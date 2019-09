NC insta a Hacienda a arreglar primero el "desaguisado" financiero dejado por el Ejecutivo de Clavijo

Tras la presentación de los objetivos de la Consejería de Hacienda para los próximos cuatro años en la comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento, la diputada de NC se dirigió a Román Rodríguez para señalar que, antes de poner en marcha las líneas de trabajo expuestas, "no le quedará más remedio que arreglar el desaguisado dejado por el Gobierno saliente de CC".Esther González acusó al expresidente, Fernando Clavijo, a la consejera de Hacienda en la pasada legislatura, Rosa Dávila, y al exconsejero de Presidencia, José Miguel Barragán, hoy diputados de CC en la oposición; de construir "relatos para montarse titulares" en los medios de comunicación. El informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), denunció la portavoz económica de Nueva Canarias, "no dice lo que CC dice...y lo sabían". En opinión de González, a Coalición "la verdad no le importa".

El Ejecutivo de CC, prosiguió, fue el "responsable de haber gastado lo que tenían y lo que no tenían, en un momento electoral para ganar un puñado de votos". Ahora, advirtió, "le toca" a la Consejería de Hacienda "arreglar" este agujero presupuestario.

Tras censurar a Coalición que se haya instalado en una "confrontación permanente", lo que "se contradice" con sus apelaciones a desarrollar una oposición responsable, Esther González hizo hincapié en tres de los objetivos de trabajo definidos por Román Rodríguez.

La parlamentaria nacionalista compartió la necesidad de tener una nueva financiación autonómica aunque consideró "harto difícil" defender ante la Administración estatal y el resto de las comunidades autónomas un modelo "más beneficioso" que el logrado en los acuerdos presupuestarios estatales de 2017 y 2018, negociadoas por NC con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, relativos a la desvinculación de los ingresos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de la financiación autonómica.

"Mejor nos quedamos con el que tenemos, de momento", observó, porque en las dificultades que deberá enfrentar el consejero Rodríguez, en unas futuras negociaciones para modificar el sistema en vigor, pesará también la "mochila de las sucesivas e irresponsables rebajas fiscales" decididas por el Ejecutivo de CC.

Esther González apostó por reforzar la Agencia Tributaria Canaria y su "brazo ejecutor", la empresa pública Gestión Recaudatoria de Canarias (Grecasa), para tener una política fiscal efectiva en la lucha contra el fraude y para evitar que las deudas prescriban. Desde el punto de vista de la portavoz económica de Nueva Canarias, con una "mejor" gestión tributaria, "mejor" será el nivel de cumplimiento del contribuyente.

Para el grupo nacionalista progresista, es muy importante el próximo septenio de la UE del 2021 a 2027. Esther González defendió la necesidad de que Canarias fortalezca su condición de RUP. La diputada de NC solicitó a Román Rodríguez las acciones y el establecimiento de un marco temporal para cumplir con el punto tres del artículo 105 del Estatuto de Autonomía. Este precepto legal dice, según explicó, que "corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución

en materia de hacienda pública y tutela financiera de las islas, municipios y los entes locales que se puedan crear, con respeto a su autonomía".