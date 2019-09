CC-PNC exige que se liciten las obras de carreteras del Cabildo, que ascienden a 45,8 millones de euros

CC-PNC señala que hay 11 actuaciones propias del Cabildo por un importe que ronda los 45,8 millones de euros cuyos proyectos ya están redactados y que no se han licitado. "En junio de este año ya estaba licitado el 71 por ciento del presupuesto del área de Carreteras y la previsión era licitar estas actuaciones en verano para cumplir con la planificación prevista, pero la realidad es que no se ha hecho nada. El área de Carreteras no ha licitado ni una sola obra desde julio y no pueden decir que no hay proyectos porque hay casi una docena de actuaciones. Exigimos que los proyectos que ya están redactados se liciten sin más demora y se puedan iniciar las obras a la mayor brevedad posible".

El grupo nacionalista recuerda que los proyectos de la tercera fase de la TF-1 y TF-5 ascienden a 19,8 y 12,2 millones de euros, respectivamente, y que son fundamentales para mejorar el tráfico en las autopistas del sur y del norte. Asimismo, el proyecto para la mejora de la TF-21 entre Santa Úrsula y La Orotava asciende a 1,9 millones de euros, mientras que la actuación en la TF-351 (San Juan de la Rambla) ronda los 2,4 millones de euros. "Son actuaciones fundamentales para mejorar las vías y tememos que la dejadez y la desidia del grupo de gobierno impidan que se lleven adelante".

Asimismo, CC-PNC recuerda que las actuaciones en Fasnia ya se encuentran redactadas y suponen una inversión potente de 4,4 millones de euros que se realizarán en la TF-532 y TF-620, mientras que para la TF-13, en su paso por La Laguna, hay una partida de 2 millones de euros. "El área de Carreteras está sumida en un colapso debido a la falta de dirección y eso repercute negativamente en todos los tinerfeños. El resto de actuaciones ya previstas y pendientes de licitar son las mejoras en la TF-335 de Los Realejos (543.000 euros), TF-61 de Güímar (899.000 euros) y TF-211 de La Orotava (492.000 euros).