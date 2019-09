Ciudadanos ha preguntado además a la consejera "si tiene o no intención de continuar con este proyecto", y si es así, ha demandado información "sobre los recursos que se le va a asignar y los plazos previstos para la ejecución del mismo".

"La economía de Canarias depende en gran medida del turismo, y es fundamental que los profesionales del sector turístico en las islas estén preparados", ha indicado la diputada de Cs, quien ha añadido que "es fundamental el manejo de los idiomas", y ahí "el Gobierno se tiene que implicar para que el bilingüismo sea una realidad, y no quede solo en papel mojado".

Por otro lado, ha explicado que "es primordial que los alumnos en las islas puedan estudiar en condiciones", algo que "en muchos casos no se da, puesto que hay islas en la que los escolares siguen estudiando en barracones".

Por ello, ha pedido al Ejecutivo que "facilite los datos de cuántos alumnos van a estudiar este curso en aulas modulares", y que aclare "si tienen previsto o no eliminar estas aulas", y si es así, en qué plazo y con qué recursos.

Asimismo, Espino ha demandado a Educación que informe "sobre las ratios profesor-alumno previstas para el curso escolar 2019-2020", y explique "si han subido o no con respecto al año pasado, así como los objetivos que tienen previstos para reducir esa cifra".

Por último, la diputada de Cs ha requerido a la consejera de Educación que le facilite información sobre "el porcentaje de menores de 0 a 3 años que reciben educación infantil en centros habilitados para ello", así como de "las medidas, los plazos, y los recursos que han previsto para dotar al archipiélago de las plazas para cubrir la demanda existente en educación infantil de 0 a 3 años".