Recordó que NC-BC firmó en octubre del año pasado, junto con el Gobierno canario y el resto de los grupos parlamentarios salvo, el pacto migratorio. Entre otros compromisos adquiridos, tal y como recordó, está el "concienciar" a la población con "responsabilidad para evitar la amplificación" de los discursos xenófobos. Sin embargo, "nos encontramos" con unos planteamientos de Delgado para los que "no hay justificación alguna que excuse esta irresponsabilidad", advirtió la portavoz parlamentaria en políticas sociales.

La diputada canarista puso en valor el principio de acuerdo, anunciado a comienzos de la semana pasada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; con el Gobierno de Canarias sobre el texto de la modificación de la ley de extranjería, que permitirá el reparto obligatorio entre todos los territorios del Estado de los 5.900 menores migrantes no acompañados, que tutela en la actualidad el Archipiélago en solitario.

Consideró que, "si hay voluntad y compromiso" de todos los grupos en las Cortes Generales, "en especial" del PP y las comunidades gobernadas por los mismos; la solución estará en marcha en el más breve espacio de tiempo posible. "Necesitamos el cumplimiento de ese preacuerdo, que se materialice" la modificación de la ley de extranjería "lo antes posible" y el "compromiso, en especial", del PP, insistió.

En paralelo, Nueva Canarias-BC demanda de Madrid medidas estructurales de apoyo. El Ministerio de Defensa, según Natalia Santana, tiene que "ceder o poner a disposición" del Archipiélago las instalaciones disponibles. "No podemos permitir", como asegura Fernando Clavijo, que se les instalen en carpas o en campamentos, denunció. Son infraestructuras "indignas para preservar el interés superior del menor", protegido en la normativa canaria, estatal e internacional, indicó la parlamentaria del grupo canarista progresista.

