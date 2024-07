Bermúdez: "Debemos limitar la compra de vivienda por parte de capital extranjero para poder facilitar el acceso a la población de nuestras islas"

Santa Cruz de Tenerife/ El diputado de Coalición Canaria asegura que "el Gobierno de Canarias ha solicitado un informe a los servicios jurídicos sobre la viabilidad de una reforma legislativa que permita limitar la compra de viviendas por parte de ciudadanos extranjeros". El diputado del Grupo Canario Nacionalista (CCa), José Manuel Bermúdez, ha preguntado en la comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior sobre el número de ciudadanos europeos que se han trasladado a vivir a las islas en los últimos diez años y están empadronados en Canarias.



Según Bermúdez, la condición de región ultraperiférica y de territorio fragmentado y limitado, nos obliga a abrir el debate sobre el crecimiento poblacional, "un debate complejo que nos debe interesar de manera especial y, de hecho, es uno de los puntos clave si queremos abordar con seriedad las diferentes opciones de crecimiento para el futuro".

Bermúdez recordó que más allá del debate sobre la inmigración irregular que está entre los temas principales del debate público, hay otro tipo de población en la que deberíamos poner también el foco, y es la que viene de Europa.

El diputado nacionalista ha detallado que, según las estadísticas del INE, en 2022 estaban empadronados en Canarias 127.166 ciudadanos de países pertenecientes a la UE, un 5,7 por ciento. "No es un número apreciable, aunque hay que tener en cuenta que todo apunta a que el crecimiento en estos dos años ha sido significativo", señaló.

En su opinión lo destacable es que, si tomamos en cuenta las estadísticas del Decanato de Registradores de la Propiedad de España que se publicaron hace unos meses, "los extranjeros compraron el 33,5% de las viviendas vendidas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife desde 2012 hasta 2023".

En base a estas cifras, Bermúdez destacó que "en los últimos 11 años, una de cada tres viviendas de la provincia tinerfeña ha ido a parar a manos de foráneos que, a la luz de las cifras, no residen todos aquí, pero sí influyen en nuestro bienestar".

El diputado de Coalición Canaria aseguró que la compra de vivienda por ciudadanos de la Unión Europea extranjeros la lideran alemanes e italianos, a los que siguen los belgas. Asimismo, hizo hincapié en más datos recientemente publicados y que hablan de que "Canarias concentra el 26,1% de la inversión inmobiliaria extranjera, duplicando casi al conjunto de España, donde es del 14%".

El también alcalde de Santa Cruz de Tenerife insistió en que "o los extranjeros que compran un tercio de la vivienda en Canarias no son todos residentes, o los residentes extranjeros, especialmente de la UE, que compran vivienda en Canarias acumulan un número importante de inmuebles".

En este sentido, declaró que "cualquiera de los dos supuestos debería ser objeto de análisis y preocupación porque la emergencia habitacional que vivimos hace que haya una inquietud real en la sociedad canaria por el crecimiento poblacional asociado a la vivienda".

Ante estos hechos, José Bermúdez afirmó que "es evidente que tenemos que limitar esa compra de vivienda por parte de extranjeros, principalmente de la UE, con un poder adquisitivo más alto, que acumula inmuebles y contribuye a elevar los precios haciéndolo inaccesible para los canarios".

En esta línea, el diputado del Grupo Canario Nacionalista recordó que el Gobierno de Canarias ha solicitado un informe a los servicios jurídicos sobre la viabilidad de una reforma legislativa que permita limitar la compra de viviendas por parte de capital extranjero en las islas. "Y sabemos que, aunque el primer impulso de la Unión Europea es decir que no, esta es una situación excepcional y como tal hay que abordarla", aseguró.

A juicio del diputado de Coalición Canaria, "nos encontramos en un escenario cada vez más insostenible por el desorbitado precio de las viviendas y la amenaza de que la situación se agrave si no se adoptan nuevas medidas correctoras, por eso Europa tiene la obligación de responder a esta situación", concluyó Bermúdez.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)