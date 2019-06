El PSOE retoma la negociación con Podemos, NC y ASG para conformar cuanto antes un Gobierno de progreso para Canarias

Canarias/ Ángel Víctor Torres explica que no se ha suscrito ningún acuerdo autonómico a la espera de la constitución de los ayuntamientos, que tuvo lugar el pasado sábado. Por su parte, Jorge González remarca que no puede "ponerse en riesgo" el futuro Gobierno de progreso y advierte que de no revertirse el acuerdo en Valle Gran Rey, el expediente de indisciplina acabará en expulsión.

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE Canarias acordó este lunes retomar la negociación con los partidos que apuestan por un pacto de progreso para Canarias, es decir, Podemos, NC y ASG, con el objetivo cerrar cuanto antes un acuerdo de Gobierno para la Comunidad Autónoma.