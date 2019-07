Canarias/ "Ciudadanos (Cs) trabajará en el Parlamento de Canarias para que el archipiélago sea una tierra de oportunidades, de igualdad, de libertades y de futuro", en la que "todos los canarios puedan desarrollar su proyecto de vida". Así lo ha manifestado este jueves durante su intervención en el debate de investidura la diputada de Cs, Vidina Espino. Al respecto, Espino ha advertido de que "el pacto de Gobierno no tiene hoja de ruta", más allá que la de "subir impuestos a las clases medidas y a los trabajadores, incluso a las rentas más bajas, con el aumento del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)".



"Los canarios sufriremos una doble carga impositiva", porque "no solo se subirán los impuestos autonómicos, sino que también lo hará el Gobierno de Sánchez".

"Los problemas de Canarias no se resuelven abriendo el grifo del gasto, sino con buena gestión", porque "parece que se olvidan de que los recursos son limitados", ha opinado la diputada de Cs.

"Es hora de hacer una auditoría independiente de las empresas, fundaciones y demás organismos de la administración", y de acabar "con aquellos chiringuitos políticos que son innecesarios".

Y urge también que "se haga una auditoría del sistema sanitario de las islas", porque "algo no funciona bien cuando se invierte el 35% del presupuesto autonómico a esa área, y seguimos liderando a nivel nacional las listas de esperas para una intervención o para una cita con un especialista", ha indicado Espino.

Asimismo, ha reclamado al candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), que "apueste por la regeneración, y cambie la dinámica de repartirse puestos y de colocar afines mediante dedazos".

"Ciudadanos colaborará en todas aquellas iniciativas que sean buenas para Canarias y se opondrá a las que no sean así", ha afirmado Espino, quien le ha recordado a Torres que "es su responsabilidad como presidente del Gobierno el representar a todos los canarios y no solo a los que le han votado".