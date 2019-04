Rosell celebra el resultado en Canarias y aplaude la participación: "La ciudadanía ha votado un gobierno de progreso"

"He felicitado a Elena Máñez y ella a mí ella también", aseguró Victoria Rosell sobre la candidata del PSOE por Las Palmas. "Creo que ambas hemos tenido un buen resultado y hemos revalidado los dos escaños que teníamos por Las Palmas y el escaño que teníamos por Tenerife", añadió Rosell refiriéndose a Meri Pita y a Alberto Rodríguez.

Para Rosell, "el PSOE se ha beneficiado del pacto de la última legislatura y de las políticas más sociales a las que ya le ha arrastrado Unidas Podemos". La candidata de Unidas Podemos espera que "esa herencia y ese legado no se malgasten y traicionen a la gente progresista de este país", admitió, ante la posibilidad de que el partido socialista pacte con Ciudadanos.

"Se ha logrado frenar a la ultraderecha. No han sumado las derechas, esa es una gran noticia", aseguró la candidata por Las Palmas, para seguidamente admitir que "esperábamos un mejor resultado a nivel estatal". Pero lo cierto es que "en Canarias han sido buenos resultados, estamos por encima del PP por primera vez, a poca distancia, pero estamos ahí", aplaudió Victoria Rosell.

"Ojalá en el resto del estado hubiéramos sacado el resultado de Canarias", lanzó Rosell. "La verdad es que revalidar en ambas provincias revalidar es muy buena noticia y que VOX no haya sacado ningún escaño en Canarias", admitió la magistrada en excedencia. Las futura diputada de Unidas Podemos por Las Palmas, Victoria Rosell, aplaudió el voto canario: "Realmente confiaba en que la ciudadanía canaria no votara a la derecha. Yo personalmente y políticamente me alegro. Por todo el país y por Europa. Por todos y por todas".

Preguntada por las tan cercanas elecciones autonómicas, Rosell considera que "la ciudadanía canaria es claramente progresista y está pidiendo una suma de gobierno de progreso también para la comunidad autónoma".

En tonos más negativos se explicaba Rosell sobre los dos escaños alcanzados por CC "después del caso de Las Teresitas" y la pérdida del escaño del partido progresista Nueva Canarias: "Los dos de CC no dejan de sorprender, después de Las Teresitas en Tenerife parecía que podía ganar VOX. Puede que tengan un base social más parecida de la que ellos mismo creen."

"El PSOE tenía el calendario en la mano y lo ha utilizado con tacticismo político y también los mensajes han sido de llevarse los frutos y los beneficios de estar en el poder", siguió comentando Rosell sobre el triunfo de PSOE.

No hay que olvidar que el pacto progresista entre PSOE e Unidos Podemos fue el que subió un 22% el SMI y no el acuerdo con CIUDADANOS que apenas ascendía poco más del 1%. "La gente se lo agradece a quien ostenta el poder, que ha sabido organizarlo y rentabilizarlo en términos tácticos pero lo que ha agradecido la gente han sido claramente las medidas que ha hecho el PSOE con Podemos", comentó la futura diputada.

Rosell zanjó su intervención ante los medios dejando claro que "el PSOE tendría que estar a la altura de lo que la gente demande y responder con un gobierno de coalición. Y un gobierno de progreso que es lo que ha expresado la ciudadanía".

"De cara al gobierno estatal sería defraudar la voluntad mayoritaria, apostar por un pacto con Ciudadanos que claramente se ha escorado a la derecha y ha querido despreciar desde el minuto uno al PSOE con la posibilidad de pacto. Habiéndose retratado como tal derecha y conociendo ya cuáles serían las medidas", avisó Victoria Rosell.

Desde Unidas Podemos en Las Palmas esperan que no se repitan las elecciones: "El país entero se ha pronunciando con una altísima participación y eso es una buena noticia para cualquier demócrata".

Ahora toca "trabajar mucho y negociar mucho en las próximas semanas pero que está clara la oferta de un gobierno de coalición por parte de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez", declaró Rosell, que se refiere al ofrecimiento de Iglesias previo al resultado electoral de hoy 28 de abril.

"La ciudadanía ha respaldado la posibilidad de un PSOE hacia la izquierda con Unidas Podemos, formando un gobierno de coalición y de progreso que nos llevará a un país con mejores derechos sociales y más democracia. Y mejor calidad de vida en cualquier caso para las mayorías sociales", zanjó la futura diputada del Congreso.

Rosell quiso agradecer en último término de su intervención a todas las personas que han hecho posible el despliegue de las elecciones de este 28-A: "A Correos, a la policía, a los representantes de la administración, a las personas de Unidas Podemos que han puesto carteles, los que se han podido, con poco dinero y mucha ilusión. A todas las personas candidatas, voluntarias e inscritas de Podemos que han colaborado. A toda la organización; gracias. Sin ustedes no hubiera sido posible".