Canarias, a 31 de mayo de 2018. Coalición Canaria- Partido Nacionalista Canario "se abstendrá por sentido de Estado" en la votación de la moción de censura presentada por el Partido Socialista contra Mariano Rajoy. Así lo ha anunciado en su turno de réplica en la Cámara Baja la diputada Ana Oramas, que agradeció a Pedro Sánchez el tono de su discurso a la formación nacionalista y le recordó que "a CC-PNC no nos preocupa que el PSOE gobierne el país y que usted sea presidente, lo que nos preocupan son sus compañeros de viaje".

La diputada nacionalista señaló durante su intervención que Coalición Canaria "siempre tendrá sentido de Estado, como hemos demostrado en el pasado, a pesar incluso del coste electoral". "Nos encontrará siempre en la defensa de los intereses de Canarias, en el respeto a la legalidad y de un modelo de Estado dentro de la Constitución", advirtió Oramas, quien trasladó al candidato a la presidencia "las dudas de mi formación política ante la incertidumbre de una elecciones generales que haga imposible en esta legislatura la aprobación del Estatuto de Autonomía, del Régimen Económico y Fiscal (REF) y de un nuevo sistema de financiación autonómica para Canarias". En cualquier caso, Ana Oramas confirmó que CC-PNC, a pesar de su abstención en la votación de mañana, "le tenderá la mano si finalmente es elegido presidente".

Durante su primera intervención de la mañana, la diputada nacionalista se había mostrado especialmente dura con la corrupción y la gestión del Partido Popular al recordar que "la corrupción en este país no se va a terminar con mociones de censura, sino con justicia ejemplar. La Justicia está funcionando, aunque el PP esté en el poder". "Contra la corrupción hay que hacer leyes y mecanismos preventivos, no censuras políticas. Eso sólo es demagogia electoral", advirtió Oramas, quien advirtió que "Rajoy quería esperar un año y medio, porque creía que durante ese tiempo mejoraría la imagen de su partido. No ha entendido que el daño causado no es a la imagen PP, sino a la de nuestra democracia".

La diputada canaria aseguró durante su intervención que "hay gente que dice que España está enferma. Pero no es verdad; la que está enferma es la política". "Yo he venido a esta cámara a trabajar por el futuro de los ciudadanos de mi tierra, de Canarias, y de toda España. Y cuando hablo con ellos me preguntan por el futuro de sus pensiones, por las ayudas a la dependencia que no llegan, por la manera de conseguir un empleo y un salario digno", explicó Ana Oramas, para quien los ciudadanos "están esperando que hagamos cosas por ellos, y nos pasamos la vida haciendo cosas por nosotros mismos".