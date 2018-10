Melisa Rodríguez (Cs): "Canarias se ha convertido gracias a Ciudadanos en la primera comunidad autónoma que acaba con los aforamientos políticos"

En este sentido, Rodríguez ha asegurado que "es una buena noticia para Canarias y para todos los canarios que se haya aprobado tanto el Estatuto como el Régimen Económico y Fiscal (REF)".

Si bien, la diputada de Cs ha justificado la abstención de su grupo porque "el texto tiene luces y sombras", ya que "se han dado importantes pasos, pero se han mantenido privilegios que no tienen cabida en pleno siglo XXI", como "el de crear un órgano para coordinar el poder judicial, el de impedir la independencia y la pluralidad de los medios de comunicación públicos de las islas, o el mantener duplicidades, triplicidades y chiringuitos políticos".

No obstante, ha añadido que también tiene cosas buenas como "la separación al fin del REF de la financiación autonómica", hecho que permitirá "igualar a las islas con el resto del territorio peninsular", o "el fin de los aforamientos".

Aún así, ha lamentado que "el bipartidismo (PP y PSOE) y los nacionalistas (CC y NC) se hayan plegado para evitar el debate, y rechazar por sistema las enmiendas de Cs", ya que "el 70% de las 98 enmiendas que Cs ha presentado al Estatuto han sido rechazadas, algunas sin ni siquiera llegar a debatirse".

Por su parte, Ramírez ha explicado que "con este nuevo Estatuto de Autonomía también se mejora el sistema electoral canario, uno de los más injustos", si bien a juicio de Ciudadanos "no es una reforma ni valiente, ni ambiciosa", ya que "con 60 diputados es más que suficiente para mejorar la proporcionalidad y la representatividad en las islas".

"Los canarios no entienden que se eleve a 70 el número de diputados", porque "digan lo que digan eso va a suponer un sobrecoste", ha afirmado el diputado de Cs, quien ha señalado que aún así "Ciudadanos se ha abstenido en este punto porque no va a ser quien bloquee un acuerdo que mejore la representación", si bien, ha criticado que "ni siquiera se haya permitido el debate de la propuesta que su formación registró, así como de otra alternativa que propuso Cs también en la comisión, para reformar el sistema electoral en las islas".

En definitiva, "tanto el Estatuto de Canarias, como el REF, suponen un paso importante para las islas", pero podría "ser mucho más ambicioso e incluir medidas que mejoren realmente la vida de todos los canarios", han concluido los dos diputados de Cs por Canarias.