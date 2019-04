El PSOE gana las elecciones con 123 escaños

Vox irrumpe como quinta fuerza en el Congreso de los Diputados, con 24 representantes, y por primera vez desde 1982 la ultraderecha se sentará en el hemiciclo.

Estas elecciones imprevisibles e históricas, con una altísima participación del 75,75% - la más alta desde 2004- dejan abierto el escenario de pactos ya que el ganador de esta noche electoral, Pedro Sánchez, necesitará para una investidura el apoyo, vía voto a favor o abstención, de Ciudadanos, partido con el que el PSOE suma una mayoría absoluta; o de Unidas Podemos, En Comú Podem y alguna fuerza independentista.

Así, en un fragmentado Congreso con 14 formaciones políticas, el PSOE sumaría 180 escaños con Ciudadanos y los mismos con Unidas Podemos, En Comú Podem y ERC, que se convierte en llave de Gobierno. Sánchez se queda a un escaño de no necesitar a ERC y JxCat si le apoyasen Unidas Podemos, En Comú Podem, PNV, Coalición Canaria, Compromís y PRC con los que sumaría 175.

El bloque formado por PP, Cs y Vox se queda muy lejos de alcanzar los 176 diputados que conforman la mayoría absoluta en unos comicios con ERC como sexta fuerza, con 15 escaños; seguido de Junts per Catalunya, que baja a 7.

El PNV llevará seis representantes a la Cámara Baja y Bildu, cuatro. El resto de partidos con representación son Navarra Suma y CC, con dos escaños cada uno; y Compromís y PRC, uno.

Sánchez no descarta ningún pacto ante el grito en Ferraz de "Con Rivera, no"

"Ha ganado el futuro y ha perdido el pasado. Esta es una gran democracia". Con estas palabras el líder del PSOE ha salido al balcón de Ferraz para celebrar su victoria al grito de "presidente, presidente" en una intervención en la que no ha querido mojarse con ningún pacto postelectoral a pesar de la petición a gritos que le han hecho los simpatizantes y militantes socialistas. "Con Rivera, no" y "sí, se puede" han sido las proclamas que se han oído en la sede, donde han querido dejar más que claro a Sánchez con quién quieren que pacte, en un 'sí' a Unidos Podemos y un 'no' a Ciudadanos.

El PSOE gana las elecciones once años después y crece en 37 diputados, siendo el único partido que supera la barrera de los 100 diputados como líder indiscutible de la izquierda. Se ha impuesto en estos comicios como primera fuerza en todas las comunidades excepto en el País Vasco, Cataluña y Navarra, y ha ganado también en feudos históricos del PP como Castilla y León, Murcia o Madrid, tiñendo el mapa de España de rojo socialista.

Mapa electoral

El 'resistente' Sánchez se apunta un tercer éxito político en su no tan larga carrera, tras salir de la tumba política para hacerse de nuevo con los mandos de Ferraz, ganar la primera moción de censura de la democracia y llevar al PSOE a volver a ganar unas elecciones en España.

Casado admite la derrota y la atribuye a la fragmentación de la derecha

Tras su mal resultado en estas elecciones, el líder del PP, Pablo Casado, se ha reivindicado como el "partido líder del centro derecha" y ha achacado a la fragmentación de ese espacio su histórica bajada de escaños. "El enfrentamiento de la derecha nos ha llevado a estos malos resultados", ha aseverado en su comparecencia en la sede nacional de Génova.

Casado ha dicho que "no elude" su responsabilidad y ha instado a Ciudadanos y Vox a "unirse" en una estrategia conjunta ante la inminencia de las elecciones municipales y autonómicas. Recibido con un aplauso de los militantes, se ha mostrado convencido de que el PP sabrá estar "a las duras y las maduras" y de que es un partido que se "crece ante las dificultades".

Pablo Casado: "El resultado ha sido muy malo"

El partido de Casado ha bajado hasta su mínimo histórico de 66 diputados y se ha quedado como segunda fuerza en la mayoría de comunidades, aunque en el País Vasco se ha quedado sin ningún representante y en Cataluña solo contará con uno.

Rivera da por hecho que PSOE y Podemos gobernarán

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dado por hecho que el PSOE gobernará con Podemos y los nacionalistas, lo que ha calificado de "mala noticia", aunque ha dicho que hay otra buena, que Ciudadanos hará una "oposición leal a la Constitución y acabará gobernando España".

"Sánchez e Iglesias van a formar Gobierno con los nacionalistas", se ha mostrado convencido el líder 'naranja', tras ganar 25 escaños con respecto a las anteriores elecciones y erigirse como "el partido que más se parece a España y el proyecto que más se parece a la sociedad civil española".

Ciudadanos sumaría con el PSOE para formar gobierno pero el líder del partido naranja parece que mantiene la puerta cerrada a la posibilidad de reeditar el pacto de "El Abrazo", como se conoce al acuerdo fallido que firmaron en 2016.

Iglesias tiende la mano a Sánchez para formar un gobierno de izquierdas

El líder y candidato de Podemos, Pablo Iglesias, ha tendido la mano para configurar junto a Pedro Sánchez un gobierno de coalición de izquierdas y ha asegurado que "quien no entienda que España es plurinacional, no entiende nada". A pesar de la pérdida de 29 escaños por parte de Podemos, Iglesias considera que se ha conseguido el objetivo de "frenar a la derecha y al trío de Colón" y paradójicamente ahora puede verse en un gobierno con 32 escaños mientras que no lo consiguió con los 71 que ganó en 2016.

Pablo Iglesias: "Es un resultado suficiente para frenar a la derecha y construir un gobierno de coalición de izquierdas"

Podemos ha perdido la representación con la que contaba en la actual legislatura en comunidades como Castilla-La Mancha, Castilla y León o Extremadura, y en general ha caído en todas las autonomías.

De sus antiguas confluencias, En Marea en Galicia y Compromís en Valencia, la primera se ha quedado sin representante y la segunda contará con un diputado en la próxima legislatura.

​Abascal: "Vox ha venido para quedarse"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha sido uno de los primeros en comparecer esta noche electoral para señalar que la entrada de su partido en el Congreso con 24 diputados es "solo el principio" y ha asegurado: "Vox ha venido para quedarse".

"Os dijimos que empezábamos una reconquista y eso es justo lo que hemos hecho", ha clamado Abascal en su intervención ante los simpatizantes y afiliados del partido congregados en la plaza madrileña de Margaret Thatcher, próxima a Colón.

Santiago Abascal: "Os dijimos que iniciábamos una reconquista y lo hemos hecho"

La jornada electoral deja otros titulares como el vuelco en el Senado, con un PSOE que arrebata al PP el control de la Cámara Alta con una mayoría absoluta al alcance y las caras nuevas en el Congreso como Adolfo Suárez Illana, Pablo Montesinos y Edurne Uriarte, que contrastan con las que no llegan a entrar- el torero Miguel Abellán y tres militares de Vox- incluso las que salen, como el dirigente del PP, Javier Maroto, que se queda sin escaño.

A partir de este lunes se juega otro partido, el de las alianzas que necesitará Pedro Sánchez para seguir durmiendo en La Moncloa.