CC-PNC suspende a Sánchez y no apoya una investidura "a la que ha venido sin negociar nada con nadie"

La diputada nacionalista en el congreso de los diputados, Ana Oramas, defendió el voto en contra de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) a la investidura de Pedro Sánchez, al que reprochó que acudiera a una sesión de investidura sin haber negociado nada con nadie; buscando un gobierno "gratis total" y apelando desde la tribuna a la responsabilidad de todos los diputados de la Cámara para que haya un Gobierno cuando "la responsabilidad es suya y de las negociaciones que no ha hecho".

Oramas tachó de "teatro" estas dos sesiones de investidura en las que lo que menos ha importado ha sido el interés del país y los nuevos partidos han demostrado que están en contra de los sillones y del reparto de cargos, pero solamente cuando no eran para ellos.

La diputada canaria recordó el papel jugado a lo largo de los más de 40 años de democracia por partidos como Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario o el Partido Nacionalista Vasco, que han apoyado tanto a gobiernos conservadores como socialistas "siempre con sentido de Estado y en defensa de los intereses de nuestra tierra, y no de sillones como está ocurriendo ahora", señaló.

"Quienes nos decían que vendíamos nuestro voto son ahora los mismos que ahora venden el suyo; la diferencia es a cambio de qué. En nuestro caso a cambio de justicia con Canarias, en el de ahora, a cambio de sillones; eso es lo que llaman nueva política", explicó Ana Oramas.

En este sentido, aseguró que las dos diputadas de CC-PNC en el Congreso "no hemos venido a trabajar por nuestro partido; hemos venido a defender los intereses de dos millones de personas que viven en nuestras Islas" y, por ello, anunció que "tiene usted nuestra palabra de que si cambia sus políticas; si nos da usted la financiación que está retenida; si cumple con el REF y el Estatuto de Canarias, como es su obligación, nos va a tener a su lado, señor Sánchez".

Un apoyo condicionado al cumplimiento de los acuerdos con Canarias y sobre el que advirtió al candidato y presidente en funciones que "si cree usted que con un Gobierno afín en Canarias se va a perpetuar el maltrato con el silencio y el conformismo cómplice de los suyos, le va a salir el tiro por la culata". En esa línea, advirtió que las dos diputadas de CC-PNC en el Congreso "van a levantar la voz todas las veces que haga falta para defender los intereses de su tierra, si es que usted no aprende de una vez a respetarlos".

Oramas señaló durante su intervención que esta sesión de investidura "ha sido un teatro en el que el interés de España ha sido lo que menos ha interesado" y han jugado a asustar a todo el país con el fantasma de unas nuevas elecciones que nadie quiere. En esa línea, la diputada canaria señaló también las responsabilidades de Albert Rivera y de Pablo Iglesias. Al líder de Ciudadanos le recordó que "se pasa la vida dando lecciones de ética a los demás partidos, y ahora resulta que se han convertido en el paraíso de los tránsfugas. Que ya son tantos, señorías, que no sé si es que es su partido el que se ha vuelto tránsfuga de sí mismo", señalando además el doble discurso de una formación que no apoya a Sánchez y reniega de acuerdos con Podemos, mientas en Canarias es el voto de Ciudadanos el que entrega instituciones de las Islas a Podemos y al PSOE.

Sobre el de Podemos, la diputada canaria lo señaló como uno de los principales responsables de una hipotética convocatoria electoral, por su incapacidad de poner el interés del país por delante del interés de su partido y del reparto de sillones. Para la nacionalista, tanto Iglesias como Rivera "han demostrado y están demostrando que solo les preocupan sus intereses electorales y personales, y solo han sabido hacer más política de la peor política".